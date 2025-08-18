Programmi tv stasera 18 agosto 2025: la guida completa alla serata

Lunedì 18 agosto 2025 si presenta con una programmazione televisiva ricca e variegata, perfetta per rientrare dalle vacanze di Ferragosto con il giusto intrattenimento. La guida tv di lunedì 18 agosto 2025 ci fa scoprire film, serie tv, show, sport e documentari da vedere questa sera in tv. Dal calcio della Coppa Italia alle grandi fiction, fino ai documentari di approfondimento, ecco tutto quello che c’è da sapere sui programmi tv di stasera.

Rai 1: “La bambina che non voleva cantare” con Techetechetè

Su Rai 1 la serata inizia alle 18:40 con Reazione a catena, seguito dal Tg1 alle 20:00 e da Techetechetè alle 20:30. Alle 21:30 va in onda “La bambina che non voleva cantare”.

Il film racconta la storia toccante ambientata nella campagna toscana dei primi anni Sessanta dove vive la piccola Nada. Il suo universo è composto da nonna Mora, dalla sorella Miria, dal babbo Gino e dalla mamma Viviana, preda di una forte depressione che la tiene lontana dalla figlia e dal mondo. Quando suor Margherita scopre il talento della piccola per il canto, il cuore fragile della bambina si convince che solo la sua voce prodigiosa ha il potere di far guarire la mamma.

Una storia emozionante che celebra il potere della musica e i legami familiari, perfetta per una serata in famiglia.

Canale 5: grande musica con “Vasco Rossi – I magnifici sette”

Su Canale 5 alle 21:35 va in onda “Vasco Rossi – I magnifici sette”, un collage delle 7 date di Vasco a San Siro arricchite dalle interviste di Claudio Amendola. Una serata di grande musica, semplice, profonda e trasversale.

Questo speciale rappresenta un’occasione unica per rivivere le emozioni dei concerti del Blasco allo stadio milanese, con:

Brani iconici dell’artista

Interviste esclusive con Claudio Amendola

Momenti dietro le quinte delle performance

L’energia unica di San Siro

Italia 1: serata dedicata alla Coppa Italia

Su Italia 1 alle 18:25 c’è Coppa Italia: Spezia – Sampdoria, seguito da Coppa Italia Live alle 20:35 e alle 21:10 Coppa Italia: Torino – Modena.

Per gli appassionati di calcio, la serata è dedicata interamente ai trentaduesimi di finale della competizione nazionale. Il match Torino-Modena promette spettacolo, con i granata che cercano di proseguire il loro percorso nella coppa nazionale.

Rai 2: triplo appuntamento con “Elsbeth”

Su Rai 2 alle 19.00 va in onda The Rookie (quarta stagione), alle 19.40 NCIS (19esima stagione), e alle 21:00 inizia Elsbeth con ben tre episodi consecutivi.

Gli episodi in programma sono:

2×16 “Meno è meglio” : Dopo la morte sospetta di un uomo, in una vasca idromassaggio, Elsbeth consulta sua moglie, Freya, una guru del decluttering

: Dopo la morte sospetta di un uomo, in una vasca idromassaggio, Elsbeth consulta sua moglie, Freya, una guru del decluttering 2×17 “Non è lì dentro” : Elsbeth visita la storica e prestigiosa agenzia di pompe funebri di proprietà di Arthur Greene Jr. quando il nipote cospiratore scompare

: Elsbeth visita la storica e prestigiosa agenzia di pompe funebri di proprietà di Arthur Greene Jr. quando il nipote cospiratore scompare 2×18 “So cosa hai fatto”: Resa dei conti fra Elsbeth e il giudice Crawford

Rai 3: il capolavoro cinematografico “Il Gattopardo”

Su Rai 3 alle 21:20 va in onda “Il Gattopardo”: la famiglia nobiliare dei Corbera accoglie con preoccupazione la notizia dello sbarco delle truppe garibaldine in Sicilia per rovesciare il Regno Borbonico e avviare il processo di unificazione dell’Italia.

