Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025: le previsioni segno per segno

di 13 Agosto 2025

La settimana si apre con il Sole ancora in Leone fino al 22, per poi entrare in Vergine e portare maggiore concretezza e organizzazione. Marte in Vergine sostiene produttività e precisione, mentre Venere retrograda invita a riflettere a fondo sui rapporti sentimentali. Un mix che stimola sia azione che introspezione.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Passione intensa, ma evita discussioni inutili.
Lavoro: Progetti in corso, serve pazienza per vederli maturare.
Benessere: Energia in aumento.
Voto: 7

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Settimana di stabilità e dolcezza.
Lavoro: Momento ideale per concludere accordi.
Benessere: Ottimo equilibrio interiore.
Voto: 8

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Incontri stimolanti per i single, chiarimenti per le coppie.
Lavoro: Idee brillanti, ma da mettere in ordine.
Benessere: Evita eccessi e stress.
Voto: 7

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Serenità nei rapporti e maggiore vicinanza emotiva.
Lavoro: Opportunità interessanti in arrivo.
Benessere: Energia equilibrata.
Voto: 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Decisioni importanti in vista.
Lavoro: Progetti ambiziosi pronti a decollare.
Benessere: Carisma e fiducia al massimo.
Voto: 9

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Con il Sole nel segno ritrovi sicurezza e chiarezza.
Lavoro: Periodo perfetto per pianificare il futuro.
Benessere: Forma fisica al top.
Voto: 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Piccole incertezze da gestire con diplomazia.
Lavoro: Creatività in primo piano.
Benessere: Mantieni la calma e l’equilibrio.
Voto: 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Sintonia e passione in aumento.
Lavoro: Cambiamenti vantaggiosi in arrivo.
Benessere: Buona energia costante.
Voto: 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Voglia di novità e libertà.
Lavoro: Necessaria maggiore concentrazione.
Benessere: Buona forma generale.
Voto: 7

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Relazioni solide e profonde.
Lavoro: Opportunità di crescita professionale concreta.
Benessere: Recupero continuo di energie.
Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Curiosità e voglia di sperimentare.
Lavoro: Progetti innovativi in fase di sviluppo.
Benessere: Ritmo sostenuto, ma positivo.
Voto: 7

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Momento romantico e ispirato.
Lavoro: Successi nel campo artistico e creativo.
Benessere: Armonia interiore.
Voto: 8

Classifica dei segni zodiacali

  1. Leone, Vergine (9)
  2. Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno, Pesci (8)
  3. Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario, Acquario (7)

Segni top e flop della settimana

Top: Leone, Vergine
Flop: Gemelli e Bilancia devono cercare più chiarezza.

