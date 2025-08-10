Programmi tv stasera 10 agosto 2025: la guida completa alla prima serata

La domenica sera del 10 agosto 2025 si presenta con un palinsesto televisivo ricco e variegato, perfetto per concludere il weekend davanti al piccolo schermo. Serata sotto il segno dell’indagine con Imma Tataranni – Sostituto procuratore su RaiUno e Will Trent su Rai 2, mentre si parte per un viaggio dalle mille scoperte con Freedom oltre il confine su Rete4 e per una serata di risate e imprevisti con Din Don – Paesani Spaesati su Italia 1.

I programmi principali in prima serata

Rai Uno: Imma Tataranni – Sostituto procuratore

Imma Tataranni

Alle 21:30 su Rai Uno va in onda l’episodio 2×07 “Angelo o diavolo” di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La trama dell’episodio ruota attorno a una complessa vicenda criminale: la pedina di scambio che Romaniello ha dato a Imma per uscire dal carcere è la testa di Mazzocca, il capo della cosca ndranghetista. Il boss viene arrestato ma si affretta a dire a Imma che chi l’ha venduto è un serpente a sonagli.

La serata su Rai Uno inizia con:

18:40 Reazione a Catena

Reazione a Catena 20:00 TG1

TG1 20:35 Techetechetè

Rai Due: Will Trent – Una serata all’insegna del crimine

Su Rai 2 alle 21:00 va in onda Will Trent con ben tre episodi consecutivi:

Episodio 1×07 “Non rintracciabile” : Il G.B.I. scopre che un’organizzazione criminale sta pianificando un attacco e dà priorità alla protezione di persone innocenti

: Il G.B.I. scopre che un’organizzazione criminale sta pianificando un attacco e dà priorità alla protezione di persone innocenti Episodio 1×08 “Assassinio al Campus” : Sulla scrivania di Will arriva un caso che lo tocca da vicino. Nel frattempo, Angie e Ormewood indagano su un mago assassinato

: Sulla scrivania di Will arriva un caso che lo tocca da vicino. Nel frattempo, Angie e Ormewood indagano su un mago assassinato Episodio 1×09 “Caccia all’uomo”: Un criminale condannato prende in ostaggio un agente della G.B.I., ma Will e Ormewood scoprono alcune prove che potrebbero dimostrare la sua innocenza

Canale 5: Un amore come te

Su Canale 5 alle 21:40 va in onda “Un amore come te” in prima tv. Il film racconta la storia di Ali e Deniz che si innamorano tra le acque dell’Egeo. I segreti del passato di lei metteranno a rischio il loro amore?

La programmazione serale di Canale 5 include:

18:47 Sarabanda

Sarabanda 20:00 TG5

TG5 20:35 La ruota della fortuna

Italia 1: Din Don 9 – Paesani spaesati

Su Italia 1 alle 21:15 va in onda “Din Don 9 – Paesani spaesati” in prima tv. La trama dell’episodio rivela che il parco divertimenti ha un nuovo socio di maggioranza, lo sceicco Al Kabib. Ma chi si nasconde dietro al ricchissimo arabo, e soprattutto, che interessi ha?

Rete 4: Freedom oltre il confine

Su Rete 4 alle 21:30 va in onda “Freedom oltre il confine” in prima tv. Il programma propone avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

Rai Tre: Report e Il presidio

Su Rai 3 alle 21:00 va in onda Report con Sigfrido Ranucci e la sua squadra, il meglio delle inchieste e degli approfondimenti su politica, economia e società.

A seguire, alle 23:40 “Il presidio” episodio 3 del 2025: un racconto immersivo sul lavoro quotidiano dei Carabinieri, tra dedizione, coraggio e spirito di servizio.

La7: Inside D-Day 1944-2024

Su La7 alle 21:15 va in onda “Inside D-Day 1944-2024”, documentario di Tibaut Martin. Il documentario racconta l’operazione D-Day del 6 giugno 1944 che riunì forze terrestri, aeree e marittime senza precedenti: 3 milioni di soldati e centinaia di migliaia di navi, aerei e veicoli corazzati.

