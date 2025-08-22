Passaggio a nord ovest con Alberto Angela torna il 23 agosto su Rai 1

Sabato 23 agosto 2025, alle 15.00 su Rai 1, torna un nuovo appuntamento con “Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela.

Anche questa settimana il celebre divulgatore accompagnerà i telespettatori in un viaggio tra le bellezze del nostro Paese e le meraviglie del mondo, con documentari, storie e approfondimenti esclusivi.

La missione spaziale Mars 2020 e il rover Perseverance

Uno dei temi principali della puntata sarà dedicato all’esplorazione spaziale. Verrà seguito da vicino il lancio e l’evoluzione della missione Mars 2020, che ha portato su Marte il rover Perseverance.

Un progetto ambizioso, nato dal lavoro congiunto della NASA e di diverse agenzie spaziali europee, tra cui quella francese, che ha contribuito con la sofisticata SuperCam.

L’obiettivo della missione è individuare tracce di vita passata o presente sulla superficie del pianeta rosso e preparare il terreno alle future missioni con equipaggio. Una sfida che avvicina l’umanità al sogno di esplorare Marte non più solo con sonde robotiche, ma anche con astronauti.

L’Opera Garnier di Parigi: un capolavoro architettonico

Un altro viaggio sarà dedicato a uno dei simboli culturali della capitale francese: l’Opera Garnier.

Costruita tra il 1861 e il 1875 su progetto di Charles Garnier, rappresenta uno dei capolavori architettonici del XIX secolo. La sua realizzazione fu fortemente voluta da Napoleone III in seguito a un attentato dal quale l’imperatore e la moglie si salvarono.

Il nuovo edificio non solo doveva rispondere ai massimi standard di sicurezza, ma si è trasformato in un monumento iconico, punto di riferimento per la storia della musica e della danza in Europa.

I misteri dell’Isola di Pasqua

Con Alberto Angela, i telespettatori voleranno idealmente fino all’Isola di Pasqua, conosciuta anche come Rapa Nui.

Qui si trovano gli enigmatici Moai, i giganteschi busti monolitici alti fino a 23 metri che ancora oggi rappresentano un enigma irrisolto.

Angela guiderà il pubblico alla scoperta di questa civiltà misteriosa, esplorando i rituali, la cultura e le domande che ancora circondano la storia dell’isola, immersa nel cuore dell’oceano Pacifico.

I vichinghi e la fondazione di Dublino

La puntata dedicherà spazio anche a una pagina poco conosciuta dell’Alto Medioevo: le conquiste dei Vichinghi in Irlanda e la nascita del regno di Dublino.

Grazie agli studi archeologici e alle fonti storiche, sarà ricostruita la storia della dinastia di Re Ivarr e il ruolo dei vichinghi tra il X e l’XI secolo.

Non solo razziatori e guerrieri, ma anche mercanti, esploratori e fondatori di città: un’immagine che arricchisce e sfuma il profilo di questo popolo spesso associato solo alla violenza.

La Gioconda al Louvre nella rubrica “Passaggio al Museo”

Infine, per la rubrica “Passaggio al Museo”, Alberto Angela condurrà il pubblico nel museo più visitato del mondo: il Louvre di Parigi.

Protagonista sarà la Gioconda di Leonardo da Vinci, conosciuta anche come Monna Lisa.

Il dipinto è diventato il quadro più famoso al mondo grazie al fascino e al mistero che circondano l’espressione della donna ritratta, la cui identità rimane ancora oggi incerta.

Sono stati scritti innumerevoli studi sulla Gioconda, eppure continua a essere una delle opere più visitate e discusse della storia dell’arte.

Un viaggio tra scienza, arte e storia

Ancora una volta, Passaggio a nord ovest unisce discipline diverse – dalla scienza alla storia, dall’archeologia all’arte – offrendo un racconto accessibile a tutti e ricco di spunti.

Un format che negli anni è diventato un punto di riferimento per la divulgazione culturale italiana.