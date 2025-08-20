Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025: amore, lavoro e benessere segno per segno

Ultima settimana di agosto segnata dal Sole in Vergine, che porta concretezza e attenzione ai dettagli. Marte e Mercurio spingono a organizzare, definire e chiarire situazioni rimaste in sospeso. Venere retrograda continua a invitare a riflettere sui rapporti personali e sulle scelte di cuore.
Ariete (21 marzo – 19 aprile)
Amore: Attenzione a tensioni improvvise, serve calma per evitare litigi.
Lavoro: Non mancano nuove idee, ma è meglio concretizzarle passo dopo passo.
Benessere: Energia discontinua.
Voto: 7
Toro (20 aprile – 20 maggio)
Amore: Giornate intense e gratificanti.
Lavoro: Favoriti gli accordi e i progetti a lungo termine.
Benessere: Stabilità emotiva.
Voto: 8
Gemelli (21 maggio – 20 giugno)
Amore: Alcune incomprensioni da risolvere con chiarezza.
Lavoro: Periodo utile per perfezionare dettagli.
Benessere: Evita stress da sovraccarico.
Voto: 7
Cancro (21 giugno – 22 luglio)
Amore: Momento sereno e ricco di conferme.
Lavoro: Progetti che prendono forma concreta.
Benessere: Buona vitalità.
Voto: 8
Leone (23 luglio – 22 agosto)
Amore: In amore serve equilibrio tra passione e razionalità.
Lavoro: Progetti importanti in via di definizione.
Benessere: Forza e carisma restano alti.
Voto: 8
Vergine (23 agosto – 22 settembre)
Amore: Con il Sole nel segno, riscopri sicurezza e desiderio di stabilità.
Lavoro: Ottima settimana per nuove iniziative.
Benessere: Energia e concentrazione al massimo.
Voto: 9
Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)
Amore: Potresti sentirti incerto, chiarisci senza rinvii.
Lavoro: Buone opportunità creative.
Benessere: Piccoli cali d’umore.
Voto: 7
Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)
Amore: Giornate passionali e coinvolgenti.
Lavoro: Possibili svolte importanti.
Benessere: Energia forte e stabile.
Voto: 8
Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)
Amore: Voglia di libertà, ma non trascurare chi ti è vicino.
Lavoro: Concentrati per evitare errori di distrazione.
Benessere: Discreto livello di energia.
Voto: 7
Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)
Amore: Relazioni profonde e durature al centro della settimana.
Lavoro: Ottime possibilità di consolidamento professionale.
Benessere: Buon recupero fisico.
Voto: 8
Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)
Amore: Attraente ma dispersivo, cerca più chiarezza.
Lavoro: Progetti originali in fase di sviluppo.
Benessere: Serve più riposo.
Voto: 7
Pesci (19 febbraio – 20 marzo)
Amore: Settimana romantica e ispirata.
Lavoro: Creatività premiata.
Benessere: Buona armonia interiore.
Voto: 8
Classifica dei segni zodiacali
- Vergine (9)
- Toro, Cancro, Leone, Scorpione, Capricorno, Pesci (8)
- Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario, Acquario (7)
Segni top e flop della settimana
Top: Vergine
Flop: Bilancia, Ariete