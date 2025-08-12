Programmi tv stasera 12 agosto 2025: la guida completa alla prima serata

Martedì 12 agosto 2025 si presenta con un palinsesto televisivo ricco e variegato, perfetto per chi cerca intrattenimento di qualità durante le calde serate estive. La programmazione di stasera offre una vasta gamma di opzioni, dai film drammatici alle serie tv, dai documentari ai programmi di intrattenimento.

Rai 1: “Io sono Mia” protagonista della serata

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda “Io sono Mia”, il biopic dedicato alla straordinaria vita di Mia Martini, interpretata magistralmente da Serena Rossi. Il film racconta la storia della cantante calabrese, dalla sua ascesa al successo fino alle difficoltà personali e professionali che ha dovuto affrontare.

Programmazione Rai 1:

18:40 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè

21:30 – Io sono Mia

23:25 – Cose Nostre

Il film rappresenta un’opportunità imperdibile per ripercorrere la carriera di una delle voci più belle della musica italiana, con brani indimenticabili come “Almeno tu nell’universo” e “Gli uomini non cambiano”.

Rete 4: il thriller “Kursk” tiene banco

Rete 4 propone alle 21:30 “Kursk”, il drammatico film che racconta la vera storia del sottomarino russo affondato nel mare di Barents nell’estate del 2000. La pellicola narra la lotta per la sopravvivenza di 23 marinai, mentre le loro famiglie combattevano contro gli ostacoli burocratici.

Programmazione Rete 4:

19:42 – La promessa

20:29 – 4 di sera News

21:30 – Kursk

22:24 – Tgcom24 Breaking News

Rai 2: serie tv americane in prima serata

Rai 2 punta sulle serie tv americane con “The Rookie” alle 19:00, “N.C.I.S.” alle 19:40 e “Elsbeth” alle 21:00. La programmazione della seconda rete Rai si conferma orientata verso un pubblico giovane e appassionato di crime e procedurali americani.

Programmazione Rai 2:

18:15 – Tg2

19:00 – The Rookie

19:40 – N.C.I.S.

20:30 – Tg2

21:00 – Elsbeth

Canale 5: una storia straordinaria in prima serata

Canale 5 propone alle 21:30 un film emotivo che racconta “una storia straordinaria, un’amicizia che non conosce limiti, l’amore che supera ogni difficoltà”. La programmazione di Canale 5 punta su contenuti che toccano il cuore degli spettatori, perfetti per una serata estiva all’insegna delle emozioni.

Programmazione Canale 5:

18:15 – La forza di una donna

18:45 – Sarabanda

19:57 – Tg5 Prima Pagina

20:00 – Tg5

20:40 – La ruota della fortuna

21:30 – Film in prima serata

Italia 1: Chicago P.D. conquista la prima serata

Su Italia 1 alle 21:18 è la volta di “Chicago P.D.”, la popolare serie poliziesca ambientata nella città del vento. L’episodio in onda stasera vede l’intelligence fare una scoperta raccapricciante che porta Torres ad andare sotto copertura.

Programmazione Italia 1:

18:30 – Studio Aperto

19:28 – C.S.I. Miami

20:29 – NCIS – Unità Anticrimine

21:18 – Chicago P.D.

Rai 3: approfondimento culturale con “Filorosso”

Rai 3 dedica la prima serata alle 21:20 a “Filorosso”, il programma di approfondimento culturale che questa sera affronta temi di attualità e società. Preceduto da “Viaggio in Italia”, un documentario che celebra le bellezze del nostro paese.

Canali tematici: un’offerta diversificata

Rai 4 propone azione con “Fuori in 60 secondi”

Su Rai 4 alle 21:19 va in onda “Fuori in 60 secondi”, il film d’azione del 2000 con Nicolas Cage che deve rubare cinquanta auto di lusso in una sola notte per salvare il fratello.

Canale 20 con “Io sono leggenda”

Gli appassionati di fantascienza possono sintonizzarsi su Canale 20 per “Io sono leggenda” con Will Smith, ambientato in una New York post-apocalittica.

La5 e i canali Mediaset

La5 offre una programmazione dedicata prevalentemente al pubblico femminile, con soap opera turche e programmi di intrattenimento. Stasera sono previste le consuete repliche delle serie di successo.

Mediaset Extra propone contenuti di approfondimento e repliche dei programmi più popolari del gruppo Mediaset, perfetti per chi vuole recuperare i momenti migliori dei talk show e reality.

Iris continua la sua tradizione cinematografica con grandi classici del cinema internazionale e italiano, ideali per gli amanti del cinema d’autore.

Programmi di approfondimento e documentari

La serata offre diverse opzioni per chi cerca contenuti più impegnativi:

La7 : programmazione dedicata all’informazione e all’approfondimento

: programmazione dedicata all’informazione e all’approfondimento Rai Storia : documentari storici e culturali

: documentari storici e culturali Focus: divulgazione scientifica e natura

Consigli per la serata

Per chi cerca emozioni forti: “Kursk” su Rete 4 garantisce tensione e pathos Per gli amanti della musica italiana: “Io sono Mia” su Rai 1 è imperdibile Per i fan delle serie tv: Chicago P.D. su Italia 1 e Elsbeth su Rai 2 offrono crime di qualità Per chi preferisce l’azione: “Fuori in 60 secondi” su Rai 4 è la scelta giusta Per le storie emozionanti: il film su Canale 5 promette di toccare il cuore degli spettatori

La programmazione estiva 2025

Il palinsesto estivo conferma la varietà e la qualità dell’offerta televisiva italiana, con un mix equilibrato tra repliche di successo, grandi classici del cinema e proposte contemporanee. Le reti continuano a puntare su contenuti che garantiscano intrattenimento per tutta la famiglia durante il periodo delle vacanze estive.

Alternative per tutti i gusti

Chi preferisce i film d’autore può esplorare i canali tematici come Iris e Cielo, mentre gli appassionati di sport possono seguire gli aggiornamenti su Rai Sport e Sky Sport.

Le soap opera continuano a tenere compagnia al pubblico pomeridiano, con “La Promessa” su Rete 4 che prosegue le sue storyline avvincenti anche in prima serata.

Conclusioni

La serata del 12 agosto 2025 conferma la ricchezza dell’offerta televisiva italiana, capace di soddisfare gusti ed esigenze diverse. Dalla biografia musicale di Mia Martini al thriller sottomarino di Kursk, dalle serie crime americane ai documentari culturali, ogni spettatore può trovare il programma perfetto per concludere la giornata.

Ricordate che: i palinsesti possono subire variazioni dell’ultimo minuto da parte delle emittenti, quindi vi consigliamo di verificare sempre gli orari aggiornati sui siti ufficiali delle reti televisive.

Buona visione e buon intrattenimento!