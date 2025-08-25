Programmi TV di stasera 25 agosto 2025: la guida completa alla prima serata

Lunedì 25 agosto 2025 offre una programmazione televisiva ricca e variegata per iniziare al meglio la settimana. Ecco tutti i programmi esatti in onda stasera sui principali canali del digitale terrestre, aggiornati in tempo reale dal sito staseraintv.com.
Rai 1: grande cinema d’autore
Ore 21:30 – L’amore coniugale
Film della prima serata – Pellicola cinematografica che promette di emozionare con una storia d’amore profonda e coinvolgente, perfetta per iniziare la settimana con un tocco di romanticismo e riflessione.
Rai 2: medical drama americano
Ore 21:20 – Explosion – Stagione 2 Episodio 19
Serie TV – Il medical drama che ha conquistato il pubblico continua con nuovi episodi carichi di emozioni, casi medici complessi e storie umane che tengono incollati allo schermo.
Rai 3: inchieste e approfondimento
Ore 21:20 – Filorosso (Attualità)
Programma di approfondimento – Il programma di attualità e inchieste di Rai 3 che analizza i temi più caldi dell’attualità italiana e internazionale con servizi, interviste e reportage.
Rete 4: grande cinema internazionale
Ore 21:19 – A Few Day (Film)
Film della prima serata – Pellicola cinematografica internazionale che promette momenti di tensione, drama e colpi di scena per una serata all’insegna del grande cinema.
Canale 5: spettacolo musicale
Ore 21:21 – La forza di una donna | 85 prima parte
Programma speciale – Serata dedicata alle donne che hanno fatto la storia, con musica, testimonianze e momenti di spettacolo per celebrare la forza femminile.
Italia 1: investigazioni forensi
Ore 21:23 – Chicago P.D. – Episodio 16 – Mare (Telefilm)
Serie poliziesca – L’unità di intelligence di Chicago affronta un nuovo caso complesso in questo episodio della popolare serie crime americana che continua ad appassionare il pubblico.
Canale 20 Mediaset: azione e fantascienza
Ore 21:08 – Watchmen (Film)
Film d’azione – Il celebre film tratto dal graphic novel di Alan Moore, un’epica storia di supereroi in un’America alternativa che mescola azione, filosofia e critica sociale.
Rete 4: cinema italiano
Ore 21:30 – Poveri ma ricchi (Film)
Commedia italiana – Film con Christian De Sica che racconta le avventure di una famiglia che dalla povertà si ritrova improvvisamente ricca, con tutte le conseguenze comiche del caso.
I programmi consigliati della serata
Prima scelta
- L’amore coniugale (Rai 1, ore 21:30) – Cinema d’autore di qualità
- Watchmen (Canale 20, ore 21:08) – Capolavoro del cinema di fantascienza
- Chicago P.D. (Italia 1, ore 21:23) – Serie crime avvincente
- Poveri ma ricchi (Rete 4, ore 21:30) – Commedia italiana per tutta la famiglia
Per gli amanti delle serie TV
- Explosion (Rai 2, ore 21:20) – Medical drama americano
- Chicago P.D. (Italia 1, ore 21:23) – Poliziesco d’oltreoceano
Per chi cerca cultura
- Filorosso (Rai 3, ore 21:20) – Approfondimento e attualità
- La forza di una donna (Canale 5, ore 21:21) – Celebrazione del talento femminile
Per una serata di cinema
- L’amore coniugale (Rai 1, ore 21:30) – Drama sentimentale
- A Few Day (Rete 4, ore 21:19) – Cinema internazionale
- Watchmen (Canale 20, ore 21:08) – Supereroi filosofici
Access Prime Time
Rai 1:
- 18:45 – Reazione a catena
- 20:00 – TG1
- 20:30 – Techetechetè
Canale 5:
- 18:45 – Caduta libera
- 20:00 – TG5
- 20:40 – Paperissima Sprint
Italia 1:
- 18:30 – Studio Aperto
- 19:30 – CSI Miami
- 20:30 – NCIS
Rete 4:
- 18:58 – TG4
- 19:40 – La promessa
- 20:30 – 4 di sera
Seconda serata e programmi della notte
Dopo la prima serata, la programmazione continua con:
- Film della notte su tutti i canali principali
- Repliche delle serie TV più amate
- Documentari e approfondimenti
- TG notturni per restare aggiornati
Programmazione dei canali tematici
Rai Premium, Rai Movie, Rai 4
Fiction italiane, cinema di qualità e thriller per tutti i gusti.
Iris, Cielo, TwentySeven
Grande cinema d’autore, film indipendenti e intrattenimento per giovani.
Discovery, Focus, National Geographic
Documentari scientifici, natura e approfondimenti culturali.
La programmazione perfetta per tutti
La serata del 25 agosto 2025 offre davvero qualcosa per tutti:
- Cinema di qualità con “L’amore coniugale” su Rai 1
- Azione e supereroi con “Watchmen” su Canale 20
- Serie TV americane con “Chicago P.D.” su Italia 1
- Commedia italiana con “Poveri ma ricchi” su Rete 4
- Approfondimento culturale su Rai 3
- Spettacolo musicale su Canale 5
Consigli di visione
Per iniziare bene la settimana
Il lunedì sera è perfetto per rilassarsi dopo il weekend. “L’amore coniugale” su Rai 1 offre la profondità emotiva ideale, mentre chi cerca adrenalina troverà in “Watchmen” su Canale 20 la scelta perfetta.
Per tutta la famiglia
“Poveri ma ricchi” su Rete 4 garantisce risate e leggerezza, mentre “Paperissima Sprint” su Canale 5 nell’access prime time è l’antipasto comico ideale.
Per gli appassionati di serie TV
“Chicago P.D.” su Italia 1 e “Explosion” su Rai 2 soddisfano chi ama le serie americane di qualità.
Note importanti
Attenzione: I palinsesti televisivi possono subire variazioni dell’ultimo minuto da parte delle emittenti. Gli orari e i programmi indicati sono aggiornati al momento della pubblicazione ma si consiglia di verificare sempre sulla guida TV del proprio decoder o sui siti ufficiali delle reti.
La programmazione del 25 agosto 2025 conferma la ricchezza dell’offerta televisiva italiana, con un mix perfetto tra cinema, serie TV, approfondimento e intrattenimento per soddisfare tutti i gusti e iniziare al meglio una nuova settimana televisiva.
Buona visione a tutti!