Premio Bindi 2025: ospiti e finalisti nello speciale Rai 3 del 16 agosto

16 Agosto 2025

Dopo venti edizioni, il Premio Bindi approda per la prima volta in Rai con una serata speciale trasmessa sabato 16 agosto alle 23.20 su Rai 3.
La conduzione sarà affidata a Claudio Guerrini e Chiara Buratti, che guideranno il pubblico in un viaggio musicale dedicato a uno dei più grandi cantautori italiani del Novecento, Umberto Bindi.

Il programma celebra la carriera dell’artista genovese, autore di capolavori come “Arrivederci”, “Il mio mondo” e “Il nostro concerto”, brani che hanno segnato la storia della canzone italiana.

Una tre giorni di musica a Santa Margherita Ligure

La manifestazione si è svolta dal 4 al 6 luglio 2025 presso l’Anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure.
Sul palco si sono alternati artisti di grande spessore che hanno arricchito il cartellone della kermesse:

  • Paola Turci, a cui è stato conferito il Premio Bindi alla Carriera.
  • Sergio Cammariere, protagonista di una delle performance più emozionanti.
  • I Nomadi, insigniti della Menzione speciale “Lasciatemi sognare”.
  • Silvia Salemi, tra le ospiti più applaudite.

L’evento ha confermato il suo ruolo di laboratorio per la nuova musica d’autore e al tempo stesso di celebrazione della tradizione cantautorale italiana.

Gli otto finalisti in gara

Il cuore del concorso è stato rappresentato dai giovani artisti selezionati con cura dal cantautore e direttore artistico Zibba.
Gli otto finalisti hanno portato sul palco inediti e interpretazioni che hanno messo in luce stili e personalità differenti:

  • Alessio Alì
  • Beo
  • Giorgia Faraone
  • Lumen
  • Marea
  • Modivari
  • Neno
  • Giovanni Toscano

A decretare il vincitore è stata una giuria di esperti del settore musicale, composta da giornalisti, critici e professionisti della discografia.

Un’edizione dal valore speciale

Questa edizione è stata particolarmente significativa perché dedicata alla memoria di due figure centrali nella storia del premio:

  • Massimo Cotto, giornalista musicale, scrittore e speaker radiofonico, oltre che storico presentatore del Premio Bindi, scomparso il 2 agosto 2024.
  • Armando Corsi, chitarrista tra i più talentuosi in Italia, nonché tra i fondatori del Premio, ricordato per il suo contributo artistico e umano.

La dedica ha reso l’edizione 2025 ancora più intensa e partecipata, con momenti di commozione e ricordo condivisi dal pubblico e dagli artisti.

Produzione e regia

Il programma televisivo “Premio Bindi 2025” è ideato da Enrica Corsi e prodotto da Le Muse Novae, in collaborazione con l’organizzazione ufficiale del Premio Bindi.
Il team creativo è composto da Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci come autori, con la direzione di produzione di Mara De Scalzi.
La regia è firmata da Dimitri Cocciuti, che ha curato la messa in scena televisiva valorizzando sia le esibizioni musicali che i momenti di narrazione.

Un ponte tra passato e futuro della musica

Il Premio Bindi si conferma un osservatorio privilegiato per la musica d’autore italiana. In venti edizioni ha valorizzato giovani promesse e reso omaggio a grandi artisti.
L’approdo su Rai 3 segna una nuova fase: la possibilità di raggiungere un pubblico ancora più ampio e di consolidare la missione di un festival che da sempre unisce tradizione e innovazione.

Quando vederlo in TV

L’appuntamento con lo speciale televisivo è fissato per:

  • Sabato 16 agosto 2025
  • Ore 23.20
  • Rai 3

Un’occasione per assistere a uno spettacolo che intreccia musica, memoria e nuove voci della scena italiana.

