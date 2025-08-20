Programmi tv stasera 20 agosto 2025: cosa vedere in prima serata

Vuoi scegliere in fretta cosa guardare stasera? Qui trovi la guida completa ai programmi di mercoledì 20 agosto 2025, fascia prime time sui principali canali free. Una serata ricca di proposte che spazia dal cinema alla fiction, dallo sport ai documentari, per soddisfare tutti i gusti.
Rai 1: romanticismo e cinema per tutta la famiglia
La prima rete nazionale propone una serata all’insegna del romanticismo e della commedie per senior:
- 20:30: Techetechetè – il viaggio nella storia della televisione italiana
- 21:30: Amore sul Danubio – L’arte d’amare (film) – romantica storia ambientata lungo il celebre fiume europeo
- 23:05: Queen Bees – Emozioni senza età (film) – commedia che dimostra come l’amore non abbia età
Una programmazione pensata per un pubblico trasversale, con storie che celebrano i sentimenti autentici e la capacità di emozionarsi a ogni età.
Rai 2: il commissario Schiavone torna in azione
La seconda rete punta sulla fiction italiana e i programmi di real life:
- 20:30: TG2 20.30 – informazione e attualità
- 21:00: Rocco Schiavone 5 (fiction) – il vicequestore più amato della televisione italiana ritorna con nuovi casi da risolvere
- 23:00: Storie di donne al bivio (real life) – racconto di storie vere di donne che hanno cambiato la propria vita
Marco Giallini torna a vestire i panni del commissario più irriverente del piccolo schermo, con le sue indagini ambientate nella splendida cornice della Valle d’Aosta.
Rai 3: atletica internazionale e cinema d’autore
La terza rete offre sport e cinema di qualità:
- 20:00: Diamond League 2025 – Losanna (atletica) – diretta dal meeting internazionale di atletica leggera
- 22:00: Sweet Country (film, 2017) – dramma australiano premiato alla Mostra del Cinema di Venezia
- 23:55: TG3 Sera – notiziario di chiusura
Una serata che unisce l’emozione dello sport dal vivo con la qualità del cinema internazionale.
Rete 4: politica e attualità
La quarta rete si concentra sull’informazione e l’approfondimento:
- 20:30: 4 di Sera News – notiziario serale
- 21:20: Zona Bianca (talk di politica e cronaca) – Giuseppe Brindisi conduce il programma di approfondimento su attualità e politica
Per chi vuole rimanere aggiornato sui temi più caldi dell’attualità nazionale e internazionale.
Canale 5: game show e nuove serie
La rete ammiraglia Mediaset propone intrattenimento e fiction:
- 20:40: La ruota della fortuna – Gerry Scotti alla conduzione del celebre quiz
- 21:20: La ragazza alla pari (serie, 2025) – nuova serie televisiva
- 23:30: TG5 Notte – telegiornale di chiusura
Un mix di tradizione e novità per una serata di intrattenimento leggero.
Italia 1: procedurali medical e crime
Il canale giovane di Mediaset punta sui procedurali americani:
- 20:25: N.C.I.S. – Schegge impazzite – episodio della serie investigativa più longeva della TV
- 21:20: Chicago Med (episodi in sequenza) – il medical drama ambientato nell’ospedale di Chicago
- 23:40: Law & Order 22 – Paura e disprezzo – nuovo episodio della serie cult
Una serata dedicata agli amanti del genere procedurale, tra ospedali e indagini.
La7: cultura e documentari di approfondimento
La settima rete nazionale offre cultura e documentari:
- 20:35: In Onda – approfondimento politico e sociale
- 21:15: La Torre di Babele – Bernini, Borromini: la guerra del Barocco (documentario) – affascinante viaggio nell’arte barocca romana
- 22:50: La7 Doc – Fukushima: Nature in the Danger Zone – documentario sui cambiamenti ambientali dopo il disastro nucleare
Per chi cerca contenuti di qualità e approfondimento culturale.
TV8: nostalgia anni ’80
Il canale Sky propone un tuffo nel passato:
- 21:30: Il tempo delle mele (film, 1980) – il cult francese con Sophie Marceau
- 23:40: Il tempo delle mele 2 – il seguito della saga che ha fatto sognare generazioni
Una serata all’insegna della nostalgia con due classici del cinema francese che hanno segnato un’epoca.
Nove: thriller e fantascienza
Il canale Discovery punta su thriller e action:
- 21:30: Prospettive di un delitto (film) – thriller ad alta tensione
- 23:40: Elysium (film) – fantascienza distopica con Matt Damon
Per gli amanti del brivido e della fantascienza.
Consigli per la serata
Per chi ama il romanticismo
Rai 1 offre la migliore programmazione con “Amore sul Danubio” e “Queen Bees”, perfetta per una serata rilassante.
Per gli appassionati di crime
Italia 1 è la scelta ideale con N.C.I.S., Chicago Med e Law & Order in sequenza.
Per chi cerca cultura
La7 propone documentari di alto livello su arte barocca e tematiche ambientali.
Per i nostalgici
TV8 con i due capitoli de “Il tempo delle mele” è un must per chi vuole rivivere la magia degli anni ’80.
Per chi vuole informazione
Rete 4 con “Zona Bianca” offre approfondimenti su politica e attualità.
Sport e intrattenimento
Gli appassionati di atletica leggera non possono perdere la diretta del Diamond League da Losanna su Rai 3, mentre chi preferisce l’intrattenimento classico può seguire La ruota della fortuna su Canale 5.
Seconda serata: cosa guardare dopo
La seconda serata offre diverse opzioni:
- Cinema d’autore su Rai 3 con “Sweet Country”
- Approfondimenti documentaristici su La7
- Il seguito de “Il tempo delle mele” su TV8
- Action fantascientifico con “Elysium” su Nove
Conclusioni
La serata del 20 agosto 2025 si presenta ricca di varietà, con proposte per tutti i gusti. Dal romanticismo di Rai 1 al crime di Italia 1, dalla cultura di La7 alla nostalgia di TV8, ogni telespettatore può trovare il programma perfetto per la propria serata.
La scelta della redazione: per una serata rilassante, consigliamo “Amore sul Danubio” su Rai 1, mentre per chi cerca azione “Chicago Med” su Italia 1 e per gli amanti della cultura il documentario su Bernini e Borromini su La7.