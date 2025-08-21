Pellegrini nel mirino del West Ham, Bailey ko: la Roma tra mercato e sfortuna

La Roma vive giorni di fermento tra il mercato in uscita di Lorenzo Pellegrini, sempre più nel mirino del West Ham, e la sfortuna che ha colpito il nuovo acquisto Leon Bailey, vittima di una sospetta lesione al primo allenamento a Trigoria.

West Ham su Pellegrini: il futuro del capitano è incerto

Lorenzo Pellegrini continua ad essere al centro delle voci di mercato che lo vedono protagonista di un possibile trasferimento in Premier League. Il West Ham ha manifestato forte interessamento per il centrocampista romano, chiedendo informazioni alla Roma sulla sua situazione.

La situazione del numero 7 giallorosso è diventata sempre più delicata dopo che Gian Piero Gasperini ha deciso di togliergli la fascia da capitano, affidandola di volta in volta al giocatore con più presenze nella squadra. Il nuovo allenatore della Roma ha cambiato le gerarchie, decidendo di affidare di volta in volta la fascia a chi ha totalizzato il maggior numero di presenze con la Roma.

Le cifre dell’operazione e la strategia del West Ham

Il club inglese è pronto a mettere nelle casse giallorosse circa 5 milioni di euro, mentre secondo altre fonti la valutazione potrebbe salire fino a 10 milioni di euro. L’operazione interesserebbe particolarmente alla Roma per alleggerire il monte ingaggi, considerando che Pellegrini percepisce circa 6-7 milioni di euro lordi a stagione.

La strategia del West Ham prevede di offrire al giocatore lo stesso stipendio percepito attualmente in giallorosso, ma con un contratto triennale che garantirebbe stabilità economica. Nonostante l’interesse degli Hammers, al momento la priorità di Pellegrini è quella di rimanere ancora alla Roma.

La concorrenza inglese: non solo West Ham

Pellegrini non attira solamente l’interesse del West Ham. Sul centrocampista romano ci sarebbero due club di Premier League: Tottenham e West Ham, entrambe interessate ad approfondire la situazione. Anche il Besiktas ha mostrato interesse per il giocatore, ampliando le opzioni per un possibile trasferimento.

La situazione contrattuale del centrocampista, con scadenza fissata a giugno 2026, rappresenta un elemento chiave nelle trattative. Al momento non ci sono stati contatti concreti con la società per il rinnovo, rendendo sempre più probabile una cessione.

Bailey ko al primo allenamento: la diagnosi

Parallelamente alle vicende di mercato, la Roma deve fare i conti con una brutta notizia dal punto di vista medico. Leon Bailey, appena arrivato dall’Aston Villa e ufficializzato dal club, ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro durante il suo primo allenamento a Trigoria.

“Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell’infortunio”, ha comunicato ufficialmente la Roma.

I tempi di recupero e l’impatto sul campionato

Le prime valutazioni mediche non sono incoraggianti per il giocatore giamaicano. Le sensazioni che filtrano non sono positive e dovrebbe trattarsi di una lesione che lo costringerebbe a uno stop di tre settimane. Questo significa che Bailey salterà sicuramente l’esordio in campionato contro il Bologna e probabilmente anche la seconda giornata contro il Pisa.

Il rientro dell’esterno è previsto dopo la sosta per le nazionali, quando avrà avuto il tempo necessario per recuperare completamente dal problema muscolare. Per Gasperini si tratta di una vera e propria beffa, considerando che contava di avere subito a disposizione un’opzione in più in attacco.

Le ripercussioni sui piani di Gasperini

L’infortunio di Bailey costringe Gasperini a rivedere i propri piani tattici in vista dell’inizio del campionato. L’allenatore aveva pianificato di utilizzare il giamaicano come alternativa valida sulle fasce offensive, ma ora dovrà fare affidamento sui giocatori già presenti in rosa.

La situazione diventa ancora più complicata considerando le voci di mercato su Pellegrini, che potrebbero privare la Roma di un altro elemento importante della rosa. La dirigenza giallorossa si trova quindi a dover gestire contemporaneamente le uscite e la ricerca di eventuali sostituti.

Il mercato della Roma: tra necessità e opportunità

La possibile cessione di Pellegrini al West Ham rappresenterebbe per la Roma un’opportunità di alleggerire il monte ingaggi e reinvestire su altri obiettivi di mercato. I soldi risparmiati dall’eventuale partenza del centrocampista potrebbero permettere alla società di completare altre operazioni in entrata.

L’infortunio di Bailey, invece, potrebbe spingere la dirigenza a valutare altri innesti offensivi, per garantire a Gasperini le alternative necessarie per affrontare una stagione lunga e impegnativa. La Roma dovrà quindi muoversi con attenzione sul mercato, bilanciando le uscite con gli acquisti mirati.

La situazione attuale evidenzia come il calcio moderno sia caratterizzato da continui colpi di scena, dove le strategie di mercato possono essere stravolte da eventi imprevisti come gli infortuni. Per la Roma, le prossime settimane saranno decisive per definire la rosa che affronterà la nuova stagione.