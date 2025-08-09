PhEST 2025, a Monopoli il festival internazionale di fotografia entra nel vivo

Monopoli – Dopo l’inaugurazione di ieri sera, PhEST 2025 entra oggi nel vivo con l’apertura completa delle sedi espositive e un ricco programma di incontri, visite guidate e performance che proseguiranno fino a domenica 10 agosto. La decima edizione del festival internazionale di fotografia e arte conferma il ruolo della città pugliese come palcoscenico d’eccellenza per le arti visive contemporanee.
Un decennale tra memoria e futuro
Quest’anno PhEST celebra il decennale con un’edizione che mette in dialogo passato e futuro, tra installazioni, progetti fotografici e opere che riflettono sul presente. La direzione artistica di Giovanni Troilo, affiancato da Arianna Rinaldo per la fotografia e Roberto Lacarbonara per l’arte contemporanea, ha coinvolto oltre 30 artisti da tutto il mondo.
Tra le novità dell’ultima ora l’ingresso di Dario Agrimi con Madre Natura (2024), un’opera intensa e simbolica che richiama scenari di conflitto come Gaza e Ucraina.
Le visite guidate e gli incontri di oggi
La giornata di oggi, 9 agosto, vede in programma numerose visite guidate con protagonisti come Alexey Titarenko, Pietro Terzini, Arianna Arcara, Sam Gregg, Piero Percoco e lo stesso Dario Agrimi. Spazio anche a incontri con il pubblico, letture portfolio e photowalk gratuite promosse da Fujifilm.
Nelle sedi del festival sono allestite mostre di grandi nomi della fotografia internazionale come Martin Parr, Zed Nelson, Alexey Titarenko, Francisco Goya e Yorgos Lanthimos, insieme a giovani talenti selezionati tramite la Pop-Up Open Call.
Un museo diffuso tra mare e centro storico
Il Monastero di San Leonardo è il nuovo cuore pulsante di questa edizione, sostituendo Palazzo Palmieri e ospitando un percorso espositivo di respiro internazionale. Al Castello Carlo V si trovano le incisioni di Goya e il progetto Under the Sun di Sam Youkilis, mentre Casa Santa propone ricerche visive intime e poetiche di artisti internazionali.
All’aperto, il festival si estende dal Molo Margherita al Porto Vecchio, includendo il lungomare, piazze e scorci del centro storico, con opere site-specific e progetti fotografici che dialogano con il paesaggio urbano e marino.
Musica e proiezioni serali
La sera, oltre alle mostre, il programma offre proiezioni gratuite e dj set: dopo DRKTMS ieri, oggi sarà la volta di Linda Feki, mentre domani chiuderà Protopapa.
Informazioni pratiche
Apertura al pubblico: dal 9 agosto al 16 novembre 2025
(8 agosto inaugurazione nella sola sede di San Leonardo)
Giornate inaugurali (9-10 agosto): orario continuato 10:00-23:00
Orari agosto:
- Lunedì: chiuso
- Martedì – Venerdì: 10:00-13:00 | 17:00-22:00
- Sabato: 10:00-13:00 | 17:00-23:00
- Domenica: 11:00-22:00 (continuato)
Location indoor:
- Castello Carlo V – Largo Castello 5
- Monastero di San Leonardo – Via San Leonardo 9/11
- Casa Santa – Via Santa Teresa 5
- Stalle di Casa Santa – Via Comes 9
- Chiesa di Sant’Angelo in Borgo – Via S. Angelo 3/5
Biglietterie:
- Castello Carlo V
- Monastero di San Leonardo
Biglietti:
- Intero: 15 €
- Ridotto: 10 € (biglietto Trenitalia per Monopoli, gruppi da 10, over 65, residenti Monopoli)
- Ridotto scuole: 4 € a studente (prenotazione a info@phest.it)
- Biglietto singola sede: 10 € (Monastero di San Leonardo o Castello Carlo V), 7 € per altre sedi
- Ridotto singola sede Castello/Monastero: 7 € (programma X-GO Trenitalia)
- Gratuito: under 14, disabili, studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo UniBa, giornalisti con tesserino