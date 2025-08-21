Fiorentina stasera in Conference League: anteprima del match contro il Polissya

La Fiorentina torna protagonista in Europa questa sera, giovedì 21 agosto alle ore 20:00, quando affronterà il Polissya Zhytomyr nell’andata dei playoff di Conference League 2025/26. Un appuntamento cruciale per i viola di Stefano Pioli, che puntano a conquistare finalmente quel trofeo europeo sfuggito nelle ultime due finali consecutive.

Il contesto della sfida: campo neutro in Slovacchia

Il match si disputerà alla Futbal Tatran Aréna di Prešov, in Slovacchia, poiché il Polissya non può giocare nel proprio stadio di Žytomyr a causa della situazione geopolitica in Ucraina. Una circostanza particolare che aggiunge un elemento di imprevedibilità alla sfida, con entrambe le squadre che giocheranno praticamente in campo neutro.

L’arbitro designato per il match d’andata sarà lo spagnolo Ricardo de Burgos, coadiuvato dagli assistenti Iker De Francisco e Asier Pérez De Mendiola, mentre il ritorno è programmato per il 28 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Le scelte di Pioli: formazione quasi definita

Stefano Pioli sembra aver le idee chiare sulla formazione da schierare per questo esordio stagionale. Nelle amichevoli estive l’allenatore ha dato indicazioni precise: De Gea in porta, difesa a tre con Comuzzo, Pongracic e Ranieri, Dodò e Gosens sulle fasce.

Probabili scelte tattiche della Fiorentina:

Modulo : 3-4-1-2 o 3-5-2

: 3-4-1-2 o 3-5-2 Portiere : De Gea confermato titolare

: De Gea confermato titolare Difesa : Terzetto consolidato con i nuovi acquisti

: Terzetto consolidato con i nuovi acquisti Centrocampo : Sohm in ottima forma dopo l’esordio con gol contro il Manchester United, in coppia con Fagioli

: Sohm in ottima forma dopo l’esordio con gol contro il Manchester United, in coppia con Fagioli Attacco: Tandem Dzeko-Kean con Gudmundsson alle loro spalle

Probabile formazione Fiorentina (3-4-1-2):

De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean

L’avversario ucraino: tutto sul Polissya

Il Polissya Zhytomyr è una società giovane fondata nel 1959, che ha vissuto il fallimento nel 2013 per poi ripartire dalla quarta serie. Una storia di rinascita che li ha portati alla prima qualificazione europea della loro storia.

Caratteristiche del Polissya:

Allenatore : Ruslan Rotan, ex capitano del Dnipro e vecchia conoscenza del calcio europeo

: Ruslan Rotan, ex capitano del Dnipro e vecchia conoscenza del calcio europeo Modulo di riferimento : 4-1-4-1 o 4-3-3

: 4-1-4-1 o 4-3-3 Età media : Poco inferiore ai 26 anni, una rosa molto giovane

: Poco inferiore ai 26 anni, una rosa molto giovane Stato di forma: Una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate del campionato ucraino

Probabile formazione Polissya (4-3-3):

Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Krushynskyi; Andryievski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko

Nota importante: Mykhaylichenko sarà assente per squalifica dopo l’espulsione rimediata nel match contro il Paks.

Il percorso europeo degli ucraini

Il Polissya ha raggiunto questo playoff dopo aver superato il Santa Coloma di Andorra e gli ungheresi del Paksi. Particolarmente significativa la vittoria contro il Paksi, ottenuta grazie al 3-0 dell’andata che ha permesso di gestire la sconfitta per 2-1 al ritorno.

Giocatori chiave da tenere d’occhio:

Mykola Gayduchyk : Punta centrale pericolosa in area

: Punta centrale pericolosa in area Oleksandr Nazarenko : Esterno sinistro veloce e tecnico

: Esterno sinistro veloce e tecnico Filippov: Alternativa offensiva di qualità

L’obiettivo Fiorentina: spezzare la maledizione

La Fiorentina vuole trasformare in trionfo un percorso agrodolce che negli ultimi tre anni l’ha vista due volte finalista e una semifinalista. La Conference League rappresenta per i viola un’ossessione positiva, la competizione dove dimostrare di poter finalmente alzare un trofeo europeo.

I precedenti europei recenti:

2022: Finale persa contro il West Ham

2023: Finale persa contro l’Olympiakos

2024: Eliminazione in semifinale

Dove vedere il match

Il match sarà trasmesso in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre) e su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Un’opportunità per tutti i tifosi viola di seguire l’inizio di questa nuova avventura europea.

Opzioni di visione:

TV in chiaro : TV8

: TV8 Pay TV : Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202)

: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202) Streaming: Sky Go e NOW per gli abbonati Sky

Le aspettative e il pronostico

La differenza di valore fra il club ucraino e quello toscano è evidente, ma in campo può sempre accadere l’imprevisto. Pioli dovrà gestire le energie pensando già all’esordio in Serie A contro il Cagliari e al match di ritorno della prossima settimana.

Fattori a favore della Fiorentina:

Maggiore esperienza europea

Rosa più profonda e di qualità

Motivazione per riscattare le finali perse

Insidie da evitare:

Sottovalutare l’avversario

Gestione dell’ambiente neutro

Condizione fisica ancora da affinare

La sensazione è che la Fiorentina abbia tutte le carte in regola per iniziare con il piede giusto questa nuova avventura europea. Tuttavia, servirà attenzione e concentrazione per evitare sorprese sgradite in una partita che, sulla carta, dovrebbe essere alla portata dei viola.

Fischio d’inizio alle 20:00: la caccia alla Conference League 2025/26 inizia stasera da Prešov.