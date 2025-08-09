PhEST 2025, a Monopoli il festival internazionale di fotografia entra nel vivo

Monopoli – Dopo l’inaugurazione di ieri sera, PhEST 2025 entra oggi nel vivo con l’apertura completa delle sedi espositive e un ricco programma di incontri, visite guidate e performance che proseguiranno fino a domenica 10 agosto. La decima edizione del festival internazionale di fotografia e arte conferma il ruolo della città pugliese come palcoscenico d’eccellenza per le arti visive contemporanee.

Un decennale tra memoria e futuro

Quest’anno PhEST celebra il decennale con un’edizione che mette in dialogo passato e futuro, tra installazioni, progetti fotografici e opere che riflettono sul presente. La direzione artistica di Giovanni Troilo, affiancato da Arianna Rinaldo per la fotografia e Roberto Lacarbonara per l’arte contemporanea, ha coinvolto oltre 30 artisti da tutto il mondo.

Tra le novità dell’ultima ora l’ingresso di Dario Agrimi con Madre Natura (2024), un’opera intensa e simbolica che richiama scenari di conflitto come Gaza e Ucraina.

Le visite guidate e gli incontri di oggi

La giornata di oggi, 9 agosto, vede in programma numerose visite guidate con protagonisti come Alexey Titarenko, Pietro Terzini, Arianna Arcara, Sam Gregg, Piero Percoco e lo stesso Dario Agrimi. Spazio anche a incontri con il pubblico, letture portfolio e photowalk gratuite promosse da Fujifilm.

Nelle sedi del festival sono allestite mostre di grandi nomi della fotografia internazionale come Martin Parr, Zed Nelson, Alexey Titarenko, Francisco Goya e Yorgos Lanthimos, insieme a giovani talenti selezionati tramite la Pop-Up Open Call.

Un museo diffuso tra mare e centro storico

Il Monastero di San Leonardo è il nuovo cuore pulsante di questa edizione, sostituendo Palazzo Palmieri e ospitando un percorso espositivo di respiro internazionale. Al Castello Carlo V si trovano le incisioni di Goya e il progetto Under the Sun di Sam Youkilis, mentre Casa Santa propone ricerche visive intime e poetiche di artisti internazionali.

All’aperto, il festival si estende dal Molo Margherita al Porto Vecchio, includendo il lungomare, piazze e scorci del centro storico, con opere site-specific e progetti fotografici che dialogano con il paesaggio urbano e marino.

Musica e proiezioni serali

La sera, oltre alle mostre, il programma offre proiezioni gratuite e dj set: dopo DRKTMS ieri, oggi sarà la volta di Linda Feki, mentre domani chiuderà Protopapa.

Informazioni pratiche

Apertura al pubblico: dal 9 agosto al 16 novembre 2025

(8 agosto inaugurazione nella sola sede di San Leonardo)

Giornate inaugurali (9-10 agosto): orario continuato 10:00-23:00

Orari agosto:

Lunedì: chiuso

chiuso Martedì – Venerdì: 10:00-13:00 | 17:00-22:00

10:00-13:00 | 17:00-22:00 Sabato: 10:00-13:00 | 17:00-23:00

10:00-13:00 | 17:00-23:00 Domenica: 11:00-22:00 (continuato)

Location indoor:

Castello Carlo V – Largo Castello 5

Monastero di San Leonardo – Via San Leonardo 9/11

Casa Santa – Via Santa Teresa 5

Stalle di Casa Santa – Via Comes 9

Chiesa di Sant’Angelo in Borgo – Via S. Angelo 3/5

Biglietterie:

Castello Carlo V

Monastero di San Leonardo

Biglietti: