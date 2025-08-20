Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025: amore, lavoro e benessere segno per segno

Ultima settimana di agosto segnata dal Sole in Vergine, che porta concretezza e attenzione ai dettagli. Marte e Mercurio spingono a organizzare, definire e chiarire situazioni rimaste in sospeso. Venere retrograda continua a invitare a riflettere sui rapporti personali e sulle scelte di cuore.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Attenzione a tensioni improvvise, serve calma per evitare litigi.

Lavoro: Non mancano nuove idee, ma è meglio concretizzarle passo dopo passo.

Benessere: Energia discontinua.

Voto: 7

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Giornate intense e gratificanti.

Lavoro: Favoriti gli accordi e i progetti a lungo termine.

Benessere: Stabilità emotiva.

Voto: 8

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Alcune incomprensioni da risolvere con chiarezza.

Lavoro: Periodo utile per perfezionare dettagli.

Benessere: Evita stress da sovraccarico.

Voto: 7

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Momento sereno e ricco di conferme.

Lavoro: Progetti che prendono forma concreta.

Benessere: Buona vitalità.

Voto: 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: In amore serve equilibrio tra passione e razionalità.

Lavoro: Progetti importanti in via di definizione.

Benessere: Forza e carisma restano alti.

Voto: 8

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Con il Sole nel segno, riscopri sicurezza e desiderio di stabilità.

Lavoro: Ottima settimana per nuove iniziative.

Benessere: Energia e concentrazione al massimo.

Voto: 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Potresti sentirti incerto, chiarisci senza rinvii.

Lavoro: Buone opportunità creative.

Benessere: Piccoli cali d’umore.

Voto: 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Giornate passionali e coinvolgenti.

Lavoro: Possibili svolte importanti.

Benessere: Energia forte e stabile.

Voto: 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Voglia di libertà, ma non trascurare chi ti è vicino.

Lavoro: Concentrati per evitare errori di distrazione.

Benessere: Discreto livello di energia.

Voto: 7

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Relazioni profonde e durature al centro della settimana.

Lavoro: Ottime possibilità di consolidamento professionale.

Benessere: Buon recupero fisico.

Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Attraente ma dispersivo, cerca più chiarezza.

Lavoro: Progetti originali in fase di sviluppo.

Benessere: Serve più riposo.

Voto: 7

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Settimana romantica e ispirata.

Lavoro: Creatività premiata.

Benessere: Buona armonia interiore.

Voto: 8

Classifica dei segni zodiacali

Vergine (9) Toro, Cancro, Leone, Scorpione, Capricorno, Pesci (8) Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario, Acquario (7)

Segni top e flop della settimana

Top: Vergine

Flop: Bilancia, Ariete