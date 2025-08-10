Oroscopo speciale di Ferragosto 2025: le previsioni segno per segno

Ferragosto 2025 cade sotto un cielo vivace e dinamico: il Sole in Leone porta voglia di festeggiare e di esprimere la propria creatività, mentre Marte in Vergine spinge ad organizzare ogni dettaglio alla perfezione. Venere retrograda invita invece a fare un bilancio sulle relazioni, vecchie e nuove. È un mix che renderà questa giornata un’occasione per emozioni forti, incontri inattesi e scelte importanti.

Ariete (21 marzo – 19 aprile) – Voto: 7

Ferragosto porta con sé voglia di muoversi e di vivere esperienze nuove. Un invito dell’ultimo minuto potrebbe trasformarsi in un ricordo speciale. Attenzione a non essere troppo impulsivo nei rapporti: scegli bene le parole.

Toro (20 aprile – 20 maggio) – Voto: 8

Una giornata all’insegna della convivialità e della buona tavola. Perfetto per organizzare un pranzo o una grigliata con le persone che ami. In amore, dolci conferme.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno) – Voto: 7

Ferragosto movimentato: tante idee e spostamenti, ma rischio di stancarti troppo. Nei rapporti serve un po’ più di concentrazione per evitare malintesi.

Cancro (21 giugno – 22 luglio) – Voto: 8

Momento perfetto per circondarti di affetto e familiarità. In amore, maggiore intesa con il partner. I single potrebbero fare incontri che scaldano il cuore.

Leone (23 luglio – 22 agosto) – Voto: 9

Il tuo Ferragosto è un palcoscenico dove brillare. Ricevi attenzioni e ammirazione, e un gesto inaspettato può sorprenderti in positivo. Ottima energia.

Vergine (23 agosto – 22 settembre) – Voto: 8

Con Marte nel segno organizzi tutto alla perfezione: gite, cene, incontri. In amore, momento favorevole per chiarire e avvicinarsi a chi ti sta a cuore.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) – Voto: 7

Desiderio di leggerezza e bellezza: scegli luoghi armoniosi e persone che ti fanno stare bene. In amore, cerca equilibrio e non inseguire chi non ricambia.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) – Voto: 8

Ferragosto passionale e intenso. Un’attrazione potrebbe accendersi o riaccendersi. L’energia è forte, ma non farti prendere da gelosie inutili.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre) – Voto: 8

Voglia di viaggiare, esplorare e vivere avventure. Una giornata ideale per uscire dalla routine e fare qualcosa di insolito. L’amore sorride ai più audaci.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) – Voto: 7

Preferisci un Ferragosto tranquillo, magari in famiglia o con pochi intimi. Buone opportunità per riflettere su progetti futuri.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) – Voto: 7

Una giornata imprevedibile: un invito last minute o un incontro casuale potrebbe cambiarti i piani. In amore, il fascino non ti manca, ma evita di essere dispersivo.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo) – Voto: 8

Ferragosto dolce e romantico. Momento perfetto per dedicarti a chi ami o per conoscere nuove persone in un contesto rilassato e piacevole.

Classifica speciale Ferragosto 2025

Leone (9) Toro, Cancro, Vergine, Scorpione, Sagittario, Pesci (8) Ariete, Gemelli, Bilancia, Capricorno, Acquario (7)

Segno top: Leone

Segno flop: Nessuno in particolare, ma Ariete e Gemelli dovranno gestire meglio la fretta.