Oroscopo settimanale dall’11 al 17 agosto 2025: le previsioni segno per segno

Settimana di grande intensità astrologica: Marte entra in Vergine e ci invita a essere più metodici, efficienti, concreti. Il Sole in Leone illumina ancora le nostre giornate con creatività e passione, mentre Venere retrograda continua il suo viaggio interiore nel campo dell’amore e dei rapporti. È un momento perfetto per riallinearsi con i propri obiettivi e ripulire le relazioni da tutto ciò che non è autentico.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Le tensioni sentimentali iniziano a calare, ma la comunicazione va ancora gestita con delicatezza.

Lavoro: Il clima migliora: alcune soluzioni che aspettavi iniziano a prendere forma.

Benessere: Ritrovi forza fisica e più serenità.

Voto: 7

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: È tempo di dialoghi sinceri. Il cielo ti sostiene se vuoi chiarire o rimettere in moto qualcosa di fermo.

Lavoro: Marte ti rende più pratico ed efficace: sfrutta il momento.

Benessere: Ottimo equilibrio.

Voto: 8

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: L’energia resta alta, ma potresti dover fronteggiare qualche ambiguità. Cerca chiarezza.

Lavoro: Mente brillante e intuizioni vincenti. Attenzione però all’organizzazione.

Benessere: Non trascurare il sonno.

Voto: 7

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Un’apertura importante ti permette di esprimere ciò che provi. Le emozioni si fanno più dolci e costruttive.

Lavoro: Qualcosa cambia in meglio, specie dopo mercoledì.

Benessere: Buona armonia.

Voto: 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Ancora protagonista, ma ora senti il bisogno di autenticità. Le relazioni superficiali non ti bastano più.

Lavoro: Settimana determinante: puoi ottenere molto.

Benessere: Energia stabile.

Voto: 9

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Marte nel tuo segno ti dona carisma e una voglia di azione in amore. Anche i cuori più razionali si lasciano andare.

Lavoro: Concreti, organizzati e decisi: state per decollare.

Benessere: Grande forma.

Voto: 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Momento di revisione. Meglio evitare ambiguità e affrontare ciò che non funziona più.

Lavoro: Il senso estetico e la diplomazia ti premiano.

Benessere: Buona stabilità.

Voto: 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Le emozioni si fanno più leggere. Un dialogo che sembrava difficile ora è possibile.

Lavoro: Arrivano risposte attese da tempo.

Benessere: Stabile, ma evita gli eccessi.

Voto: 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Hai bisogno di stimoli nuovi. Ma attento a non fuggire sempre quando qualcosa diventa serio.

Lavoro: Fase di rallentamento, ma utile per riorganizzare.

Benessere: Prenditi una pausa.

Voto: 7

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Relazioni più mature, ma anche più impegnative. Sii chiaro.

Lavoro: Marte ti favorisce: sei determinato e risoluto.

Benessere: In fase di crescita.

Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: I rapporti sono messi alla prova: puoi rafforzarli o lasciarli andare.

Lavoro: Idee innovative, ma è il momento di strutturare meglio.

Benessere: Nervosismo da tenere a bada.

Voto: 7

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Hai bisogno di leggerezza, ma anche di verità. Momento utile per parlare con sincerità.

Lavoro: Organizzazione non sempre al top, ma l’ispirazione non manca.

Benessere: Cerca più riposo.

Voto: 7

Classifica dei segni zodiacali

Leone, Vergine (9) Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno (8) Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario, Acquario, Pesci (7)

Segni top e flop della settimana

Top: Vergine, Leone

Flop: Nessun segno flop grave, ma Ariete e Pesci vanno seguiti con più attenzione.