Il capolavoro di Luchino Visconti con Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon torna in prima serata per celebrare uno dei momenti più alti del cinema italiano. Un’opera che racconta magistralmente:

La trasformazione dell’Italia post-unitaria

Il declino dell’aristocrazia siciliana

La fotografia mozzafiato di Giuseppe Rotunno

Le interpretazioni indimenticabili del cast

Rete 4: approfondimento con “Anche io”

Su Rete 4 alle 21:30 va in onda “Anche io – Prima tv”: 5 ottobre 2017: il New York Times pubblica l’inchiesta di 2 giornaliste sui crimini sessuali del produttore cinematografico Harvey Weinstein. La loro storia.

Il documentario ripercorre uno dei casi più significativi del movimento #MeToo, analizzando l’impatto mediatico e sociale delle rivelazioni che hanno cambiato Hollywood.

La7: “Roma di Piombo” – storia italiana

Su La7 alle 21:15 va in onda “Roma di Piombo – Diario di una lotta” (episodi 01-03): il conflitto fra lo Stato e le Brigate Rosse nei dieci anni successivi all’assassinio di Aldo Moro.

Una serie documentaristica che analizza uno dei periodi più bui della storia italiana recente.

Programmi tv su canali tematici e satellite

Film sui canali minori

La5 (ch. 30): “Segui il tuo cuore” alle 21:10, film toccante con Zac Efron e Kim Basinger

(ch. 30): “Segui il tuo cuore” alle 21:10, film toccante con Zac Efron e Kim Basinger Cielo (ch. 26): “The Adventurers – Gli avventurieri” alle 21:25

(ch. 26): “The Adventurers – Gli avventurieri” alle 21:25 Cine 34: “La banda del trucido” alle 21:00

Serie TV sui canali satellitari

Sky Serie : Belgravia (primi due episodi) alle 21:15

: Belgravia (primi due episodi) alle 21:15 Sky Investigation : FBI: International (seconda stagione) alle 21:15

: FBI: International (seconda stagione) alle 21:15 Real Time: Hercai: Amore e vendetta alle 21:30

Sport e intrattenimento

Canale 20 : Coppa Italia: Udinese – Carrarese alle 20:40

: Coppa Italia: Udinese – Carrarese alle 20:40 Tv8 : Gialappashow alle 21:35

: Gialappashow alle 21:35 Nove: Little Big Italy alle 21:30

Come scegliere cosa guardare stasera

La serata del 18 agosto 2025 offre opzioni per tutti i gusti:

Per gli amanti del cinema italiano : “La bambina che non voleva cantare” su Rai 1

: “La bambina che non voleva cantare” su Rai 1 Per i fan della musica rock : Vasco Rossi su Canale 5

: Vasco Rossi su Canale 5 Per gli appassionati di calcio : Coppa Italia su Italia 1 e Canale 20

: Coppa Italia su Italia 1 e Canale 20 Per chi ama i classici del cinema : “Il Gattopardo” su Rai 3

: “Il Gattopardo” su Rai 3 Per chi preferisce le serie TV : Elsbeth su Rai 2

: Elsbeth su Rai 2 Per chi cerca approfondimento: documentari su Rete 4 e La7

Programmazione streaming e on demand

Oltre alla televisione tradizionale, le piattaforme streaming offrono alternative interessanti. Film, Serie Tv e Documentari sempre disponibili in streaming su Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+, Apple TV+, TIMVISION, NowTV/Sky, Mediaset Infinity+.

Consigli per la serata

La programmazione di lunedì 18 agosto dimostra come la televisione italiana continui a investire in contenuti di qualità anche durante il periodo estivo. La varietà dell’offerta garantisce intrattenimento per ogni fascia di pubblico, dalle famiglie agli appassionati di cinema d’autore.

I nostri consigli per questa serata:

“Il Gattopardo” su Rai 3 per la sua valenza cinematografica “Vasco Rossi – I magnifici sette” su Canale 5 per l’emozione musicale Coppa Italia per gli amanti dello sport Elsbeth su Rai 2 per chi ama le serie investigative

La serata televisiva del 18 agosto 2025 conferma la ricchezza del palinsesto italiano, capace di soddisfare gusti diversi e offrire sempre alternative di qualità per trascorrere una piacevole serata estiva davanti al piccolo schermo.