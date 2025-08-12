Canale 5: Pomeriggio Cinque chiude, arriva “Dentro la Notizia” con Gianluigi Nuzzi

Una svolta epocale scuote il palinsesto pomeridiano di Canale 5. Dopo diciassette anni di onorato servizio, Pomeriggio Cinque chiude definitivamente i battenti, cedendo il posto a un formato completamente nuovo. Dal 1° settembre 2025, il contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset si trasforma in “Dentro la Notizia”, con il giornalista e conduttore Gianluigi Nuzzi al timone di questa rivoluzione editoriale.
La fine di Pomeriggio Cinque: diciassette anni di televisione
Pomeriggio Cinque ha accompagnato il pubblico di Canale 5 dal 1° settembre 2008 al 6 giugno 2025, attraversando diverse ere e stili di conduzione. Nato come rotocalco di approfondimento quotidiano, il programma ha saputo evolversi e adattarsi ai cambiamenti del panorama televisivo italiano.
L’era Barbara D’Urso (2008-2023)
Il programma ha vissuto la sua stagione più lunga e iconica sotto la guida di Barbara D’Urso, che lo ha condotto dal debutto fino al 2 giugno 2023 (affiancata inizialmente da Claudio Brachino dal settembre al dicembre 2008). Durante questi quindici anni, D’Urso ha saputo trasformare il format in un fenomeno di costume, mescolando cronaca, gossip e intrattenimento in una formula che ha conquistato milioni di telespettatori.
Caratteristiche dell’era D’Urso:
- Mix tra cronaca nera e cronaca rosa
- Forte personalizzazione del conduttore
- Coinvolgimento emotivo del pubblico
- Utilizzo intensivo di ospiti in studio e collegamenti
Il biennio Myrta Merlino (2023-2025)
Dal 4 settembre 2023 al 6 giugno 2025, il timone è passato a Myrta Merlino, che ha tentato di dare al programma un taglio più giornalistico e professionale, in linea con le nuove direttive editoriali di Pier Silvio Berlusconi.
Il tentativo di rinnovamento:
- Approccio più sobrio e giornalistico
- Riduzione degli elementi trash
- Focus maggiore su cronaca e attualità
- Nuovo studio e scenografie
I motivi della cancellazione: la crisi degli ascolti
La decisione di chiudere Pomeriggio Cinque non è stata improvvisa, ma il risultato di una lunga riflessione sui risultati auditel che hanno caratterizzato gli ultimi anni del programma.
I numeri che non convincono
Performance della stagione 2024-2025:
- Media di 1,2 milioni di spettatori al giorno
- Share compreso tra il 12% e il 16%
- Crolli sotto il milione di spettatori nella seconda parte
- Record negativi con punte dell’11,1% di share
Il confronto con La Vita in Diretta:
- Alberto Matano: 2 milioni di spettatori in media
- Share costante tra il 19% e il 22%
- Distacco di 7-9 punti percentuali da Pomeriggio Cinque
- Leadership indiscussa nella fascia pomeridiana
Le difficoltà di Myrta Merlino
Nonostante il tentativo di rinnovamento, la conduttrice non è riuscita a invertire la tendenza negativa:
Problemi principali:
- Difficoltà nel trovare un’identità chiara del programma
- Mancanza di un marchio distintivo rispetto alla concorrenza
- Fatica nel mantenere alta l’attenzione del pubblico
- Numerose assenze che hanno compromesso la continuità
Le sostituzioni frequenti:
- Giuseppe Brindisi (spesso con risultati migliori)
- Simona Branchetti
- Dario Maltese
Gianluigi Nuzzi e la nascita di “Dentro la Notizia”
Il nuovo conduttore
Gianluigi Nuzzi porta con sé un bagaglio di esperienza consolidata nel giornalismo investigativo e nella conduzione televisiva. Già volto di punta di Quarto Grado su Rete 4, Nuzzi è riconosciuto per la sua competenza nella trattazione di casi di cronaca nera e tematiche giudiziarie.
Profilo professionale:
- Giornalista e scrittore specializzato in cronaca giudiziaria
- Conduttore di Quarto Grado dal 2010
- Autore di diversi libri-inchiesta
- Esperto di comunicazione televisiva
Il nuovo format: “Dentro la Notizia”
Il 1° settembre 2025 segna l’inizio di una nuova era per il pomeriggio di Canale 5. “Dentro la Notizia” promette di essere molto più di un semplice cambio di nome.
Le caratteristiche del nuovo programma:
Orario di messa in onda:
- Dal lunedì al venerdì
- Dalle ore 17:00 alle 18:45
- In diretta dallo studio rinnovato
Approccio editoriale:
- Focus su cronaca e attualità
- Approfondimenti giornalistici
- Riduzione drastica del gossip
- Taglio più sobrio e professionale
La filosofia del programma: Come spiegato dallo stesso Nuzzi: “Insieme entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti giorno per giorno, come un mosaico del nostro Paese: tutti i pezzettini devono mettersi ben insieme, e così noi arriveremo alla verità.”