I migliori film in prima serata sui canali tematici

Film d’azione e thriller

Canale 20 (ore 21:05): “Don’t get out” – Thriller ad alta tensione. Karl è in auto con i propri figli. Con una chiamata un ricattatore gli chiede una grossa somma di denaro

(ore 21:05): “Don’t get out” – Thriller ad alta tensione. Karl è in auto con i propri figli. Con una chiamata un ricattatore gli chiede una grossa somma di denaro Iris (ore 21:15): “Paura” – La storia di un uomo che ha vissuto la morte e la rinascita, tra ricordi rimossi, ansia e metacinema

Film per la famiglia

TwentySeven (ore 21:15): “Pagemaster – L’avventura meravigliosa” – Un bambino molto pauroso viene catapultato in un cartone animato dove per vincere le sue paure deve affrontare tre prove

(ore 21:15): “Pagemaster – L’avventura meravigliosa” – Un bambino molto pauroso viene catapultato in un cartone animato dove per vincere le sue paure deve affrontare tre prove TV2000 (ore 21:05): “La montagna del coraggio” – Nel 1915 la giovane Heidi lascia le Alpi per frequentare una scuola in Italia

Classici del cinema italiano

Cine 34 (ore 21:00): “Fantozzi” – Il ragionier Ugo Fantozzi, perennemente inseguito dalla malasorte, cerca di sopravvivere alla vita di impiegato per una grande azienda

Le serie tv sui canali specializzati

Per gli amanti delle serie televisive, la programmazione offre diverse opzioni:

Real Time (ore 21:25): “Dottor Hekim – Medico geniale” 1×01 in prima tv

(ore 21:25): “Dottor Hekim – Medico geniale” 1×01 in prima tv Warner TV (ore 21:30): “Fringe”

(ore 21:30): “Fringe” Giallo (ore 21:10): “Il giovane ispettore Morse” 1×01

(ore 21:10): “Il giovane ispettore Morse” 1×01 Top Crime (ore 21:15): “Poirot” episodi 1×03-05

Programmazione Sky

Per gli abbonati Sky, l’offerta include:

Sky Atlantic (ore 21:15): “The Walking Dead: Dead City” 2×01-02

(ore 21:15): “The Walking Dead: Dead City” 2×01-02 Sky Serie (ore 21:15): “The Gilded Age” 3×07

(ore 21:15): “The Gilded Age” 3×07 Sky Investigation (ore 21:15): “I misteri di Aurora Teagarden” 1×17

Sport e intrattenimento

Tv8 e Nove

Tv8 (ore 21:35): “I delitti del BarLume – A bocce ferme” – Nuove indagini a Pineta nel 18esimo capitolo della produzione Sky Original

(ore 21:35): “I delitti del BarLume – A bocce ferme” – Nuove indagini a Pineta nel 18esimo capitolo della produzione Sky Original Nove (ore 21:15): Calcio: Chelsea-Milan (amichevole)

Consigli per la serata

La programmazione del 10 agosto 2025 offre qualcosa per tutti i gusti. Chi ama il genere crime può scegliere tra l’investigatrice Imma Tataranni su Rai Uno e le avventure di Will Trent su Rai Due. Gli appassionati di documentari possono optare per Report su Rai Tre o il documentario storico su La7.

Per una serata più leggera, Italia 1 propone la commedia “Din Don”, mentre Canale 5 offre una storia d’amore con “Un amore come te”. Chi preferisce l’avventura e la scoperta può seguire “Freedom oltre il confine” su Rete 4.

I canali tematici arricchiscono l’offerta con film classici, thriller e serie tv internazionali, garantendo intrattenimento per tutta la famiglia.

Nota: Le programmazioni complete sono sulle guide tv di Rai, Mediaset, Sky, Discovery e gli orari possono subire variazioni dell’ultimo minuto da parte delle emittenti.