Canale 5: Pomeriggio Cinque chiude, arriva “Dentro la Notizia” con Gianluigi Nuzzi

Una svolta epocale scuote il palinsesto pomeridiano di Canale 5. Dopo diciassette anni di onorato servizio, Pomeriggio Cinque chiude definitivamente i battenti, cedendo il posto a un formato completamente nuovo. Dal 1° settembre 2025, il contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset si trasforma in “Dentro la Notizia”, con il giornalista e conduttore Gianluigi Nuzzi al timone di questa rivoluzione editoriale.

La fine di Pomeriggio Cinque: diciassette anni di televisione

Pomeriggio Cinque ha accompagnato il pubblico di Canale 5 dal 1° settembre 2008 al 6 giugno 2025, attraversando diverse ere e stili di conduzione. Nato come rotocalco di approfondimento quotidiano, il programma ha saputo evolversi e adattarsi ai cambiamenti del panorama televisivo italiano.

L’era Barbara D’Urso (2008-2023)

Il programma ha vissuto la sua stagione più lunga e iconica sotto la guida di Barbara D’Urso, che lo ha condotto dal debutto fino al 2 giugno 2023 (affiancata inizialmente da Claudio Brachino dal settembre al dicembre 2008). Durante questi quindici anni, D’Urso ha saputo trasformare il format in un fenomeno di costume, mescolando cronaca, gossip e intrattenimento in una formula che ha conquistato milioni di telespettatori.

Caratteristiche dell’era D’Urso:

Mix tra cronaca nera e cronaca rosa

Forte personalizzazione del conduttore

Coinvolgimento emotivo del pubblico

Utilizzo intensivo di ospiti in studio e collegamenti

Il biennio Myrta Merlino (2023-2025)

Dal 4 settembre 2023 al 6 giugno 2025, il timone è passato a Myrta Merlino, che ha tentato di dare al programma un taglio più giornalistico e professionale, in linea con le nuove direttive editoriali di Pier Silvio Berlusconi.

Il tentativo di rinnovamento:

Approccio più sobrio e giornalistico

Riduzione degli elementi trash

Focus maggiore su cronaca e attualità

Nuovo studio e scenografie

I motivi della cancellazione: la crisi degli ascolti

La decisione di chiudere Pomeriggio Cinque non è stata improvvisa, ma il risultato di una lunga riflessione sui risultati auditel che hanno caratterizzato gli ultimi anni del programma.

I numeri che non convincono

Performance della stagione 2024-2025:

Media di 1,2 milioni di spettatori al giorno

al giorno Share compreso tra il 12% e il 16%

Crolli sotto il milione di spettatori nella seconda parte

Record negativi con punte dell’11,1% di share

Il confronto con La Vita in Diretta:

Alberto Matano: 2 milioni di spettatori in media

in media Share costante tra il 19% e il 22%

Distacco di 7-9 punti percentuali da Pomeriggio Cinque

da Pomeriggio Cinque Leadership indiscussa nella fascia pomeridiana

Le difficoltà di Myrta Merlino

Nonostante il tentativo di rinnovamento, la conduttrice non è riuscita a invertire la tendenza negativa:

Problemi principali:

Difficoltà nel trovare un’identità chiara del programma

Mancanza di un marchio distintivo rispetto alla concorrenza

Fatica nel mantenere alta l’attenzione del pubblico

Numerose assenze che hanno compromesso la continuità

Le sostituzioni frequenti:

Giuseppe Brindisi (spesso con risultati migliori)

Simona Branchetti

Dario Maltese

Gianluigi Nuzzi e la nascita di “Dentro la Notizia”

Il nuovo conduttore

Gianluigi Nuzzi porta con sé un bagaglio di esperienza consolidata nel giornalismo investigativo e nella conduzione televisiva. Già volto di punta di Quarto Grado su Rete 4, Nuzzi è riconosciuto per la sua competenza nella trattazione di casi di cronaca nera e tematiche giudiziarie.

Profilo professionale:

Giornalista e scrittore specializzato in cronaca giudiziaria

Conduttore di Quarto Grado dal 2010

Autore di diversi libri-inchiesta

Esperto di comunicazione televisiva

Il nuovo format: “Dentro la Notizia”

Il 1° settembre 2025 segna l’inizio di una nuova era per il pomeriggio di Canale 5. “Dentro la Notizia” promette di essere molto più di un semplice cambio di nome.

Le caratteristiche del nuovo programma:

Orario di messa in onda:

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 17:00 alle 18:45

In diretta dallo studio rinnovato

Approccio editoriale:

Focus su cronaca e attualità

Approfondimenti giornalistici

Riduzione drastica del gossip

Taglio più sobrio e professionale

La filosofia del programma: Come spiegato dallo stesso Nuzzi: “Insieme entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti giorno per giorno, come un mosaico del nostro Paese: tutti i pezzettini devono mettersi ben insieme, e così noi arriveremo alla verità.”

