Programmi tv stasera 13 agosto 2025: la guida completa per una serata perfetta

Il mercoledì 13 agosto 2025 si preannuncia come una serata ricca di intrattenimento televisivo, con una programmazione varia che spazia dal cinema per famiglie alle serie TV mediche, dall’approfondimento giornalistico ai programmi culturali. Scopriamo insieme cosa ci riservano i principali canali televisivi italiani per questa calda serata estiva.

I protagonisti della prima serata

Rai 1: “Poly” – avventura e amicizia per tutta la famiglia

Rai 1 propone alle 21:30 il film “Poly”, diretto da Nicolas Vanier nel 2020. La storia segue Cécile, una bambina di 10 anni che durante l’estate del 1964 si trasferisce nel sud della Francia con la madre Louise. Quando scopre che Poly, il pony al centro di uno dei numeri di punta di un circo, è vittima di violenze e abusi, Cécile decide di proteggerlo e aiutarlo, organizzando la fuga.

Il film rappresenta un adattamento del celebre feuilleton televisivo degli anni ’60 e vede protagonisti François Cluzet, Julie Gayet e Patrick Timsit. La pellicola affronta temi attuali come l’emancipazione femminile e il trattamento degli animali negli spettacoli circensi.

Italia 1: “Chicago Med” – medical drama ad alta intensità

Su Italia 1 alle 21:25 va in onda una nuova puntata di “Chicago Med” decima stagione. Le anticipazioni rivelano che la puntata del 13 agosto 2025 sarà composta da due episodi: il primo si intitola “Nella trincea” e vede Ruzek e Kidd occuparsi dei feriti dopo il crollo di un tunnel, mentre il secondo episodio “Nella scia” sarà incentrato sulla dottoressa Sharon Goodwin che affronterà le pesanti conseguenze psicologiche dell’aggressione subita.

La serie medica, spin-off di Chicago Fire creata da Dick Wolf, continua ad appassionare il pubblico con le intense storie ambientate nel Gaffney Chicago Medical Center.

Canale 5: “Fragili 2” – fiction italiana

Canale 5 presenta “Fragili 2”, la seconda stagione della fiction italiana che ha conquistato il pubblico con le sue storie intense e coinvolgenti. La serie, che affronta tematiche sociali profonde attraverso personaggi complessi e sfaccettati, rappresenta un prodotto di qualità del panorama televisivo italiano.

La programmazione dei canali secondari

Rai 3: il cinema d’autore con “Il colibrì”

Rai 3 propone “Il colibrì”, un dramma intenso che conferma la vocazione culturale della terza rete. Il film rappresenta una scelta di qualità per gli spettatori che cercano contenuti cinematografici più ricercati e impegnati.

Rete 4: “La promessa” e il cinema europeo

Rete 4 mantiene il suo appuntamento fisso con “La promessa” alle 21:30, la soap opera spagnola che continua ad appassionare il pubblico del canale. La serie, ambientata nella Spagna dell’inizio del XX secolo, racconta le vicende della famiglia Marqueses de Luján.

L’offerta culturale di Rai 5

Musica classica e documentari d’arte

Su Rai 5 gli appassionati possono seguire il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale diretta da Dima Slobodeniouk, con Beatrice Rana al pianoforte, che esegue il Concerto n. 2 in sol minore op. 16 per pianoforte e orchestra di Sergej Prokofiev. Il programma offre anche documentari sulla biodiversità e sulla natura.

L’informazione e l’approfondimento

La7: “In Onda” e l’attualità politica

La7 conferma il suo impegno nell’informazione con “In Onda” alle 20:35, il programma che analizza i temi caldi dell’attualità italiana e internazionale. La trasmissione rappresenta un punto di riferimento per chi cerca approfondimento politico e sociale di qualità.

Consigli per ogni tipo di spettatore

Per le famiglie con bambini

“Poly” su Rai 1 rappresenta la scelta ideale per una serata in famiglia. Il film di Nicolas Vanier combina avventura, emozione e valori educativi, affrontando temi importanti come la protezione degli animali e l’amicizia attraverso una narrazione accessibile ai più piccoli.

“Belle & Sebastien – L’avventura continua” su Canale 5 offre un’alternativa cinematografica perfetta per le famiglie, con una storia che unisce avventura e valori positivi.

