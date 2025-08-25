Programmi TV di stasera 25 agosto 2025: la guida completa alla prima serata

Lunedì 25 agosto 2025 offre una programmazione televisiva ricca e variegata per iniziare al meglio la settimana. Ecco tutti i programmi esatti in onda stasera sui principali canali del digitale terrestre, aggiornati in tempo reale dal sito staseraintv.com.

Rai 1: grande cinema d’autore

Ore 21:30 – L’amore coniugale

Film della prima serata – Pellicola cinematografica che promette di emozionare con una storia d’amore profonda e coinvolgente, perfetta per iniziare la settimana con un tocco di romanticismo e riflessione.

Rai 2: medical drama americano

Ore 21:20 – Explosion – Stagione 2 Episodio 19

Serie TV – Il medical drama che ha conquistato il pubblico continua con nuovi episodi carichi di emozioni, casi medici complessi e storie umane che tengono incollati allo schermo.

Rai 3: inchieste e approfondimento

Ore 21:20 – Filorosso (Attualità)

Programma di approfondimento – Il programma di attualità e inchieste di Rai 3 che analizza i temi più caldi dell’attualità italiana e internazionale con servizi, interviste e reportage.

Rete 4: grande cinema internazionale

Ore 21:19 – A Few Day (Film)

Film della prima serata – Pellicola cinematografica internazionale che promette momenti di tensione, drama e colpi di scena per una serata all’insegna del grande cinema.

Canale 5: spettacolo musicale

Ore 21:21 – La forza di una donna | 85 prima parte

Programma speciale – Serata dedicata alle donne che hanno fatto la storia, con musica, testimonianze e momenti di spettacolo per celebrare la forza femminile.

Italia 1: investigazioni forensi

Ore 21:23 – Chicago P.D. – Episodio 16 – Mare (Telefilm)

Serie poliziesca – L’unità di intelligence di Chicago affronta un nuovo caso complesso in questo episodio della popolare serie crime americana che continua ad appassionare il pubblico.

Canale 20 Mediaset: azione e fantascienza

Ore 21:08 – Watchmen (Film)

Film d’azione – Il celebre film tratto dal graphic novel di Alan Moore, un’epica storia di supereroi in un’America alternativa che mescola azione, filosofia e critica sociale.

Rete 4: cinema italiano

Ore 21:30 – Poveri ma ricchi (Film)

Commedia italiana – Film con Christian De Sica che racconta le avventure di una famiglia che dalla povertà si ritrova improvvisamente ricca, con tutte le conseguenze comiche del caso.

I programmi consigliati della serata

Prima scelta

L’amore coniugale (Rai 1, ore 21:30) – Cinema d’autore di qualità Watchmen (Canale 20, ore 21:08) – Capolavoro del cinema di fantascienza Chicago P.D. (Italia 1, ore 21:23) – Serie crime avvincente Poveri ma ricchi (Rete 4, ore 21:30) – Commedia italiana per tutta la famiglia

Per gli amanti delle serie TV

Explosion (Rai 2, ore 21:20) – Medical drama americano

(Rai 2, ore 21:20) – Medical drama americano Chicago P.D. (Italia 1, ore 21:23) – Poliziesco d’oltreoceano

Per chi cerca cultura

Filorosso (Rai 3, ore 21:20) – Approfondimento e attualità

(Rai 3, ore 21:20) – Approfondimento e attualità La forza di una donna (Canale 5, ore 21:21) – Celebrazione del talento femminile

Per una serata di cinema

L’amore coniugale (Rai 1, ore 21:30) – Drama sentimentale

(Rai 1, ore 21:30) – Drama sentimentale A Few Day (Rete 4, ore 21:19) – Cinema internazionale

(Rete 4, ore 21:19) – Cinema internazionale Watchmen (Canale 20, ore 21:08) – Supereroi filosofici

Access Prime Time

Rai 1:

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TG1

20:30 – Techetechetè

Canale 5:

18:45 – Caduta libera

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

Italia 1:

18:30 – Studio Aperto

19:30 – CSI Miami

20:30 – NCIS

Rete 4:

18:58 – TG4

19:40 – La promessa

20:30 – 4 di sera

Seconda serata e programmi della notte

Dopo la prima serata, la programmazione continua con:

Film della notte su tutti i canali principali

su tutti i canali principali Repliche delle serie TV più amate

delle serie TV più amate Documentari e approfondimenti

e approfondimenti TG notturni per restare aggiornati

Programmazione dei canali tematici

Rai Premium, Rai Movie, Rai 4

Fiction italiane, cinema di qualità e thriller per tutti i gusti.

Iris, Cielo, TwentySeven

Grande cinema d’autore, film indipendenti e intrattenimento per giovani.

Discovery, Focus, National Geographic

Documentari scientifici, natura e approfondimenti culturali.

La programmazione perfetta per tutti

La serata del 25 agosto 2025 offre davvero qualcosa per tutti:

Cinema di qualità con “L’amore coniugale” su Rai 1

con “L’amore coniugale” su Rai 1 Azione e supereroi con “Watchmen” su Canale 20

con “Watchmen” su Canale 20 Serie TV americane con “Chicago P.D.” su Italia 1

con “Chicago P.D.” su Italia 1 Commedia italiana con “Poveri ma ricchi” su Rete 4

con “Poveri ma ricchi” su Rete 4 Approfondimento culturale su Rai 3

su Rai 3 Spettacolo musicale su Canale 5

Consigli di visione

Per iniziare bene la settimana

Il lunedì sera è perfetto per rilassarsi dopo il weekend. “L’amore coniugale” su Rai 1 offre la profondità emotiva ideale, mentre chi cerca adrenalina troverà in “Watchmen” su Canale 20 la scelta perfetta.

Per tutta la famiglia

“Poveri ma ricchi” su Rete 4 garantisce risate e leggerezza, mentre “Paperissima Sprint” su Canale 5 nell’access prime time è l’antipasto comico ideale.

Per gli appassionati di serie TV

“Chicago P.D.” su Italia 1 e “Explosion” su Rai 2 soddisfano chi ama le serie americane di qualità.

Note importanti

Attenzione: I palinsesti televisivi possono subire variazioni dell’ultimo minuto da parte delle emittenti. Gli orari e i programmi indicati sono aggiornati al momento della pubblicazione ma si consiglia di verificare sempre sulla guida TV del proprio decoder o sui siti ufficiali delle reti.

La programmazione del 25 agosto 2025 conferma la ricchezza dell’offerta televisiva italiana, con un mix perfetto tra cinema, serie TV, approfondimento e intrattenimento per soddisfare tutti i gusti e iniziare al meglio una nuova settimana televisiva.

Buona visione a tutti!