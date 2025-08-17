Premio Bindi 2025, oltre 100mila spettatori su Rai3 per la prima tv

Buon esordio televisivo per il Premio Bindi 2025, che ieri sera, sabato 16 agosto, ha conquistato più di 100mila telespettatori su Rai3 dopo le 23. Un risultato positivo, soprattutto considerando le variazioni di palinsesto legate all’improvvisa scomparsa di Pippo Baudo, che ha segnato la giornata della televisione italiana.

Un riconoscimento alla musica d’autore

Il dato di ascolto, in linea con la media della rete, rappresenta un traguardo significativo per una manifestazione che da vent’anni celebra il grande cantautore Umberto Bindi, autore di brani immortali come Arrivederci, Il mio mondo, La musica è finita e Il nostro concerto. Nello stesso slot, due settimane prima, il film Delta aveva registrato numeri inferiori.

Conduzione e ospiti

A condurre la serata sono stati Claudio Guerrini e Chiara Buratti, che hanno presentato un parterre di ospiti di grande livello:

Paola Turci, premiata con il Premio alla Carriera

Sergio Cammariere e I Nomadi, insigniti di una menzione speciale

Silvia Salemi, tra i protagonisti sul palco

Il livello dei giovani cantautori in gara, selezionati dal direttore artistico Zibba, ha confermato la qualità della manifestazione.

Il vincitore e le dediche speciali

Il Premio Bindi 2025 è stato assegnato ad Alessio Alì con il brano Paura di cambiare. La serata ha avuto anche un momento di commozione, con la dedica alla memoria di Massimo Cotto, storico presentatore della kermesse, e di Armando Corsi, chitarrista tra i fondatori del premio.

Produzione e autori

La regia è stata affidata a Dimitri Cocciuti, mentre il format è ideato da Enrica Corsi e prodotto da Le Muse Novae in collaborazione con Premio Bindi. Alla scrittura hanno contribuito Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci, con la direzione di produzione di Mara De Scalzi.