Lo studio e la scenografia

Il nuovo ambiente televisivo

Le immagini diffuse sui social mostrano un nuovo studio in fase di allestimento, caratterizzato da:

Elementi scenografici:

Cartina dell’Italia come elemento centrale

Design più sobrio e professionale

Utilizzo di elementi che richiamano il puzzle e il mosaico

Ambientazione che favorisce l’approfondimento giornalistico

Filosofia visiva:

Abbandono dello stile più colorato di Pomeriggio Cinque

Atmosfera più istituzionale

Focus sui contenuti piuttosto che sullo spettacolo

La strategia Mediaset per il pomeriggio

Il nuovo corso di Pier Silvio Berlusconi

La cancellazione di Pomeriggio Cinque e la nascita di “Dentro la Notizia” si inseriscono in una strategia più ampia di rinnovamento del palinsesto Mediaset.

Obiettivi della nuova programmazione:

Innalzamento del livello qualitativo

Maggiore credibilità giornalistica

Recupero di audience nella fascia pomeridiana

Competizione diretta con La Vita in Diretta

La sfida con la concorrenza

Il confronto con Alberto Matano:

La Vita in Diretta rappresenta il benchmark da raggiungere

rappresenta il benchmark da raggiungere Matano ha consolidato un pubblico fedele con un format equilibrato

La sfida sarà attrarre spettatori con contenuti di qualità

Strategie competitive:

Puntare sull’esperienza giornalistica di Nuzzi

Offrire approfondimenti esclusivi

Mantenere ritmi televisivi coinvolgenti

Differenziarsi nell’approccio ai temi di attualità

I precedenti tentativi di rinnovamento

L’esperimento Myrta Merlino

Il biennio con Myrta Merlino aveva già rappresentato un tentativo di svolta:

Cambiamenti introdotti:

Taglio più giornalistico

Riduzione degli elementi trash

Nuovo tavolo a forma del logo Canale 5

Ospiti più istituzionali

Limiti emersi:

Difficoltà nel mantenere l’identità del programma

Calo progressivo dell’audience

Mancanza di elementi distintivi forti

Competizione sempre più difficile con la Rai

Le lezioni apprese

Cosa non ha funzionato:

Il semplice cambio di conduttore non basta

Serve una rivoluzione completa del format

L’identità del programma deve essere chiara e riconoscibile

Il pubblico premia la coerenza editoriale

Il futuro del pomeriggio televisivo

Le aspettative per “Dentro la Notizia”

Punti di forza potenziali:

Esperienza consolidata di Gianluigi Nuzzi

Format completamente nuovo

Focus su contenuti di qualità

Approccio giornalistico credibile

Sfide da affrontare:

Costruire una nuova audience

Differenziarsi dalla concorrenza

Mantenere l’interesse del pubblico

Bilanciare informazione e intrattenimento

L’evoluzione del genere

Tendenze del pomeriggio televisivo:

Maggiore attenzione alla qualità giornalistica

Riduzione degli elementi sensazionalistici

Focus su attualità e cronaca

Coinvolgimento responsabile del pubblico

L’impatto sui telespettatori

La reazione del pubblico

La cancellazione di Pomeriggio Cinque rappresenta la fine di un’epoca per milioni di telespettatori che hanno seguito il programma per diciassette anni.

Sentimenti contrastanti:

Nostalgia per un programma storico

Curiosità per il nuovo format

Dubbi sulla capacità di coinvolgimento

Attesa per vedere i risultati

Il cambio generazionale

Nuove esigenze del pubblico:

Maggiore richiesta di credibilità

Attenzione ai contenuti di qualità

Ridotta tolleranza per il sensazionalismo

Preferenza per l’approfondimento

Gli altri cambiamenti nei palinsesti Mediaset 2025/2026

Un rinnovamento generale

La chiusura di Pomeriggio Cinque si inserisce in un piano più ampio di cambiamenti:

Altre novità annunciate:

Simona Ventura al Grande Fratello

Nuovi format in sviluppo

Rinnovamento delle fasce orarie

Investimenti su nuovi volti

La strategia complessiva

Obiettivi di Mediaset:

Recupero di competitività

Ringiovanimento dell’offerta

Miglioramento della qualità

Maggiore credibilità informativa

Conclusioni: una scommessa necessaria

La trasformazione di Pomeriggio Cinque in “Dentro la Notizia” rappresenta una scommessa necessaria per Mediaset. Dopo anni di difficoltà negli ascolti e di tentativi di rinnovamento non completamente riusciti, l’azienda ha scelto di cambiare radicalmente approccio.

I fattori di successo:

Credibilità di Gianluigi Nuzzi come giornalista

come giornalista Format completamente nuovo senza eredità del passato

senza eredità del passato Focus chiaro su cronaca e attualità

su cronaca e attualità Approccio professionale e sobrio

Le incognite:

Capacità di attrarre il pubblico generalista

Competizione con La Vita in Diretta

Mantenimento dell’interesse nel tempo

Equilibrio tra informazione e intrattenimento

La posta in gioco: Il successo o il fallimento di “Dentro la Notizia” determinerà non solo il futuro del pomeriggio di Canale 5, ma anche la direzione strategica dell’intera programmazione Mediaset. Riuscirà Gianluigi Nuzzi a conquistare il pubblico con un approccio più giornalistico? Il verdetto arriverà dai dati di ascolto delle prime settimane, ma intanto Mediaset ha mandato un segnale chiaro: è tempo di cambiare.

L’appuntamento è fissato per il 1° settembre 2025, quando alle ore 17:00 inizierà una nuova era per il pomeriggio televisivo italiano. Dopo diciassette anni, si volta pagina: addio Pomeriggio Cinque, benvenuto “Dentro la Notizia”.