Domenica sera di ferragosto con un’offerta televisiva ricca e variegata per tutti i gusti. Dalla Coppa Italia ai grandi successi della fiction italiana, passando per l’informazione e l’intrattenimento, il palinsesto del 17 agosto 2025 promette di soddisfare ogni preferenza. Scopriamo insieme cosa vedere in tv stasera sui principali canali del digitale terrestre.

La prima serata sui canali principali

Rai 1: il ritorno di Imma Tataranni

Su Rai 1 la serata si apre con il tradizionale appuntamento del TG1 alle 20:00, seguito da “Techetechetè” alle 20:35, il programma cult che ripropone i migliori momenti della televisione italiana. La prima serata è dedicata alla fiction con “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” stagione 2 alle 21:30, una delle serie di maggior successo della Rai con Vanessa Scalera nei panni del magistrato pugliese.

La serata prosegue con uno Speciale TG1 alle 23:45, perfetto per chi desidera rimanere aggiornato sull’attualità.

Canale 5: grande calcio con la Coppa Italia

Canale 5 punta tutto sullo sport con la “Coppa Italia Live” alle 20:40, seguita dal match “Milan – Bari” alle 20:50. Una serata calcistica di grande richiamo che vedrà protagonisti i rossoneri di Paulo Fonseca contro i pugliesi in una sfida che promette spettacolo.

La programmazione sportiva si conclude con “Coppa Italia Live” alle 23:15 per tutti gli approfondimenti post-partita.

Rete 4: avventura e informazione

Su Rete 4 la serata inizia con “4 di sera weekend” alle 20:29, seguito dal programma di Roberto Giacobbo “Freedom oltre il confine” alle 21:22, che accompagna i telespettatori in un viaggio alla scoperta di misteri e curiosità dal mondo.

Italia 1: calcio e cinema

Italia 1 offre una doppia proposta con la “Coppa Italia – Cesena – Pisa” alle 20:38 per gli appassionati di calcio, seguito dal film “Speed Racer” alle 22:48, perfetto per gli amanti dell’azione e degli effetti speciali.

Rai 2 e Rai 3: fiction e approfondimento

Rai 2: crime americano

Rai 2 propone una serata all’insegna del crime con “Will Trent” stagione 1 alle 21:00, la serie investigativa americana che ha conquistato il pubblico italiano. Il programma prosegue con un secondo episodio alle 21:49.

Rai 3: giornalismo investigativo

Rai 3 mantiene la sua vocazione di approfondimento con “Report” stagione 2025 alle 21:00, il programma di inchiesta che da anni rappresenta un punto di riferimento per il giornalismo investigativo italiano.

I canali tematici e le alternative

Rai 4: thriller e suspense

Per gli amanti del brivido, Rai 4 propone “Trauma” stagione 1 alle 21:20, seguito dal film “Kidnap” alle 22:44, una serata dedicata alla suspense e al thriller.

La programmazione pomeridiana

Il pomeriggio televisivo ha offerto diverse opzioni di intrattenimento:

“Reazione a catena” su Rai 1 alle 18:40

su Rai 1 alle 18:40 “Sarabanda” su Canale 5 alle 18:45

su Canale 5 alle 18:45 “NCIS – Unità Anticrimine” su Italia 1 alle 20:34

Sport in tv: il grande calcio della Coppa Italia

I match del giorno

La domenica sera è caratterizzata da ben tre match di Coppa Italia:

Parma – Pescara su Italia 1 alle 18:24

su Italia 1 alle 18:24 Milan – Bari su Canale 5 alle 20:50

su Canale 5 alle 20:50 Cesena – Pisa su Italia 1 alle 20:38

Un tris di partite che garantisce spettacolo per tutti gli appassionati di calcio, con squadre di Serie A e Serie B che si contendono l’accesso al turno successivo della competizione.

Fiction e serie TV della serata

Le proposte più interessanti

La domenica sera offre diverse opzioni per gli amanti delle serie TV:

“Imma Tataranni” su Rai 1: il legal drama pugliese continua a conquistare il pubblico

su Rai 1: il legal drama pugliese continua a conquistare il pubblico “Will Trent” su Rai 2: crime procedurale americano con alto tasso di suspense

su Rai 2: crime procedurale americano con alto tasso di suspense “Trauma” su Rai 4: serie britannica incentrata sui servizi di emergenza

Il cinema della sera

Per chi preferisce il grande schermo, le opzioni includono:

“Speed Racer” su Italia 1: action fantascientifico tratto dal famoso anime

su Italia 1: action fantascientifico tratto dal famoso anime “Kidnap” su Rai 4: thriller con Halle Berry

su Rai 4: thriller con Halle Berry “Chiedimi se sono felice” su Italia 1: la commedia cult di Aldo, Giovanni e Giacomo

Programmazione di seconda serata

Intrattenimento notturno

La programmazione notturna include:

TG5 Notte su Canale 5 alle 00:00

su Canale 5 alle 00:00 “Testimoni e protagonisti” su Rai 1 alle 00:55

su Rai 1 alle 00:55 “Coppa Italia Live” su Canale 5 alle 23:15

su Canale 5 alle 23:15 “Meteo 3” su Rai 3 alle 23:35

Consigli per la serata

Per gli sportivi

La serata è dominata dal calcio con tre partite di Coppa Italia. Il match clou è sicuramente Milan-Bari su Canale 5, che vedrà i rossoneri impegnati contro una squadra di Serie B motivata e organizzata.

Per gli amanti delle fiction

“Imma Tataranni” rappresenta la scelta ideale per chi ama le serie italiane di qualità, mentre “Will Trent” soddisfa chi preferisce il crime americano.

Per chi cerca approfondimenti

“Report” su Rai 3 rimane il punto di riferimento per l’informazione di qualità, mentre “Freedom oltre il confine” su Rete 4 offre un’alternativa più leggera ma comunque interessante.

La Coppa Italia: protagonista della serata

La competizione calcistica italiana trova ampio spazio nel palinsesto domenicale con ben tre incontri distribuiti su Canale 5 e Italia 1. Il format del torneo, che vede sfidarsi squadre di categorie diverse, garantisce sempre sorprese e spettacolo, rendendo ogni partita imprevedibile.

La programmazione del 17 agosto 2025 conferma come la televisione italiana sappia bilanciare sport, fiction di qualità e programmi di approfondimento, offrendo un ventaglio di scelte adatto a tutti i gusti del pubblico televisivo durante la domenica sera di ferragosto.