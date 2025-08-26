Programmi tv stasera 26 agosto 2025: la guida completa della serata

La serata di martedì 26 agosto 2025 offre una programmazione televisiva ricca e variegata per tutti i telespettatori italiani. Dal thriller francese su Rai 1 ai film d’azione sui canali Mediaset, la guida completa ai programmi di stasera presenta opzioni per ogni gusto.

Rai 1: Il segreto di Isabelle – thriller psicologico francese

Su Rai 1 alle ore 21:30 va in onda “Il segreto di Isabelle” (stagione 1), la miniserie francese che ha conquistato il pubblico d’oltralpe. Diretta da Philippe Dajoux e interpretata da Odile Vuillemin, la serie è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti, in particolare dal caso di Manuela Gonzalez, ribattezzata dai media francesi la “vedova nera dell’Isère”.

Trama di Il segreto di Isabelle

Ad Aix-en-Provence, in un’auto bruciata, viene rinvenuto il cadavere carbonizzato di Pascal Dubreuil. Le indagini coinvolgono la moglie Isabelle, una donna dal fascino ambiguo, i figli Louise e Jérémy, nonché l’ex marito della donna.

La serie si sviluppa su due binari paralleli: la ricostruzione dei fatti e la decostruzione di Isabelle. Il cuore pulsante è lo scontro psicologico tra Isabelle e il capitano della gendarmeria Mathilde Delboscq (Joyce Bibring).

Cast principale:

Odile Vuillemin (Isabelle Dubreuil)

(Isabelle Dubreuil) Joyce Bibring (Mathilde Delboscq)

(Mathilde Delboscq) Cyril Lecomte (Pascal Dubreuil)

Dopo la prima serata, alle 23:20 Rai 1 trasmette il film “Si accettano miracoli”.

Canale 5: Watson – serie tv medical drama

Canale 5 propone alle 21:20 “Watson” in prima tv, serie televisiva che porta sullo schermo un nuovo capitolo delle storie legate al celebre detective di Arthur Conan Doyle, questa volta concentrandosi sul fedele assistente Dr. Watson.

La programmazione di Canale 5 inizia con:

20:00 TG5

20:40 La ruota della fortuna

Rete 4: Babylon – thriller d’azione

Su Rete 4 alle 21:25 va in onda “Babylon” in prima tv, un film d’azione che promette adrenalina e colpi di scena per gli amanti del genere thriller.

La serata su Rete 4 è strutturata così:

19:42 La promessa III – episodio 484 parte 2

20:29 4 di sera news

00:54 Il gioco di Ripley

Italia 1: Yoga Radio Estate da Modena

Italia 1 dedica la prima serata alle 21:29 a “Yoga Radio Estate” da Modena, il programma musicale che porta sul palco i migliori artisti della scena italiana e internazionale in una serata di grande spettacolo.

La programmazione di Italia 1 include:

19:32 C.S.I. – Scena del crimine – Lady Heather

20:49 NCIS – Unità Anticrimine – Fronte interno

I canali Rai: informazione e intrattenimento

Rai 2: Formidabile Discoring – omaggio al programma di Gianni Boncompagni

Su Rai 2 alle 21:20 va in onda la prima puntata di “Formidabile Discoring”, uno show speciale che celebra la storia di “Discoring”, il leggendario programma musicale ideato da Gianni Boncompagni nel 1977.

Il programma, andato in onda dal 20 febbraio 1977 al 26 maggio 1989 in 14 edizioni e oltre 400 puntate, ha segnato un’epoca portando nelle case degli italiani la musica e gli artisti del momento. Il racconto è arricchito dalle testimonianze di Barbara Boncompagni, Rosanna Vaudetti, Renzo Arbore, Carlo Conti, Jocelyn, Cecchetto, Anna Pettinelli e altri protagonisti di quella stagione televisiva.

Dopo il programma, alle 23:45 “FBI: International” serie tv.

Rai 3: cinema d’autore con Woody Allen

Rai 3 propone alle 21:25 “Rifkin’s Festival”, l’ultima opera di Woody Allen ambientata durante il festival cinematografico di San Sebastián, una commedia che mescola cinefilia e riflessioni esistenziali.

