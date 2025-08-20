Il borgo calabrese capitale della saggistica

Dal 27 luglio al 10 agosto 2025, il borgo di Caccuri, in Calabria, è tornato ad essere la Capitale della Saggistica grazie al Premio Caccuri, giunto alla sua quindicesima edizione. Una rassegna che ha unito letteratura, cinema, musica, teatro e gastronomia, richiamando un pubblico numeroso e qualificato.

La serata finale, condotta da Gianluigi Nuzzi e Valentina Bendicenti, si è conclusa con un omaggio di Morgan ai grandi cantautori italiani. La vittoria è andata a Gad Lerner con il libro “Gaza. Odio e amore per Israele” (Feltrinelli). A pari merito sul podio anche Monica Maggioni con “Spettri” (Longanesi), Alessandro Sallusti con “L’eresia liberale” (Rizzoli) e Gennaro Sangiuliano con “Trump. Vita di un presidente contro tutti” (Mondadori).

Tra gli ospiti della rassegna anche il procuratore Nicola Gratteri e l’attore Paolo Ruffini.

Premio Caccuri 2025, l’Atelier Nieri protagonista tra cultura e artigianato

Atelier Nieri partner del Premio Caccuri

In questo contesto, ha avuto spazio anche l’Atelier Nieri, storica azienda toscana fondata nel 1929 a Quarrata e specializzata in arredi di alta qualità.

“Essere presenti al Premio Caccuri con le nostre creazioni è stato un grande onore” – ha dichiarato Maurizio Nieri – “Siamo stati accolti con entusiasmo in un contesto culturale di primo piano che dà lustro alla Calabria e all’Italia intera”.

L’atelier ha portato nel borgo calabrese la sua filosofia fatta di cura del dettaglio, passione artigiana e ricerca della qualità, conquistando l’apprezzamento del pubblico e degli ospiti della manifestazione.

La storia e la visione dell’azienda

La storia dell’azienda nasce con Gino Nieri, giovane ebanista mosso da un principio semplice: fare bene, con le mani e con passione.

Oggi, a quasi un secolo di distanza, quell’idea guida ancora l’attività sotto la direzione di Maurizio Nieri, affiancato anche dalle nuove generazioni come Lorenzo Nieri, Giada e Sara Nerini.

L’Atelier Nieri non è solo un custode della tradizione, ma un laboratorio di stile in grado di coniugare memoria artigiana e innovazione. I suoi divani e arredi, scelti per case, hotel e spazi pubblici, raccontano l’identità del design italiano attraverso dettagli come cuciture precise, telai robusti e modelli personalizzati.