Lo studio e la scenografia
Il nuovo ambiente televisivo
Le immagini diffuse sui social mostrano un nuovo studio in fase di allestimento, caratterizzato da:
Elementi scenografici:
- Cartina dell’Italia come elemento centrale
- Design più sobrio e professionale
- Utilizzo di elementi che richiamano il puzzle e il mosaico
- Ambientazione che favorisce l’approfondimento giornalistico
Filosofia visiva:
- Abbandono dello stile più colorato di Pomeriggio Cinque
- Atmosfera più istituzionale
- Focus sui contenuti piuttosto che sullo spettacolo
La strategia Mediaset per il pomeriggio
Il nuovo corso di Pier Silvio Berlusconi
La cancellazione di Pomeriggio Cinque e la nascita di “Dentro la Notizia” si inseriscono in una strategia più ampia di rinnovamento del palinsesto Mediaset.
Obiettivi della nuova programmazione:
- Innalzamento del livello qualitativo
- Maggiore credibilità giornalistica
- Recupero di audience nella fascia pomeridiana
- Competizione diretta con La Vita in Diretta
La sfida con la concorrenza
Il confronto con Alberto Matano:
- La Vita in Diretta rappresenta il benchmark da raggiungere
- Matano ha consolidato un pubblico fedele con un format equilibrato
- La sfida sarà attrarre spettatori con contenuti di qualità
Strategie competitive:
- Puntare sull’esperienza giornalistica di Nuzzi
- Offrire approfondimenti esclusivi
- Mantenere ritmi televisivi coinvolgenti
- Differenziarsi nell’approccio ai temi di attualità
I precedenti tentativi di rinnovamento
L’esperimento Myrta Merlino
Il biennio con Myrta Merlino aveva già rappresentato un tentativo di svolta:
Cambiamenti introdotti:
- Taglio più giornalistico
- Riduzione degli elementi trash
- Nuovo tavolo a forma del logo Canale 5
- Ospiti più istituzionali
Limiti emersi:
- Difficoltà nel mantenere l’identità del programma
- Calo progressivo dell’audience
- Mancanza di elementi distintivi forti
- Competizione sempre più difficile con la Rai
Le lezioni apprese
Cosa non ha funzionato:
- Il semplice cambio di conduttore non basta
- Serve una rivoluzione completa del format
- L’identità del programma deve essere chiara e riconoscibile
- Il pubblico premia la coerenza editoriale
Il futuro del pomeriggio televisivo
Le aspettative per “Dentro la Notizia”
Punti di forza potenziali:
- Esperienza consolidata di Gianluigi Nuzzi
- Format completamente nuovo
- Focus su contenuti di qualità
- Approccio giornalistico credibile
Sfide da affrontare:
- Costruire una nuova audience
- Differenziarsi dalla concorrenza
- Mantenere l’interesse del pubblico
- Bilanciare informazione e intrattenimento
L’evoluzione del genere
Tendenze del pomeriggio televisivo:
- Maggiore attenzione alla qualità giornalistica
- Riduzione degli elementi sensazionalistici
- Focus su attualità e cronaca
- Coinvolgimento responsabile del pubblico
L’impatto sui telespettatori
La reazione del pubblico
La cancellazione di Pomeriggio Cinque rappresenta la fine di un’epoca per milioni di telespettatori che hanno seguito il programma per diciassette anni.
Sentimenti contrastanti:
- Nostalgia per un programma storico
- Curiosità per il nuovo format
- Dubbi sulla capacità di coinvolgimento
- Attesa per vedere i risultati
Il cambio generazionale
Nuove esigenze del pubblico:
- Maggiore richiesta di credibilità
- Attenzione ai contenuti di qualità
- Ridotta tolleranza per il sensazionalismo
- Preferenza per l’approfondimento
Gli altri cambiamenti nei palinsesti Mediaset 2025/2026
Un rinnovamento generale
La chiusura di Pomeriggio Cinque si inserisce in un piano più ampio di cambiamenti:
Altre novità annunciate:
- Simona Ventura al Grande Fratello
- Nuovi format in sviluppo
- Rinnovamento delle fasce orarie
- Investimenti su nuovi volti
La strategia complessiva
Obiettivi di Mediaset:
- Recupero di competitività
- Ringiovanimento dell’offerta
- Miglioramento della qualità
- Maggiore credibilità informativa
Conclusioni: una scommessa necessaria
La trasformazione di Pomeriggio Cinque in “Dentro la Notizia” rappresenta una scommessa necessaria per Mediaset. Dopo anni di difficoltà negli ascolti e di tentativi di rinnovamento non completamente riusciti, l’azienda ha scelto di cambiare radicalmente approccio.
I fattori di successo:
- Credibilità di Gianluigi Nuzzi come giornalista
- Format completamente nuovo senza eredità del passato
- Focus chiaro su cronaca e attualità
- Approccio professionale e sobrio
Le incognite:
- Capacità di attrarre il pubblico generalista
- Competizione con La Vita in Diretta
- Mantenimento dell’interesse nel tempo
- Equilibrio tra informazione e intrattenimento
La posta in gioco: Il successo o il fallimento di “Dentro la Notizia” determinerà non solo il futuro del pomeriggio di Canale 5, ma anche la direzione strategica dell’intera programmazione Mediaset. Riuscirà Gianluigi Nuzzi a conquistare il pubblico con un approccio più giornalistico? Il verdetto arriverà dai dati di ascolto delle prime settimane, ma intanto Mediaset ha mandato un segnale chiaro: è tempo di cambiare.
L’appuntamento è fissato per il 1° settembre 2025, quando alle ore 17:00 inizierà una nuova era per il pomeriggio televisivo italiano. Dopo diciassette anni, si volta pagina: addio Pomeriggio Cinque, benvenuto “Dentro la Notizia”.