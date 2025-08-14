Programmi tv stasera 14 agosto 2025: la guida completa

La programmazione televisiva di giovedì 14 agosto 2025 offre una vasta gamma di contenuti per tutti i gusti. Dalle fiction italiane più amate ai grandi classici del cinema, passando per serie televisive internazionali e documentari avvincenti. Ecco la guida completa per non perdere i migliori programmi tv stasera.

I programmi imperdibili in prima serata su Rai

Rai 1: Un professore torna protagonista

Su Rai Uno alle 21:30 va in onda “Un Professore” con Alessandro Gassmann nei panni del carismatico Dante Balestra. La seconda stagione della fiction continua ad appassionare il pubblico con tre episodi consecutivi:

2×03 “Hedegger: L’esistenza autentica” – Floriana, Anita e Dante si trovano a vivere sotto lo stesso tetto

– Floriana, Anita e Dante si trovano a vivere sotto lo stesso tetto 2×04 “David Hume: La bellezza” – L’attrazione tra Manuel e Nina si intensifica mentre le condizioni di salute di Dante peggiorano

– L’attrazione tra Manuel e Nina si intensifica mentre le condizioni di salute di Dante peggiorano 2×05 “Montaigne: Chi siamo” – Mimmo è coinvolto in un brutto giro e Dante esorta l’assistente sociale a rivalutare il caso di Lilli

Rai 2: Delitti in paradiso

Alle 21:00 su Rai Due torna “Delitti in Paradiso” con i suoi omicidi esotici e il fascino rilassato dei Caraibi. Due episodi della dodicesima stagione:

“La casa dei miracoli” – Durante una raccolta fondi per bambini abbandonati si consuma uno strano delitto

– Durante una raccolta fondi per bambini abbandonati si consuma uno strano delitto “Un omicidio annunciato” – Neville riceve una lettera che annuncia un omicidio che si verificherà il giorno stesso

Rai 3: Vacanze romane, il cinema senza tempo

Su Rai Tre alle 21:20 va in onda “Vacanze romane”, il capolavoro del 1953 con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Una principessa in fuga e un giornalista americano si incontrano nella Città Eterna, dando vita a una delle storie d’amore più iconiche della storia del cinema.

Mediaset: tra sequel e grandi classici

Canale 5: Fragili 2 in prima tv

Canale 5 alle 21:26 manda in onda “Fragili 2“, sequel del dramma familiare che ha commosso il pubblico. La storia riprende le vicende di una famiglia segnata da perdite e fragilità, con Rosa e Gianni che stavano per sposarsi prima che lei perdesse la memoria.

Italia 1: Dangerous Waters

Su Italia 1 alle 21:19 “Dangerous Waters” porta lo spettatore in alto mare con un thriller adrenalinico. Una vacanza in barca si trasforma in una lotta per la sopravvivenza quando alcuni malviventi assaltano l’imbarcazione.

Rete 4: Il padrino – Parte II

Rete 4 propone alle 21:30 “Il Padrino – Parte II”, secondo capitolo della saga e vincitore di 6 premi Oscar, con Al Pacino e Robert De Niro. Il film racconta le origini di Don Vito Corleone, diventato il boss della Mafia di New York.

Film e serie sui canali tematici

I migliori film della serata

Canali del digitale terrestre:

Iris (ore 21:15): “Everest” con Jake Gyllenhaal, un emozionante film ispirato agli eventi che hanno caratterizzato il tentativo di raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo

“Everest” con Jake Gyllenhaal, un emozionante film ispirato agli eventi che hanno caratterizzato il tentativo di raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo Rai 4 (ore 21:19): “Fantasy Island”, un thriller soprannaturale dove i sogni si trasformano in incubi

“Fantasy Island”, un thriller soprannaturale dove i sogni si trasformano in incubi Rai Movie (ore 21:10): “Iulia – Una smisurata voglia di libertà”, un film italiano che racconta la storia di una giovane donna in cerca di sé stessa

“Iulia – Una smisurata voglia di libertà”, un film italiano che racconta la storia di una giovane donna in cerca di sé stessa La7d (ore 21:20): “La finestra di fronte” – Un anziano smemorato entra nella vita di Giovanna risvegliando le sue passioni sopite

Serie tv sui canali specializzati

Le serie televisive della serata offrono varietà e qualità:

