Peugeot 104: storica utilitaria della Casa del Leone

Al Salone di Parigi del 1972 fu svelata la Peugeot 104, prima utilitaria della Casa del Leone, proposta con il motore 1000 da 45 CV di potenza. Esteticamente, era riconoscibile per l’insolita carrozzeria a quattro porte, firmata Pininfarina. Nel 1973, invece, debuttò la variante 104Z a tre porte, caratterizzata dal passo di 223 cm, anziché di 242 cm.

La gamma della Peugeot 104 fu declinata, nel 1974, negli allestimenti L e GL. La 104Z, invece, fu proposta dal 1975 nelle declinazioni ZL e ZS, quest’ultima con il propulsore 1100 da 68 CV di potenza. Molte novità furono introdotte nel 1976, come l’unità 1100 da 57 CV assieme agli allestimenti GL6 ed SL, nonché la carrozzeria a cinque porte. La gamma della Peugeot 104 fu aggiornata nel 1979 con le motorizzazioni 1000 per gli allestimenti GL e ZL, 1100 con gli allestimenti GR e ZR, 1200 con l’allestimento SR, 1400 da 72 CV con gli allestimenti S e ZS.

L’ultimo aggiornamento per la Peugeot 104 risale al 1981, con gli allestimenti GR e ZR anche per l’unità 1000. Nel 1983 debuttò la sostituta 205, ma uscì di scena dal mercato italiano nel 1985 e poi dal mercato francese nel 1988. Non mancano i prototipi della Peugeot 104, come le varie ZS+, Peugette e 104 Break con la carrozzeria station wagon. Nel 1978, invece, fu introdotta la versione speciale Sundgau, poi seguita dalle altre Plus Serie, Style Z, GL Cristal ed Ecò.