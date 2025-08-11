Programmi tv stasera 11 agosto 2025: la guida completa

Il lunedì sera di questa settimana promette una programmazione televisiva ricca e variegata, con contenuti che spaziano dai grandi film biografici alle serie tv più amate, fino ai programmi di intrattenimento estivi. Scopriamo insieme cosa vedere stasera sui principali canali del digitale terrestre.

La prima serata sui canali Rai

Rai 1: il grande cinema biografico

Rai 1 propone in prima serata un film biografico dedicato a Mia Martini, uno degli appuntamenti più attesi della serata. Si tratta di “Io sono Mia”, il biopic che racconta la vita della grande cantante italiana attraverso l’interpretazione di Serena Rossi.

Il film, diretto da Riccardo Donna, ripercorre la vita artistica e personale di Domenica Rita Adriana Bertè, conosciuta al mondo come Mia Martini. La narrazione prende il via nel 1989, dalla città di Sanremo, attraverso un racconto in flashback fino al 1970, quando la cantante partecipò al Festival con il brano “Almeno tu nell’universo” dopo anni di silenzio forzato.

Perché vedere “Io sono Mia”

Questo film rappresenta molto più di un semplice biopic musicale. La pellicola affronta temi profondi come:

La forza artistica di una delle voci più belle della musica italiana

di una delle voci più belle della musica italiana Le difficoltà personali e professionali vissute dall’artista

e professionali vissute dall’artista La campagna diffamatoria che la etichettò come “iettatrice”

che la etichettò come “iettatrice” Il rapporto complesso con la famiglia e gli affetti

Loredana Bertè, sorella di Mia Martini, ha ricordato come “quando si faceva il suo nome partivano gli scongiuri”, sottolineando quanto quella campagna di discredito abbia influenzato negativamente la carriera della cantante.

Altri programmi Rai della serata

Rai 2 continua con la sua programmazione estiva dedicata alle serie tv americane, proponendo episodi delle serie più seguite dal pubblico italiano.

Rai 3 mantiene la sua vocazione culturale con documentari e programmi di approfondimento, perfetti per chi cerca contenuti di qualità durante la serata estiva.

La programmazione Mediaset

Canale 5: intrattenimento e cinema

Canale 5 punta sull’intrattenimento leggero tipico del periodo estivo, con una programmazione che alterna film e programmi di varietà. La serata inizia con i consueti appuntamenti dell’access prime time, seguiti da contenuti cinematografici selezionati per il pubblico generalista.

Italia 1 e Rete 4: action e approfondimento

Italia 1 conferma la sua vocazione verso il pubblico giovane con film d’azione, thriller e serie tv americane che continuano ad appassionare gli spettatori.

Rete 4 mantiene il suo target con programmi di approfondimento giornalistico e cinematografia più classica, rivolgendosi a un pubblico maturo e attento all’attualità.

I canali tematici del digitale terrestre

Canali cinematografici

I numerosi canali tematici del digitale terrestre offrono alternative interessanti per la serata:

Canale 20 : propone film d’azione e thriller per gli amanti del genere

: propone film d’azione e thriller per gli amanti del genere Iris : dedica la serata al cinema di qualità con pellicole premiate

: dedica la serata al cinema di qualità con pellicole premiate Twentyseven : punta sulla commedia e sui film cult

: punta sulla commedia e sui film cult La 5 : offre romantiche storie d’amore per chi cerca emozioni dolci

: offre romantiche storie d’amore per chi cerca emozioni dolci Cine34: celebra il cinema italiano con commedie e classici nostrani

Canali per bambini e famiglia

La programmazione serale dei canali dedicati ai più piccoli si adatta agli orari estivi, proponendo cartoni animati e contenuti educativi che possono essere seguiti da tutta la famiglia.

Sport e canali specializzati

Gli appassionati di sport possono contare su diverse opzioni:

Rai Sport : offre highlights e approfondimenti sportivi

: offre highlights e approfondimenti sportivi Canali sportivi tematici: dedicano spazio a discipline specifiche e competizioni internazionali

I canali musicali propongono concerti, documentari musicali e programmi dedicati agli artisti del momento, perfetti per accompagnare una serata estiva rilassante.

Consigli per la visione

Per la famiglia

Le proposte più adatte per una serata in famiglia includono i programmi di Rai 1, che offrono contenuti di qualità accessibili a tutti, e alcuni film sui canali tematici appositamente selezionati.

Per i giovani

Italia 1 e i canali tematici dedicati all’action rappresentano le scelte ideali per un pubblico giovane in cerca di adrenalina e intrattenimento dinamico.

Per gli appassionati di cinema

Gli amanti del cinema di qualità trovano nelle proposte di Rai 3, Iris e nei canali cinematografici specializzati le opzioni più raffinate della serata.

La programmazione notturna

Anche le ore notturne offrono interessanti opportunità di intrattenimento:

Repliche dei programmi più seguiti della giornata

dei programmi più seguiti della giornata Film d’autore e cinema internazionale

e cinema internazionale Documentari di approfondimento culturale e scientifico

di approfondimento culturale e scientifico Programmi musicali e concerti

Come orientarsi nella scelta

Per scegliere il programma più adatto alle proprie esigenze, è importante considerare:

Il proprio umore: cercate emozioni forti o relax? Il tempo a disposizione: avete tutta la serata o solo qualche ora? Le preferenze di genere: cinema, sport, documentari o intrattenimento? Il tipo di pubblico: siete soli o in compagnia?

Conclusioni

La programmazione televisiva della sera di lunedì 11 agosto 2025 presenta un’ampia varietà di offerte, tra film, serie, concerti e programmi di intrattenimento. Dal biopic su Mia Martini su Rai 1 alle serie americane, dalle commedie italiane ai documentari di approfondimento, ogni spettatore può trovare il contenuto più adatto ai propri gusti.

La qualità dell’offerta televisiva italiana si conferma elevata anche durante il periodo estivo, dimostrando come il piccolo schermo continui a essere una fonte di intrattenimento e cultura per milioni di italiani. Che scegliate di emozionarvi con la storia di Mia Martini o di rilassarvi con una commedia leggera, questa serata di metà agosto saprà offrirvi contenuti di qualità per ogni esigenza.