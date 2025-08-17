Pippo Baudo: perché ha scritto la storia della televisione italiana

Con la scomparsa di Pippo Baudo il 16 agosto 2025, l’Italia ha perso non solo un conduttore leggendario, ma il vero architetto della televisione italiana moderna. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo non è stato semplicemente un presentatore: è stato l’uomo che ha inventato il linguaggio televisivo che ancora oggi caratterizza il nostro piccolo schermo.

L’inventore dei format che hanno fatto epoca

Pippo Baudo ha rivoluzionato la televisione italiana creando format innovativi che sono diventati modelli imitati in tutto il mondo. Il format di Sanremo l’ho inventato io”, rivendicava Superpippo, che ha plasmato la formula in cinque serate e consacrato lo storico jingle “Perché Sanremo è Sanremo”.

Le innovazioni che hanno cambiato la tv

La genialità di Baudo si manifestò fin dagli esordi con Settevoci nel 1966, programma che introdusse per primo:

L’applausometro : strumento rivoluzionario per misurare il gradimento del pubblico

: strumento rivoluzionario per misurare il gradimento del pubblico Il coinvolgimento diretto degli spettatori nei programmi musicali

nei programmi musicali La formula del talent show moderno

I talent show li ho inventati io 48 anni fa, con Settevoci, dichiarava con orgoglio il conduttore, anticipando di decenni quello che sarebbe diventato il genere televisivo dominante.

Il creatore della domenica televisiva italiana

Domenica In rappresenta forse la più grande rivoluzione baudesca. Baudo conduce il contenitore della domenica pomeriggio (nato negli anni dell’austerity per invogliare gli italiani a stare a casa) fino al 1985, trasformando un semplice programma in un rito nazionale.

L’innovazione del linguaggio televisivo

Nelle sue Domeniche In, Baudo introdusse un mix rivoluzionario:

Cultura popolare e alta cultura nello stesso programma

nello stesso programma Interviste a intellettuali come Moravia, Fallaci, Arbasino e Montanelli

come Moravia, Fallaci, Arbasino e Montanelli Intrattenimento musicale con i grandi nomi della canzone italiana

con i grandi nomi della canzone italiana Scoperta di nuovi talenti in diretta nazionale

Nelle mie ospitavamo i divi della canzonetta ma anche intellettuali come Moravia, la Fallaci, Arbasino, Montanelli, ricordava Baudo, sottolineando come avesse nobilitato il termine “nazionalpopolare”.

Il record man di Sanremo e l’evoluzione del Festival

Baudo condurrà Sanremo per ben tredici edizioni (tra il 1968 e il 2008), un primato assoluto e ogni sua partecipazione è caratterizzata da innovazioni, polemiche, colpi di scena e momenti memorabili.

Le rivoluzioni sanremesi

Durante le sue conduzioni, Baudo ha trasformato il Festival introducendo:

L’apertura a nuovi generi musicali e giovani talenti emergenti

e giovani talenti emergenti La figura del direttore artistico-conduttore (ruolo ricoperto in 7 edizioni)

(ruolo ricoperto in 7 edizioni) La gestione degli imprevisti in diretta con professionalità leggendaria

con professionalità leggendaria La creazione di momenti televisivi memorabili entrati nella storia

Carlo Conti, a chiusura dell’ultima edizione, ha definito il suo Festival «baudiano»: «È una meravigliosa messa cantata, un meraviglioso rito collettivo e ci ha insegnato Pippo Baudo a farlo».

Il talent scout che ha lanciato le stelle

La capacità di scoprire e lanciare talenti rappresenta forse l’aspetto più geniale di Pippo Baudo. Ha scoperto tra gli altri Al Bano, Beppe Grillo, Tullio Solenghi, Heather Parisi, Barbara D’Urso, Patrizia Rossetti, Eros Ramazzotti, Lorella Cuccarini, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia, Irene Grandi, Michelle Hunziker.

Il fiuto leggendario per il successo

Il motto “L’ho inventato io!” non era una semplice vanteria, ma la testimonianza di un intuito eccezionale che gli permetteva di:

Riconoscere il potenziale di artisti ancora sconosciuti

di artisti ancora sconosciuti Creare le condizioni perfette per il loro lancio

per il loro lancio Trasformare semplici comparse in star nazionali

in star nazionali Anticipare i gusti del pubblico con decenni di anticipo

L’innovatore dei varietà televisivi

Fantastico”, dal 1979 al 1990, è un programma che definisce il concetto di varietà del sabato sera, con grandi ospiti, balletti spettacolari e gag indimenticabili. Baudo creò il modello del varietà moderno che ancora oggi viene replicato.

