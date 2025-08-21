Piccoli dal Cagliari alla Fiorentina per 25 milioni: il colpo di mercato viola

Il calciomercato estivo della Serie A 2025 si arricchisce di un nuovo colpo importante: Roberto Piccoli sta per trasferirsi dal Cagliari alla Fiorentina per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro più 4 milioni di bonus. L’operazione, secondo le ultime indiscrezioni, è ormai in dirittura d’arrivo e rappresenta uno degli investimenti più significativi della sessione estiva viola.

La trattativa lampo: dal primo contatto alla chiusura

L’accelerata decisiva della Fiorentina

La trattativa per portare Roberto Piccoli a Firenze si è sviluppata con una velocità sorprendente. Dopo giorni di contatti preliminari, la Fiorentina ha accelerato per rinforzare il proprio attacco e punta dritta su Roberto Piccoli: affare in dirittura d’arrivo, siamo agli ultimi dettagli per l’arrivo del centravanti.

Il blitz viola si è concretizzato nella giornata del 20 agosto, con l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, presente al Viola Park per definire le ultime formalità contrattuali. Il blitz viola si è concretizzato oggi, con l’agente Alessandro Lucci al Viola Park per chiudere l’accordo.

I dettagli economici dell’operazione

L’accordo tra Cagliari e Fiorentina prevede un trasferimento a titolo definitivo per una cifra complessiva che può raggiungere i 29 milioni di euro. La trattativa per la cessione di Roberto Piccoli alla Fiorentina è ben avviata: nelle scorse ore, i viola e il Cagliari hanno raggiunto un’intesa sul prezzo per il cartellino del giocatore, circa 25 milioni di euro più bonus, per una cifra totale di circa 28-29 milioni di euro.

La formula scelta rappresenta un compromesso tra le esigenze delle due società:

25 milioni di euro di parte fissa

di parte fissa 4 milioni di euro di bonus variabili

di bonus variabili Contratto fino al 2030 per il giocatore

Il profilo di Roberto Piccoli: un investimento per il futuro

Le caratteristiche tecniche dell’attaccante

Roberto Piccoli, classe 2001, rappresenta uno dei giovani talenti più promettenti del calcio italiano. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, l’attaccante bergamasco ha dimostrato le sue qualità nella scorsa stagione con la maglia del Cagliari.

I numeri della stagione 2024/25:

37 presenze complessive

complessive 10 gol in Serie A

in Serie A 2 gol in Coppa Italia

in Coppa Italia 1 assist fornito ai compagni

Nella scorsa stagione, Piccoli ha segnato 10 gol e servito un assist in 37 presenze con la maglia rossoblù, dimostrando continuità e affidabilità in una squadra che lottava per la salvezza.

Il percorso formativo e le esperienze precedenti

Il giovane attaccante vanta un percorso formativo di primo livello:

Settore giovanile Atalanta – dove ha mosso i primi passi

– dove ha mosso i primi passi Prestiti formativi in Serie B e Serie A

in Serie B e Serie A Riscatto dal Cagliari per 12,5 milioni nell’estate 2024

Il Cagliari aveva investito significativamente su Piccoli, riscattandolo dall’Atalanta insieme ad altri giovani talenti in una maxi-operazione che aveva coinvolto anche Zortea e Adopo.

La strategia di mercato della Fiorentina

Il progetto di Stefano Pioli

L’arrivo di Piccoli si inserisce perfettamente nel progetto tecnico di Stefano Pioli, che aveva espresso pubblicamente la necessità di rinforzare il reparto offensivo. Il 9 agosto è diventato di dominio pubblico a causa delle dichiarazioni del tecnico Stefano Pioli dopo l’1-1 in amichevole in casa del Manchester United: alla Fiorentina serve un attaccante per dare il cambio a Moise Kean nel corso della stagione.

Il tecnico viola vede nell’attaccante bergamasco le caratteristiche ideali per il suo sistema di gioco, con il tecnico Stefano Pioli, che vede l’attaccante come ideale nel suo modulo a due punte.

La composizione del nuovo attacco viola

Con l’arrivo di Piccoli, la Fiorentina potrà contare su un reparto offensivo di tutto rispetto:

Moise Kean – prima punta titolare

– prima punta titolare Roberto Piccoli – alternativa e partner offensivo

– alternativa e partner offensivo Edin Džeko – esperienza e leadership

– esperienza e leadership Albert Gudmundsson – fantasia e imprevedibilità

Il classe 2001 andrà a completare il reparto insieme a Moise Kean, Edin Dzeko e Albert Gudmundsson, garantendo a Pioli diverse soluzioni tattiche e la possibilità di ruotare gli interpreti durante la lunga stagione.

L’impatto economico per entrambe le società

La plusvalenza del Cagliari

Per il Cagliari, la cessione di Piccoli rappresenta un’operazione economicamente vantaggiosa. Dopo aver speso 30 milioni di euro per riscattare Gaetano, Adopo, Caprile e lo stesso Piccoli, nonché garantire il riscatto di Esposito al termine della stagione 2025/26, la proprietà ha deciso dunque di rientrare dell’investimento.

