Passaggio a nord ovest: il 9 agosto il nuovo viaggio con Alberto Angela

Alberto Angela torna su Rai 1 sabato 9 agosto alle 15.00 con un nuovo appuntamento di “Passaggio a nord ovest”, un viaggio televisivo tra storia, arte, cultura e luoghi affascinanti in giro per il mondo.

Roma, un tuffo nei secoli sotto la Basilica di San Clemente

La puntata si apre nel cuore di Roma, a pochi passi dal Colosseo, per esplorare la Basilica di San Clemente. Il percorso parte dal XII secolo, epoca della sua costruzione, e prosegue attraversando il Rinascimento, con gli affreschi della Cappella di Santa Caterina d’Alessandria, e i secoli XVIII e XIX, caratterizzati dagli elementi barocchi.

Il viaggio nel tempo continua scendendo al IV secolo nella basilica più antica, dove si trova una delle iscrizioni più antiche in italiano volgare, per poi raggiungere la Roma imperiale, con il Tempio di Mitra e gli ambienti servili.

Montecarlo, il fascino del Principato di Monaco

Dalle strade di Roma si vola a Montecarlo, nel leggendario Principato di Monaco. Tra i simboli più noti, il Palazzo dei Principi, oggi residenza ufficiale dei sovrani monegaschi ma un tempo fortezza. A raccontarne storia, segreti e ricchezze sarà direttamente il Principe Alberto II di Monaco. Non mancheranno riferimenti a luoghi iconici come il Casinò e il Gran Premio, oltre ai set cinematografici che hanno reso Montecarlo famoso in tutto il mondo.

Galizia, il volto celtico della Spagna

Il viaggio prosegue lungo la costa settentrionale della Spagna, nella misteriosa Galizia. Avvolta da nebbie e venti dell’Atlantico, questa regione è segnata da chilometri di spiagge, insenature e rías. Qui il flamenco non trova spazio: a dominare è l’eredità celtica, visibile nella cultura, nei paesaggi e nell’architettura, un patrimonio che affonda le radici nella preistoria e di cui i galiziani vanno fieri.

Jacuzia, il gelo estremo della Russia

Dalla Spagna si vola in Russia, nella Jacuzia, la regione abitata più fredda del pianeta. Qui la vita è una sfida quotidiana alla sopravvivenza. Verrà raccontata la giornata di Alban, camionista che attraversa laghi, paludi e fiumi ghiacciati a temperature che possono scendere sotto i -60°C. Nonostante le condizioni estreme, per lui questo lavoro è una scelta irrinunciabile.

Passaggio al Museo: il Caravaggio nella Cappella Contarelli

Per la rubrica “Passaggio al Museo”, Alberto Angela porterà i telespettatori nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, nella Cappella Contarelli, illuminata dalla luce pittorica di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. Qui si ammireranno le tre tele dedicate a San Matteo:

La vocazione di San Matteo

San Matteo e l’angelo

Il martirio di San Matteo

Un ciclo pittorico che narra la vita, la chiamata e il martirio dell’apostolo, svelando curiosità e dettagli nascosti.