Addio a Pippo Baudo: Mara Venier e Katia Ricciarelli alla camera ardente

Il mondo della televisione italiana piange la scomparsa di Pippo Baudo, il leggendario conduttore che si è spento sabato 16 agosto 2025 all’età di 89 anni presso il Campus Biomedico di Roma. La camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Mara Venier e Katia Ricciarelli, unite nel dolore per l’ultimo saluto al maestro della televisione italiana.

La camera ardente al Teatro delle Vittorie

La camera ardente di Pippo Baudo è stata allestita al Teatro delle Vittorie dalle ore 10:00 del 18 agosto, scegliendo uno dei luoghi più simbolici della carriera del conduttore. Il feretro, circondato da mazzi di rose, è stato posto davanti a un sipario rosso e su un schermo sono state fatte scorrere le indimenticabili immagini della carriera del presentatore.

La Rai ha voluto rendere omaggio al suo storico volto scegliendo il teatro che ha ospitato alcuni dei programmi più famosi di Baudo, tra cui “Canzonissima” e “Fantastico”. La camera ardente rimarrà aperta fino alle 20 di lunedì e dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto.

L’arrivo commosso di Mara Venier e Katia Ricciarelli

Tra i primi ad arrivare alla camera ardente ci sono state Mara Venier e Katia Ricciarelli, arrivate sottobraccio, dimostrando ancora una volta il profondo legame che le univa al grande conduttore. La conduttrice è stata tra le prime ad arrivare prima dell’apertura al pubblico, alle 10, della camera ardente.

Le immagini dell’arrivo delle due donne hanno colpito particolarmente il pubblico presente: colpisce in particolare Katia Ricciarelli in lacrime, accanto a Mara Venier e all’avvocato Giorgio Assumma, entrambi grandi amici del conduttore televisivo.

Il dolore di Mara Venier

Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In, non ha nascosto la sua commozione. Durante le trasmissioni speciali dedicate a Baudo, la Venier ha dichiarato di sentirsi devastata per la perdita di quello che considerava un maestro e un punto di riferimento fondamentale della sua carriera.

Le parole di Katia Ricciarelli

L’ex moglie di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli, ha commentato: “Sono sconvolta, per me è molto importante questa cosa, non sono più una bambina”. La soprano ha aggiunto: “Non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare 18 anni insieme. Non credevo fosse vero visto che tante volte sono girate voci false sulla sua morte”.

Ricciarelli ha anche rivelato alcuni retroscena degli ultimi anni: “Non aveva attorno a lui le persone giuste, è stato attorniato da persone che volevano tenerlo all’oscuro di tante cose”.

I funerali e l’ultimo viaggio

I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì 20 agosto alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania, la sua città natale. La funzione religiosa sarà presieduta dal vescovo della Diocesi di Caltagirone monsignor Calogero Peri.

Il conduttore aveva un legame profondissimo con la sua terra d’origine, dove aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Baudo era molto legato al Santuario della Madonna della Stella: qui ha fatto il chierichetto e serviva messa, e sempre qui, nel teatro, ha mosso i suoi primi passi da presentatore e showman.

L’eredità di un gigante della televisione

Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, questo il suo nome completo, è nato a Militello il 7 giugno del 1936 e ha dedicato oltre sessant’anni della sua vita allo spettacolo. Ha condotto tredici Festival di Sanremo e decine di programmi tra cui Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Settevoci, Novecento e Serata d’Onore.

La sua carriera straordinaria

La carriera di Pippo Baudo rappresenta un pezzo fondamentale della storia della televisione italiana. Soprannominato “Super Pippo”, ha saputo attraversare le generazioni mantenendo sempre un legame diretto e sincero con il pubblico.

Tra i suoi meriti principali:

Record assoluto di conduzioni del Festival di Sanremo con 13 edizioni

di conduzioni del Festival di Sanremo con 13 edizioni Scoperta e lancio di numerosi talenti musicali

Innovazione nel linguaggio televisivo

Capacità di adattarsi ai cambiamenti del medium televisivo

La vita privata

Baudo ha avuto cinque compagne e due figli. Da Mirella Adinolfi ha avuto Alessandro, nato nel 1962 e riconosciuto dal presentatore nel 1996, mentre nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi ha avuto Tiziana.

Il matrimonio più mediatico è stato quello con Katia Ricciarelli: il 18 gennaio 1986 Baudo ha sposato la cantante lirica Katia Ricciarelli, da cui si è separato nel 2004 per poi divorziare nel 2007.

Il cordoglio delle istituzioni

Anche le istituzioni hanno voluto rendere omaggio al grande conduttore. È arrivato il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani alla camera ardente, che ha dichiarato: “Era un grande italiano, un italiano positivo. Ha saputo far sorridere tanti italiani senza mai essere volgare. Un uomo colto, poliedrico. La bella immagine dell’Italia positiva”.

La commozione del pubblico

Una lunga fila di persone si snoda davanti al Teatro delle Vittorie per rendere l’ultimo omaggio a Pippo Baudo. Fin dalle prime ore di apertura della camera ardente, cittadini comuni, fan di tutte le età e personalità del mondo dello spettacolo si sono recati al teatro romano.

La partecipazione spontanea del pubblico dimostra quanto profondo sia stato l’impatto di Pippo Baudo nella vita degli italiani, non solo come intrattenitore ma come figura familiare che ha accompagnato intere generazioni.

Gli ultimi anni e la malattia

Si era ritirato recentemente dalle scene: la malattia di Pippo Baudo aveva compromesso le sue condizioni di salute negli ultimi anni, costringendolo anche in sedia e rotelle nell’ultimo periodo. La sua ultima apparizione era stata in sedia a rotelle alla festa dell’amico Pier Francesco Pingitore nel settembre dello scorso anno.

Nonostante le difficoltà fisiche, Baudo aveva mantenuto sempre la sua dignità e il suo sorriso caratteristico, continuando a essere un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo.

Un addio che segna un’epoca

Con la scomparsa di Pippo Baudo si chiude un’epoca della televisione italiana. Il suo stile, la sua eleganza e la sua professionalità hanno definito gli standard dell’intrattenimento televisivo per decenni. La presenza di Mara Venier e Katia Ricciarelli alla camera ardente simboleggia il rispetto e l’affetto che l’intero mondo dello spettacolo nutriva per questo gigante della televisione.

La sua eredità continuerà a vivere attraverso i programmi che ha condotto, i talenti che ha scoperto e lanciato, e soprattutto attraverso il ricordo indelebile che ha lasciato nel cuore di milioni di italiani che hanno cresciuto guardando i suoi programmi.