I rossoblù realizzeranno una significativa plusvalenza considerando che:

Piccoli era stato riscattato per 12,5 milioni dall’Atalanta

dall’Atalanta La cessione frutta 25 milioni più bonus

La plusvalenza netta supera i 12 milioni di euro

L’investimento viola per la competitività

Per la Fiorentina, l’investimento su Piccoli rappresenta una chiara dichiarazione di intenti per la stagione 2025/26. Il club di Rocco Commisso dimostra di voler competere ai massimi livelli, investendo su un giovane di prospettiva che può crescere ancora molto.

Il timing perfetto: domenica Cagliari-Fiorentina

Un trasferimento dai tempi cinematografici

Il trasferimento di Piccoli acquista un fascino particolare per i tempi in cui si sta concretizzando. Il giocatore raggiungerà la Toscana nelle prossime ore e già domenica potrebbe tornare all’Unipol Domus da avversario in occasione di Cagliari-Fiorentina.

La prima giornata di Serie A vedrà proprio Cagliari-Fiorentina all’Unipol Domus, e Piccoli potrebbe clamorosamente affrontare la sua ex squadra appena poche ore dopo aver firmato con i viola.

Le implicazioni tattiche immediate

Se dovesse essere convocato già per la trasferta in Sardegna, Piccoli avrebbe l’opportunità di:

Conoscere i nuovi compagni in un contesto competitivo

in un contesto competitivo Dimostrare le sue qualità contro una difesa che conosce bene

contro una difesa che conosce bene Inserirsi rapidamente negli schemi di Pioli

La concorrenza superata: Roma e Napoli battute

Il duello di mercato

La Fiorentina è riuscita a superare la concorrenza di diversi club interessati a Piccoli. Roma e Fiorentina su Piccoli: il Cagliari chiede 25 milioni, ma anche il Napoli aveva mostrato interesse per l’attaccante bergamasco.

Le ragioni del successo viola:

Offerta economica adeguata alle richieste del Cagliari

alle richieste del Cagliari Progetto tecnico convincente presentato da Pioli

presentato da Pioli Garanzie contrattuali a lungo termine

a lungo termine Tempismo perfetto nella chiusura della trattativa

Il fattore Beltran

Il trasferimento di Piccoli è strettamente collegato alla situazione di Lucas Beltran, sempre più vicino alla cessione. Lucas Beltran può dire addio alla Fiorentina in questa finestra di mercato. Secondo Sky Sport, per la prima volta il giocatore apre alla cessione al CSKA Mosca.

L’eventuale partenza dell’argentino libererebbe spazio e risorse per l’arrivo di Piccoli, in una strategia di mercato ben pianificata dalla dirigenza viola.

Le aspettative per la stagione 2025/26

Gli obiettivi del giocatore

Per Roberto Piccoli, il trasferimento alla Fiorentina rappresenta un’opportunità di crescita importante. Per Roberto Piccoli, il trasferimento a Firenze sarebbe una grande opportunità. Il giovane attaccante, infatti, avrebbe la possibilità di giocare in un club ambizioso con grandi obiettivi.

Le aspettative su Piccoli:

Integrazione rapida nel sistema di gioco viola

nel sistema di gioco viola Crescita tecnica e tattica sotto la guida di Pioli

sotto la guida di Pioli Contributo immediato in termini di gol e assist

in termini di gol e assist Sviluppo verso livelli europei di rendimento

Gli obiettivi della Fiorentina

Con l’arrivo di Piccoli, la Fiorentina punta a:

Competere per posizioni europee in Serie A

in Serie A Fare strada nelle coppe nazionali e internazionali

nazionali e internazionali Costruire una rosa giovane e competitiva

giovane e competitiva Aumentare il valore del patrimonio tecnico

La reazione dell’ambiente cagliaritano

L’addio di un simbolo

La cessione di Piccoli rappresenta una perdita significativa per il Cagliari, che perde il suo miglior realizzatore della scorsa stagione. Basti pensare che con Piccoli vanno via 10 dei 40 gol totali segnati dai rossoblù nella scorsa annata.

Il suo contributo era stato decisivo:

Capocannoniere della squadra nella stagione 2024/25

nella stagione 2024/25 Punto di riferimento offensivo per i compagni

per i compagni Trascinatore nei momenti difficili della lotta salvezza

La necessità di investire il ricavato

Con l’incasso dalla cessione di Piccoli, il Cagliari dovrà necessariamente intervenire sul mercato per colmare il vuoto lasciato dall’attaccante. I rossoblù hanno ora le risorse economiche per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Conclusioni: un investimento strategico

Il trasferimento di Roberto Piccoli dal Cagliari alla Fiorentina per 25 milioni di euro plus bonus rappresenta una delle operazioni più interessanti del calciomercato estivo 2025. Per i viola, si tratta di un investimento strategico su un giovane talento che può crescere ancora molto e diventare un pilastro della squadra per gli anni a venire.

L’operazione soddisfa tutte le parti coinvolte: Piccoli ottiene l’opportunità di giocare in una squadra ambiziosa, la Fiorentina si assicura un attaccante di prospettiva, e il Cagliari incassa una significativa plusvalenza che permetterà di rinforzare la rosa.

Con la prima giornata di campionato alle porte e la suggestiva possibilità di vedere Piccoli affrontare subito il suo passato, il calcio italiano si prepara a seguire con interesse l’evolversi di questa storia di mercato che promette di regalare emozioni già da domenica all’Unipol Domus.