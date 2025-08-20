Oroscopo 25-31 agosto 2025

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025: amore, lavoro e benessere segno per segno

di 20 Agosto 2025

Ultima settimana di agosto segnata dal Sole in Vergine, che porta concretezza e attenzione ai dettagli. Marte e Mercurio spingono a organizzare, definire e chiarire situazioni rimaste in sospeso. Venere retrograda continua a invitare a riflettere sui rapporti personali e sulle scelte di cuore.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Attenzione a tensioni improvvise, serve calma per evitare litigi.
Lavoro: Non mancano nuove idee, ma è meglio concretizzarle passo dopo passo.
Benessere: Energia discontinua.
Voto: 7

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Giornate intense e gratificanti.
Lavoro: Favoriti gli accordi e i progetti a lungo termine.
Benessere: Stabilità emotiva.
Voto: 8

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Alcune incomprensioni da risolvere con chiarezza.
Lavoro: Periodo utile per perfezionare dettagli.
Benessere: Evita stress da sovraccarico.
Voto: 7

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Momento sereno e ricco di conferme.
Lavoro: Progetti che prendono forma concreta.
Benessere: Buona vitalità.
Voto: 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: In amore serve equilibrio tra passione e razionalità.
Lavoro: Progetti importanti in via di definizione.
Benessere: Forza e carisma restano alti.
Voto: 8

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Con il Sole nel segno, riscopri sicurezza e desiderio di stabilità.
Lavoro: Ottima settimana per nuove iniziative.
Benessere: Energia e concentrazione al massimo.
Voto: 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Potresti sentirti incerto, chiarisci senza rinvii.
Lavoro: Buone opportunità creative.
Benessere: Piccoli cali d’umore.
Voto: 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Giornate passionali e coinvolgenti.
Lavoro: Possibili svolte importanti.
Benessere: Energia forte e stabile.
Voto: 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Voglia di libertà, ma non trascurare chi ti è vicino.
Lavoro: Concentrati per evitare errori di distrazione.
Benessere: Discreto livello di energia.
Voto: 7

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Relazioni profonde e durature al centro della settimana.
Lavoro: Ottime possibilità di consolidamento professionale.
Benessere: Buon recupero fisico.
Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Attraente ma dispersivo, cerca più chiarezza.
Lavoro: Progetti originali in fase di sviluppo.
Benessere: Serve più riposo.
Voto: 7

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Settimana romantica e ispirata.
Lavoro: Creatività premiata.
Benessere: Buona armonia interiore.
Voto: 8

Classifica dei segni zodiacali

  1. Vergine (9)
  2. Toro, Cancro, Leone, Scorpione, Capricorno, Pesci (8)
  3. Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario, Acquario (7)

Segni top e flop della settimana

Top: Vergine
Flop: Bilancia, Ariete

Astro Luca

Astrologo appassionato e guida celeste, Astro Luca unisce saggezza antica e interpretazioni moderne nei suoi oroscopi su Lifestyleblog.it. Con oltre dieci anni di esperienza, offre previsioni che aiutano a navigare la vita con armonia e consapevolezza.

Potrebbe interessarti

Da non perdere!

Oroscopo e Amore - di Neirfy via canva.com

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025: le previsioni segno per segno

La settimana si apre con il…
Oroscopo Ferragosto 2025

Oroscopo speciale di Ferragosto 2025: le previsioni segno per segno

Ferragosto 2025 cade sotto un cielo…