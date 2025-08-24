Premio Letterario Caccuri 2025, Gad Lerner vince con “Gaza. Odio e amore per Israele”

Caccuri si conferma capitale della saggistica

Straordinaria affluenza di pubblico e un cartellone ricco di eventi hanno confermato ancora una volta Caccuri come la vera Capitale della Saggistica. La XIV edizione del Premio Letterario Caccuri, il più importante concorso italiano dedicato al genere, ha unito letteratura, cinema, musica, teatro e gastronomia, rafforzando il ruolo della manifestazione come leva di promozione turistico-culturale per la Calabria.

La vittoria di Gad Lerner

Ad aggiudicarsi la Torre d’Argento realizzata dal maestro orafo Michele Affidato è stato Gad Lerner con il volume “Gaza. Odio e amore per Israele” (Feltrinelli). Un’analisi originale e non stereotipata del conflitto, che ha convinto le giurie popolari e nazionali.

Al secondo posto, a pari merito, gli altri tre finalisti:

“Spettri” di Monica Maggioni (Longanesi)

(Longanesi) “L’eresia liberale” di Alessandro Sallusti (Rizzoli)

(Rizzoli) “Trump. Vita di un presidente contro tutti” di Gennaro Sangiuliano (Mondadori)

I premi speciali

Accanto al concorso principale, sono stati assegnati anche riconoscimenti speciali:

Premio Letteratura e Giornalismo a Piero Marrazzo per “Storia senza eroi” (Marsilio)

a per “Storia senza eroi” (Marsilio) Premio Arte e Letteratura a Jacopo Veneziani , divulgatore d’arte

a , divulgatore d’arte Premio Letteratura e Impegno Civile ad Antonino De Masi per “Inferi” (Aliberti)

ad per “Inferi” (Aliberti) Premio alla Carriera all’antropologo calabrese Vito Teti, per i suoi studi sulla “restanza” e sull’erranza nell’epoca della globalizzazione

Gli ospiti e lo spettacolo finale

La serata conclusiva, condotta da Gianluigi Nuzzi e Valentina Bendicenti, è stata arricchita dall’omaggio musicale di Morgan ai grandi cantautori italiani. Tra gli ospiti della manifestazione anche il procuratore Nicola Gratteri, presente con il suo ultimo libro, e numerosi volti noti come Savino Zaba, Vittoriana Abate, I Cugini di Campagna, Vanni De Luca, Paolo Di Giannantonio, Adriana Pannitteri, Paolo Ruffini e Daniela Tagliafico.

Un evento riconosciuto a livello nazionale

Il Premio Letterario Caccuri è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino e gode del riconoscimento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha conferito alla manifestazione la Medaglia al valore culturale, unico evento del Sud a ricevere tale onorificenza.

L’impegno dell’Accademia dei Caccuriani

A promuovere l’iniziativa è l’Accademia dei Caccuriani, che sostiene l’editoria e valorizza il patrimonio culturale locale con particolare attenzione alla diffusione della lettura anche nelle aree periferiche. Ogni anno, il piccolo borgo medievale si trasforma in un luogo di incontro, confronto e condivisione, incarnando lo spirito dello slogan “Una storia da scrivere insieme”.