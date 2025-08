La pinsa conquista la tavola: da trend a nuovo classico italiano

Secondo la nuova Pinsami Survey 2025, la pinsa non è più solo una moda del momento: è diventata una presenza fissa nella cucina degli italiani. Il 90% degli intervistati la conosce e la consuma abitualmente, con una media di tre volte al mese. Un dato che racconta un cambiamento nelle abitudini alimentari, dove la praticità incontra gusto e leggerezza.

Piace a tutti: giovani, famiglie e over 40

La pinsa piace perché è leggera, croccante, versatile. La scelgono sia i giovani tra i 25 e i 35 anni, sia gli over 45, con un consumo concentrato soprattutto a cena (70%), ma anche a pranzo (41%) e durante gli aperitivi (33%).

Viene considerata:

un’opzione perfetta per le feste e le ricorrenze (30%)

e le (30%) un sostituto del pane (30%)

(30%) una soluzione rapida per una cena improvvisata

I motivi del successo

La versatilità è la caratteristica più apprezzata (57%), seguita dalla digeribilità (49%) e dalla croccantezza (48%). Ma a fare la differenza è anche la praticità: il 56% degli italiani sceglie le basi pronte della grande distribuzione per una questione di tempo.

C’è chi la usa per sperimentare ricette (39%) e chi per far contenti i bambini (21%). In ogni caso, è un alimento che mette d’accordo tutti.

Evoluzione del consumo: dal gourmet allo svuota frigo

Un altro dato interessante riguarda la farcitura: cresce del 20% l’abitudine a usare ingredienti già presenti in casa. Segno che la pinsa entra nella routine quotidiana, diventando un vero e proprio “salva cena” casalingo.

1 italiano su 3 resta fedele ai gusti classici

Il resto sperimenta ricette nuove o creative

Aumenta l’uso in abbinamento con dolci e salato

Un prodotto che merita una categoria a sé

Secondo il 40% del campione, la pinsa merita uno spazio distinto dalla pizza, grazie alla sua leggerezza, al gusto unico e alla rapida preparazione. Si prepara in pochi minuti, non appesantisce e soddisfa tutti i palati.

Dietro a questi numeri c’è Pinsami, azienda di Reggio Emilia specializzata in basi pronte di alta qualità. Con la sua Survey 2025 ha fotografato un cambiamento in atto: oggi la pinsa è un must, sempre più presente nei carrelli della spesa e nelle tavole italiane.