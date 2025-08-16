Programmi tv stasera 16 agosto 2025: la guida completa

Sabato 16 agosto 2025 offre una serata televisiva ricca di intrattenimento per tutti i gusti. Dalle grandi emozioni della Coppa Italia ai film d’autore, passando per varietà e serie tv, ecco tutto quello che c’è da sapere sui programmi di stasera.
Rai 1: varietà e intrattenimento
La prima rete nazionale propone una serata all’insegna del divertimento con “Evviva!” in prima serata alle ore 21:30. Il varietà condotto da Gianni Morandi rappresenta un viaggio nostalgico attraverso 70 anni di televisione italiana, celebrando i generi, i personaggi e i temi che hanno fatto la storia del piccolo schermo.
La programmazione della serata su Rai 1 inizia con:
- 18:40 – Reazione a Catena
- 20:00 – Tg1
- 20:35 – Techetechetè
- 21:30 – Evviva! con Gianni Morandi
Rai 2: thriller e investigazione
Su Rai 2, la serata è dedicata al genere thriller con “In fuga dall’incubo” alle ore 21:00. Il film racconta la storia di Jess che, insieme al figlio Noah, fugge da un marito violento trovando rifugio dalla sorella a Los Angeles. Anche dopo la notizia della morte del marito Peter, l’incubo continua tra ombre, visioni e paure.
La programmazione include:
- 19:00 – The Rookie (stagione 4, episodio 7)
- 19:40 – NCIS (stagione 19, episodio 14)
- 20:30 – Tg2
- 21:00 – In fuga dall’incubo
- 22:40 – Professor T (stagione 4, episodio 6)
Rai 3: western e cinema d’autore
Rai 3 propone il grande cinema western con “Il grande Jake” alle ore 21:20. Il film vede protagonista il leggendario pistolero Jake McCandles che, insieme ai suoi figli, deve salvare il nipote Jacob rapito da una banda di fuorilegge.
Il palinsesto prevede:
- 19:00 – TG3
- 19:30 – TG Regione
- 20:00 – Blob
- 20:30 – Sapiens – Un solo pianeta
- 21:20 – Il grande Jake
Coppa Italia su Italia 1
Italia 1 dedica l’intera serata alla Coppa Italia 2025-2026 con due importanti match dei trentaduesimi di finale:
- 18:25 – Como vs Sudtirol
- 21:15 – Cremonese vs Palermo
La telecronaca è affidata agli esperti di Mediaset, con Monica Bertini alla conduzione dello studio e il commento di Simone Tiribocchi. Alle 23:55 seguirà il film “Scuola di polizia”.
Canale 5: cinema romantico
Su Canale 5, la prima serata alle ore 21:40 è dedicata al film romantico “Un amore come te”, una produzione che racconta la storia d’amore tra Ali e Deniz ambientata tra le acque dell’Egeo.
La programmazione include:
- 18:47 – Sarabanda
- 20:00 – Tg5
- 20:35 – La ruota della fortuna
- 21:40 – Un amore come te (Prima TV)
Rete 4: commedia italiana
Rete 4 propone la commedia italiana “Io & Marilyn” alle ore 21:30. Il film racconta la storia di Gualtiero, lasciato dalla moglie, che durante una seduta spiritica evoca lo spirito di Marilyn Monroe.
Il palinsesto prevede:
- 19:00 – Tg4
- 19:40 – La promessa
- 20:30 – 4 di sera news
- 21:30 – Io & Marilyn
Altri canali: sport e cinema
Canale 20
Alle ore 20:40 va in onda Cagliari vs Entella, altra partita valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia.
Rai Movie
Il canale cinematografico della Rai propone alle ore 21:10 “Diabolik – Ginko all’attacco!”, l’avventura del celebre ladro gentleman che deve sfuggire alla trappola tesa dall’ispettore Ginko.
La5
Alle ore 21:10 appuntamento con “Cornetto Battiti Live”, il festival musicale estivo che porta sul palco i maggiori successi dell’estate italiana.
Programmazione per tutti i gusti
La serata del 16 agosto 2025 dimostra come la televisione italiana riesca a offrire contenuti diversificati per ogni tipo di pubblico. Dal calcio della Coppa Italia per gli appassionati di sport, ai film romantici per chi cerca emozioni, passando per i thriller e le commedie italiane.
Serie tv e documentari
Per gli amanti delle serie tv, sono disponibili diversi titoli su canali specializzati:
- Sky Atlantic: The Walking Dead: Dead City (episodi 3-4)
- Sky Serie: The Gilded Age (stagione 3, episodio 8)
- Warner TV: Fringe (stagione 1, episodio 5)
- Top Crime: Poirot (episodi 17 e 7)
Come seguire i programmi
Tutti i programmi sono disponibili sui rispettivi canali del digitale terrestre e possono essere seguiti anche attraverso le piattaforme streaming ufficiali:
- RaiPlay per i contenuti Rai
- Mediaset Infinity per Canale 5, Italia 1 e Rete 4
- La7+ per La7
Programmazione soggetta a variazioni
È importante ricordare che la programmazione televisiva può subire modifiche dell’ultimo minuto da parte delle emittenti. Si consiglia sempre di verificare gli orari esatti sui siti ufficiali dei canali o attraverso la guida tv del proprio decoder.
Conclusioni
La serata televisiva del 16 agosto 2025 si presenta ricca e variegata, confermando la qualità dell’offerta televisiva italiana anche durante il periodo estivo. Che si tratti di sport, cinema, varietà o serie tv, ogni telespettatore potrà trovare il programma più adatto ai propri gusti per trascorrere una piacevole serata davanti al televisore.
L’ampia scelta disponibile dimostra come la televisione continui a essere un punto di riferimento per l’intrattenimento domestico, offrendo alternative valide sia per chi cerca contenuti leggeri sia per chi preferisce proposte più impegnative.