La formula vincente del sabato sera

I programmi di Baudo introdussero elementi innovativi:

Mescolanza di generi : musica, comicità, ballo e spettacolo

: musica, comicità, ballo e spettacolo Grandi ospiti internazionali alternati a giovani promesse

alternati a giovani promesse Improvvisazione controllata che rendeva ogni puntata unica

che rendeva ogni puntata unica Coinvolgimento emotivo del pubblico attraverso storie personali

Il ponte tra tradizione e innovazione

Baudo ha incarnato per decenni lo spirito della Rai e del servizio pubblico, con uno stile ironico, nostalgico e allo stesso tempo innovativo. La sua grandezza stava nella capacità di rinnovarsi continuamente pur mantenendo una identità riconoscibile.

L’adattamento ai cambiamenti epocali

Durante la sua carriera, Baudo ha attraversato e guidato:

Il passaggio dal bianco e nero al colore

L’arrivo della concorrenza commerciale

L’evoluzione dei linguaggi televisivi

I cambiamenti nei gusti del pubblico

Pippo Baudo ha attraversato tutte le “ere” televisive: quelle del canale unico, il bianco e nero, l’arrivo del secondo programma, la rivoluzione del colore, la terza rete, le tv private, il digitale.

L’eredità culturale di un gigante

La forza di Pippo Baudo non stava solo nel carisma o nella professionalità. Baudo era un creatore di format: da Settevoci negli anni ’60, con l’applausometro che decretava i vincitori, a Domenica In, che trasformò la domenica televisiva in un rito nazionale.

Il linguaggio baudesco che sopravvive

L’influenza di Baudo sulla televisione italiana è ancora oggi evidente in:

Format di varietà che seguono le sue intuizioni

che seguono le sue intuizioni Modalità di conduzione che si ispirano al suo stile

che si ispirano al suo stile Criteri di selezione dei talenti basati sul suo metodo

basati sul suo metodo Struttura dei programmi musicali moderna

Il maestro dell’improvvisazione e della professionalità

La sua forza stava anche nella capacità di improvvisare e reagire. Come quando a Sanremo gestì il tentativo di suicidio di un concorrente in diretta, o quando incassò con ironia una torta in faccia a Gran Premio.

La scuola di televisione baudesca

Pippo Baudo ha formato generazioni di professionisti televisivi insegnando:

La gestione degli imprevisti con eleganza e professionalità

con eleganza e professionalità L’importanza della preparazione culturale del conduttore

culturale del conduttore Il rispetto per il pubblico e per il mezzo televisivo

e per il mezzo televisivo L’equilibrio tra intrattenimento e contenuti di qualità

L’innovazione continua fino agli ultimi anni

Anche negli ultimi decenni della sua carriera, Baudo ha continuato a sperimentare e innovare:

Sanremo Giovani : manifestazione da lui ideata per scoprire nuovi talenti

: manifestazione da lui ideata per scoprire nuovi talenti Programmi culturali : come “Il viaggio” che univa tv e territorio

: come “Il viaggio” che univa tv e territorio Adattamento ai nuovi media: pur rimanendo fedele ai suoi principi

Perché Pippo Baudo ha scritto la storia della tv

Pippo Baudo non è stato solo un conduttore: è stato un costruttore di format, un talent scout, un innovatore. Ha saputo tenere insieme tradizione e modernità, popolarità e rigore, spettacolo e cultura.

La sua grandezza risiede nell’aver creato il DNA della televisione italiana moderna:

Inventando generi che ancora oggi dominano i palinsesti

che ancora oggi dominano i palinsesti Scoprendo talenti che hanno fatto la storia dello spettacolo

che hanno fatto la storia dello spettacolo Elevando il livello culturale della tv popolare

della tv popolare Mantenendo sempre alta la qualità pur raggiungendo il grande pubblico

Bottom line: Pippo Baudo ha scritto la storia della televisione italiana perché non si è limitato a condurre programmi, ma ha inventato il linguaggio televisivo moderno, creato format ancora oggi imitati e scoperto i talenti che hanno definito lo spettacolo italiano. La sua eredità va oltre la persona: è nel DNA stesso della nostra televisione.