Rai Premium (ore 21:20): “Le ragazze” stagione 6, episodio 1

“Le ragazze” stagione 6, episodio 1 Giallo (ore 21:10): “Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines” episodi 7 parti 1 e 2

“Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines” episodi 7 parti 1 e 2 Top Crime (ore 21:15): “Delitti ai Caraibi” episodi 1 e 2

“Delitti ai Caraibi” episodi 1 e 2 La5 (ore 21:10): “Escandalo: Storia di un’ossessione” episodi 3 e 4

Programmazione Sky Cinema

I film più attesi su Sky:

Sky Cinema Uno (ore 21:15): “Drive Hard” offre una serata all’insegna dell’azione e dell’ironia con un ex pilota coinvolto in una rapina

“Drive Hard” offre una serata all’insegna dell’azione e dell’ironia con un ex pilota coinvolto in una rapina Sky Cinema Family (ore 21:00): “Genitori vs Influencers”, una commedia italiana che racconta il conflitto generazionale tra un padre professore e la figlia adolescente ossessionata dai social

“Genitori vs Influencers”, una commedia italiana che racconta il conflitto generazionale tra un padre professore e la figlia adolescente ossessionata dai social Sky Cinema Cult (ore 21:00): “Il giorno dell’incontro”, un dramma delicato dove due sconosciuti si incrociano per caso

Documentari e show della serata

Intrattenimento e cultura

La programmazione non si limita a fiction e film, ma offre anche contenuti culturali e di intrattenimento:

Rai 5 (ore 21:15): “People from Cecchetto”

“People from Cecchetto” DMAX (ore 21:25): “La febbre dell’oro” stagione 13, episodio 6

“La febbre dell’oro” stagione 13, episodio 6 Real Time (ore 21:30): “Vite al limite: Brasile” episodio 3

“Vite al limite: Brasile” episodio 3 Focus (ore 21:25): “Come l’hanno costruito: ingegneria senza segreti”

Sport in tv

Per gli appassionati di sport:

Sky Sport Arena (ore 21:00): IndyCar con le emozionanti gare automobilistiche americane

Seconda serata: cosa guardare dopo

La programmazione della seconda serata del 14 agosto 2025 offre alternative interessanti:

Rai 1 (ore 23:00): “Non è mai troppo tardi” con Paul, comandante d’aviazione al culmine della carriera

“Non è mai troppo tardi” con Paul, comandante d’aviazione al culmine della carriera Italia 1 (ore 23:15): “La cosa” – Il prequel dell’omonimo film di John Carpenter ambientato in Antartide

“La cosa” – Il prequel dell’omonimo film di John Carpenter ambientato in Antartide La7 (ore 23:15): “Deep Impact” con un’imponente cometa che minaccia l’umanità

Consigli per la serata perfetta

Per le famiglie

Una programmazione tipicamente agostana regala buoni sentimenti con “Un Professore” su Rai Uno, grande cinema con “Il Padrino – Parte 2” su Rete 4 e le intramontabili vibes dolci e nostalgiche di “Vacanze Romane” su Rai 3.

Per gli amanti del thriller

Chi cerca emozioni forti può scegliere tra “Dangerous Waters” su Italia 1, “Fantasy Island” su Rai 4 o “Everest” su Iris.

Per chi preferisce le serie tv

Le repliche della seconda stagione di “Un Professore” accompagnano il pubblico verso l’attesa terza serie, tra filosofia, adolescenza e relazioni familiari.

Programmazione completa per tutti i gusti

La guida tv del 14 agosto 2025 dimostra come la televisione italiana continui a offrire contenuti di qualità anche durante il periodo estivo. Dalla fiction italiana al cinema internazionale, dalle serie procedurali ai documentari educativi, ogni spettatore può trovare il programma più adatto ai propri gusti.

Le emittenti televisive hanno preparato un palinsesto equilibrato che spazia tra generi diversi, garantendo intrattenimento per tutta la famiglia. Che si tratti di una serata romantica con “Vacanze Romane”, di un thriller avvincente con “Dangerous Waters” o di una fiction coinvolgente come “Un Professore”, la televisione di stasera non deluderà le aspettative.

Nota importante: Le programmazioni possono subire variazioni dell’ultimo minuto da parte delle emittenti. Si consiglia di verificare sempre gli orari sui siti ufficiali dei canali.