La serata su Rai 3 inizia con:

20:00 Blob

20:30 Viaggio in Italia

20:50 Un posto al sole stagione 29

Rai 4: serie tv Fire Country

Rai 4 trasmette alle 21:20 due episodi consecutivi di “Fire Country” stagione 3, seguiti alle 22:43 dal documentario “Influencer – L’isola delle illusioni”.

Canale 20: azione con Pitch Black e Watchmen

Su Canale 20 serata dedicata all’azione: alle 21:10 “Pitch Black” seguito alle 23:25 da “Watchmen”, due film di fantascienza che garantiscono spettacolo e adrenalina.

Le alternative sui canali tematici

La7: informazione e approfondimento

La7 continua con la sua programmazione di informazione e approfondimento, offrendo contenuti di qualità per chi cerca analisi e documentari.

TV8 e Nove: intrattenimento leggero

I canali dell’intrattenimento propongono una programmazione variegata con show, programmi di cucina e format internazionali.

I canali per bambini

I canali dedicati ai più piccoli offrono cartoni animati e programmi educativi per intrattenere tutta la famiglia.

Come seguire i programmi in streaming

Tutti i contenuti Rai sono disponibili su RaiPlay, la piattaforma gratuita che permette la visione in diretta e in replica. “Il segreto di Isabelle” sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

I programmi Mediaset possono essere seguiti su Mediaset Infinity, mentre per gli altri canali sono disponibili le rispettive piattaforme digitali.

Consigli per la serata del 26 agosto 2025

Per chi ama i thriller psicologici

“Il segreto di Isabelle” su Rai 1 rappresenta la scelta ideale per chi cerca un thriller sofisticato che indaga la sottile linea tra vittima e carnefice. La serie francese promette tensione e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Per gli appassionati di cinema d’autore

“Rifkin’s Festival” su Rai 3 è perfetto per gli amanti del cinema intellettuale e delle commedie sofisticate di Woody Allen, con le sue riflessioni sul mondo del cinema e della vita.

Per chi cerca azione e adrenalina

Canale 20 offre una doppietta d’azione con “Pitch Black” e “Watchmen”, perfetti per una serata all’insegna del brivido e degli effetti speciali.

Per chi ama la musica e la nostalgia televisiva

“Formidabile Discoring” su Rai 2 rappresenta un’occasione unica per rivivere la storia della musica italiana in televisione e riscoprire un’epoca d’oro della tv musicale, mentre “Yoga Radio Estate” su Italia 1 garantisce una serata di musica dal vivo contemporanea.

La programmazione del pre-serata

Il pre-serata offre i consueti appuntamenti: “Reazione a catena” su Rai 1 alle 18:40, “Techetechetè” alle 20:30, mentre Canale 5 propone “La ruota della fortuna” alle 20:40.

Su Rete 4 continua “La promessa” con l’episodio 484, mentre Italia 1 presenta le serie americane “C.S.I.” e “NCIS”.

Informazioni tecniche

È importante ricordare che le emittenti possono variare le programmazioni senza preavviso, quindi si consiglia sempre di verificare gli orari attraverso:

I siti ufficiali dei canali televisivi

La guida TV del proprio decoder

Le app ufficiali delle reti

Conclusioni

La serata del 26 agosto 2025 si presenta particolarmente ricca, con l’arrivo della miniserie francese “Il segreto di Isabelle” che punta a conquistare il pubblico italiano, e il debutto di “Formidabile Discoring” su Rai 2 che omaggia la storica trasmissione di Gianni Boncompagni.

La varietà della programmazione conferma come la televisione italiana continui a offrire alternative valide per ogni tipo di pubblico, dal thriller psicologico al cinema d’autore, dall’azione all’intrattenimento musicale sia nostalgico che contemporaneo. Una serata che promette di soddisfare tutti i gusti televisivi con contenuti di qualità distribuiti su tutti i principali canali del digitale terrestre.