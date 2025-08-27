Peugeot presenta le nuove 308 e 308 SW: debutto nell’autunno 2025

Il rilancio nel segmento C

La nuova Peugeot 308 e la variante 308 SW arriveranno sul mercato nell’autunno 2025, con l’obiettivo di confermare il ruolo centrale del marchio nel segmento C. Modelli che combinano design audace, tecnologia avanzata e una gamma di motorizzazioni pensata per ogni tipo di automobilista.

Motori per tutti i gusti

La nuova 308 sarà disponibile in quattro versioni: elettrica (E-308), ibrida plug-in, ibrida tradizionale e diesel BlueHDi 130 CV. L’offerta sarà declinata su cinque allestimenti: Style, Allure, Business, GT e GT Exclusive.

La E-308 offrirà un’autonomia fino a 450 km WLTP e ricarica rapida dal 20% all’80% in circa 30 minuti, mentre la plug-in hybrid da 195 CV garantirà fino a 85 km in modalità 100% elettrica.

Stile e interni hi-tech

Il frontale illuminato con l’emblema Peugeot retroilluminato segna un nuovo corso stilistico. A bordo, spazio al Peugeot i-Cockpit, touchscreen da 10 pollici, i-Toggle personalizzabili, sedili certificati AGR e impianto Focal Premium disponibile in opzione.

La versione SW aggiunge praticità con bagagliaio da 598 a 1487 litri e sedili posteriori abbattibili in tre parti.

Servizi digitali e garanzia estesa

I sistemi i-Connect e i-Connect Advanced garantiscono connettività e aggiornamenti da remoto. L’app MyPeugeot consente il controllo a distanza di climatizzazione, ricarica e sicurezza.

Come per tutti i modelli elettrici del marchio, la nuova 308 beneficia della Peugeot Electric Promise: 8 anni o 160.000 km di garanzia su batteria e veicolo.