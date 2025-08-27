Pisa su Raul Albiol: il ritorno in Serie A a 40 anni del campione spagnolo

Il calciomercato del Pisa potrebbe chiudersi con un colpo clamoroso: Raul Albiol. A quasi 6 anni dal suo addio al Napoli, il difensore spagnolo può tornare in Italia all’età di 40 anni. La notizia, riportata da Sportitalia e confermata da Alfredo Pedullà, vede i nerazzurri neopromossi avviare i contatti con l’ex pilastro della difesa azzurra.

La trattativa Pisa-Albiol

I primi contatti ufficiali

Il Pisa ha ormai chiuso per Stengs e ora si concentra sui difensori centrali. Nelle ultime ore si è informato per Raul Albiol, 40 anni a settembre, appena svincolatosi dal Villarreal. Sarebbe un clamoroso ritorno in Italia dopo il ciclo con il Napoli.

La proposta concreta

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà durante ‘Speciale Calciomercato’, la società toscana ha fatto una proposta concreta al difensore spagnolo. Albiol sta valutando attentamente il trasferimento, come confermato dalle sue stesse dichiarazioni: “La mia porta è sempre aperta per l’Italia“.

Il profilo di Raul Albiol

Una carriera da campione

Raul Albiol, classe 1985, rappresenta uno dei difensori centrali più vincenti degli ultimi 15 anni. La sua esperienza parla da sola:

Palmares:

Europa League: 1 con il Villarreal (2020-2021)

1 con il Villarreal (2020-2021) Coppa Italia: 1 con il Napoli (2014)

1 con il Napoli (2014) Champions League: 1 con il Real Madrid (2014)

1 con il Real Madrid (2014) Liga: 1 con il Real Madrid (2011-2012)

1 con il Real Madrid (2011-2012) Copa del Rey: 1 con il Real Madrid (2011)

L’esperienza al Napoli

Con la maglia azzurra, Albiol ha collezionato 236 presenze dal 2013 al 2019, diventando un pilastro della difesa napoletana. Ha formato con Kalidou Koulibaly una delle coppie difensive più solide della Serie A moderna.

Gli ultimi anni al Villarreal

Dopo l’esperienza napoletana, Albiol si è trasferito al Villarreal dove ha giocato per 5 stagioni, vincendo l’Europa League nel 2021 e dimostrando di essere ancora competitivo ai massimi livelli internazionali.

Perché Albiol al Pisa

L’esperienza per una neopromossa

Per una squadra neopromossa come il Pisa, l’arrivo di un giocatore dell’esperienza di Albiol rappresenterebbe:

Leadership difensiva fondamentale

fondamentale Mentalità vincente da trasmettere ai compagni

da trasmettere ai compagni Conoscenza tattica della Serie A

della Serie A Carisma nello spogliatoio

Le parole di Albiol sull’Italia

Lo stesso Albiol ha più volte dichiarato il suo amore per l’Italia: “Voglio restare in Italia. La mia porta è sempre aperta per l’Italia“. Queste dichiarazioni hanno alimentato le speranze dei dirigenti pisani.

La strategia di mercato del Pisa

I colpi già chiusi

Il Pisa sta vivendo una sessione di mercato da protagonista:

Acquisiti:

Calvin Stengs: Esterno del Feyenoord (prestito con diritto di riscatto a 5 milioni)

Esterno del Feyenoord (prestito con diritto di riscatto a 5 milioni) Lucas Lorran: Trequartista del Flamengo (prestito oneroso con diritto di riscatto a 4 milioni)

Altri obiettivi in difesa

Oltre ad Albiol, il Pisa sta valutando:

Carlos Romana: Difensore colombiano classe 1999 dell’Atletico Bucaramanga

Difensore colombiano classe 1999 dell’Atletico Bucaramanga Giovanni Bonfanti: Trattativa con l’Atalanta per il prestito

Trattativa con l’Atalanta per il prestito Vogliacco: Difensore che avrebbe dato priorità al Pisa

L’età non è un limite

Albiol a 40 anni

Nonostante i suoi quasi 40 anni (li compirà il 4 settembre), Albiol ha dimostrato di essere ancora competitivo. La sua ultima stagione al Villarreal ha confermato che l’età è solo un numero per un professionista del suo calibre.

Esempi di longevità

Nel calcio moderno, diversi difensori hanno prolungato la carriera oltre i 40 anni:

Paolo Maldini ha giocato fino a 41 anni

ha giocato fino a 41 anni Francesco Totti ha chiuso a 40 anni

ha chiuso a 40 anni Gianluigi Buffon ha giocato oltre i 40

L’impatto tattico di Albiol

Le caratteristiche tecniche

Albiol porterebbe al Pisa:

Esperienza internazionale in Champions League ed Europa League

in Champions League ed Europa League Capacità di impostazione dal basso

dal basso Leadership in fase difensiva

in fase difensiva Versatilità tattica (può giocare sia nella difesa a 3 che a 4)

Il valore aggiunto

Per una neopromossa, avere un giocatore che ha militato in squadre come Real Madrid, Napoli e Villarreal rappresenta un valore inestimabile in termini di esperienza e mentalità.

Le tempistiche dell’operazione

Ultimi giorni di mercato

La trattativa si sta sviluppando negli ultimi giorni di calciomercato. Il Pisa vuole prima chiudere definitivamente per Stengs e Lorran, poi affondare il colpo per Albiol.

La concorrenza

Al momento, non risultano altre squadre concretamente interessate al difensore spagnolo, il che potrebbe favorire il Pisa nella trattativa.

L’entusiasmo dell’ambiente Pisa

I tifosi sognano

La notizia del possibile arrivo di Albiol ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi pisani, che dopo 34 anni di attesa vedrebbero approdare in nerazzurro un campione d’Europa.

Le ambizioni della società

Il presidente del Pisa ha sempre dichiarato di voler costruire una squadra competitiva per mantenere la categoria. L’arrivo di Albiol rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni del club.

Le uscite necessarie

Per fare spazio ad Albiol, il Pisa sta lavorando anche sulle uscite:

Pietro Beruatto: Passaggio allo Spezia quasi ufficializzato

Passaggio allo Spezia quasi ufficializzato Andrea Beghetto: Prestito alla Vis Pesaro in Serie C

Prestito alla Vis Pesaro in Serie C Emanuel Vignato: Interesse del Catanzaro

Conclusioni: un sogno possibile

Il possibile arrivo di Raul Albiol al Pisa rappresenterebbe uno dei colpi più clamorosi del calciomercato 2025. Un campione d’Europa che a 40 anni sceglie di tornare in Serie A per aiutare una neopromossa a consolidarsi nella massima categoria.

“Voglio restare in Italia” ha dichiarato lo stesso Albiol, aprendo le porte a quello che potrebbe essere l’ultimo capitolo di una carriera straordinaria. Il Pisa sogna, l’Italia del calcio aspetta, e la Serie A potrebbe riabbracciare uno dei suoi protagonisti più amati degli ultimi anni.

Se l’operazione dovesse andare in porto, sarebbe la dimostrazione che nel calcio i sogni possono ancora diventare realtà, e che l’esperienza e la classe non hanno età.