Per gli appassionati di serie TV

“Chicago Med” su Italia 1 garantisce tensione e drama medico di alta qualità, con storyline che intrecciano casi clinici complessi e relazioni interpersonali intense tra i protagonisti.

Per gli amanti del cinema d’autore

Rai 3 con “Il colibrì” propone contenuti cinematografici di spessore, perfetti per chi cerca una serata all’insegna della cultura e del cinema di qualità.

L’estate televisiva 2025: tendenze e programmazioni

Il successo dei medical drama

La presenza di “Chicago Med” in prima serata su Italia 1 conferma il trend dei medical drama che caratterizzano i palinsesti estivi, con serie che riescono a mantenere alta l’attenzione anche durante la stagione calda.

La riscoperta del cinema familiare europeo

La programmazione di “Poly” su Rai 1 e “Belle & Sebastien” su Canale 5 conferma l’interesse per il cinema europeo per famiglie, con produzioni francesi che riescono a intrattenere diverse generazioni contemporaneamente.

Programmazione e orari dettagliati

Prima serata (21:00 – 23:30)

Rai 1 : Poly (21:30) – Film famiglia di Nicolas Vanier con François Cluzet

: Poly (21:30) – Film famiglia di Nicolas Vanier con François Cluzet Rai 3 : Il colibrì – Drama italiano

: Il colibrì – Drama italiano Canale 5 : Belle & Sebastien – L’avventura continua – Cinema familiare francese

: Belle & Sebastien – L’avventura continua – Cinema familiare francese Italia 1 : Chicago Med 10 (21:25) – Medical drama, due episodi

: Chicago Med 10 (21:25) – Medical drama, due episodi Rete 4 : La promessa (21:30) – Soap opera spagnola

: La promessa (21:30) – Soap opera spagnola La7 : In Onda (20:35) – Approfondimento politico

: In Onda (20:35) – Approfondimento politico Rai 5: Concerti di musica classica e documentari culturali

Le caratteristiche dei programmi principali

“Poly” – Rai 1

Genere: Film per famiglie

Durata: 102 minuti

Cast: François Cluzet, Julie Gayet, Patrick Timsit, Elisa de Lambert

Trama: Una bambina salva un pony maltrattato in un circo negli anni ’60

“Chicago Med” – Italia 1

Genere: Medical drama

Stagione: Decima

Episodi: Due episodi consecutivi

Focus: Casi medici complessi e traumi psicologici del personale ospedaliero

“Belle & Sebastien – L’avventura continua” – Canale 5

Genere: Avventura familiare

Ambientazione: Alpi francesi, 1945

Trama: Il giovane Sébastien cerca la scomparsa Angelina con l’aiuto del cane Belle

Streaming e fruizione digitale

Tutti i programmi sono disponibili anche in streaming sulle rispettive piattaforme: RaiPlay per i contenuti Rai e Mediaset Infinity per quelli Mediaset, permettendo di seguire i programmi anche in mobilità o di recuperarli in un secondo momento.

Programmazione di seconda serata

Alternative per chi va a letto tardi

I programmi di seconda serata offriranno approfondimenti, film e repliche dei programmi più seguiti, garantendo intrattenimento anche per chi preferisce prolungare la serata televisiva.

L’offerta complessiva della serata

La programmazione del 13 agosto 2025 si caratterizza per la varietà dei generi proposti: dal cinema familiare di qualità alle serie TV medical, dall’approfondimento giornalistico al cinema d’autore. Questa diversificazione garantisce che ogni tipo di spettatore possa trovare contenuti adatti ai propri gusti e alle proprie esigenze di intrattenimento.

La serata televisiva si presenta quindi come un perfetto equilibrio tra intrattenimento accessibile e contenuti di qualità, confermando la capacità della televisione italiana di offrire programmazioni ricche e diversificate anche durante il periodo estivo, quando la concorrenza delle attività all’aperto è più forte.

Le scelte editoriali dei diversi canali riflettono le diverse anime del pubblico televisivo italiano: chi cerca l’avventura familiare, chi preferisce il drama ospedaliero, chi ama l’approfondimento politico e chi desidera contenuti culturali di alto livello.