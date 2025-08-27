Oroscopo settimanale dal 1 al 7 settembre 2025: amore, lavoro e benessere segno per segno

La prima settimana di settembre si apre con il Sole e Marte in Vergine, un binomio che spinge a essere più pratici, concreti e organizzati. Venere retrograda continua a farci riflettere su legami e sentimenti, mentre Mercurio diretto favorisce la chiarezza mentale. È il momento giusto per fare ordine nella vita e rimettere a posto ciò che era rimasto in sospeso.
Ariete (21 marzo – 19 aprile)
Amore: Potresti avvertire qualche distanza dal partner, ma nulla che non si possa chiarire con dialogo sincero.
Lavoro: Settimana impegnativa, cerca di non reagire impulsivamente alle critiche.
Benessere: Energia altalenante.
Voto: 7
Toro (20 aprile – 20 maggio)
Amore: Momento di stabilità, con piccoli gesti che rafforzano il legame.
Lavoro: Opportunità di crescita professionale grazie alla tua costanza.
Benessere: Buona vitalità.
Voto: 8
Gemelli (21 maggio – 20 giugno)
Amore: Alcuni non detti rischiano di creare confusione, chiarisci subito.
Lavoro: Buona settimana per sistemare questioni burocratiche o rimaste in sospeso.
Benessere: Mente attiva ma corpo più lento.
Voto: 7
Cancro (21 giugno – 22 luglio)
Amore: Serenità nei rapporti, maggiore intimità con il partner.
Lavoro: Collaborazioni produttive e sostegno da colleghi.
Benessere: Energia equilibrata.
Voto: 8
Leone (23 luglio – 22 agosto)
Amore: Ancora tanta passione, ma serve equilibrio con le responsabilità quotidiane.
Lavoro: Possibili riconoscimenti in arrivo, specie per chi ha lavorato duramente in estate.
Benessere: Energia forte e stabile.
Voto: 8
Vergine (23 agosto – 22 settembre)
Amore: Il Sole e Marte nel segno ti rendono deciso e magnetico. Ottimo momento per nuove relazioni o per consolidare quelle già avviate.
Lavoro: Periodo d’oro: ottime occasioni di crescita e affermazione.
Benessere: Forma fisica eccellente.
Voto: 9
Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)
Amore: Piccole tensioni, ma gestibili con diplomazia.
Lavoro: Bene i progetti creativi, ma attenzione ai dettagli.
Benessere: Fase leggermente discontinua.
Voto: 7
Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)
Amore: Sintonia crescente con il partner, attrazioni intense per i single.
Lavoro: Intuizioni vincenti che portano svolte interessanti.
Benessere: Energia positiva.
Voto: 8
Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)
Amore: Voglia di leggerezza, ma attenzione a non trascurare chi ti è vicino.
Lavoro: La concentrazione non è al massimo, meglio non prendere decisioni affrettate.
Benessere: Necessità di maggiore riposo.
Voto: 7
Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)
Amore: Relazioni solide e chiare, perfetta settimana per rafforzare i legami.
Lavoro: Occasioni di consolidamento sul piano professionale.
Benessere: Equilibrio e resistenza.
Voto: 8
Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)
Amore: Desiderio di libertà che può creare qualche contrasto.
Lavoro: Tante idee, ma serve più concretezza.
Benessere: Rallenta i ritmi.
Voto: 7
Pesci (19 febbraio – 20 marzo)
Amore: Momento romantico e coinvolgente, ottimo per incontri significativi.
Lavoro: Successi in attività artistiche e creative.
Benessere: Buon equilibrio emotivo.
Voto: 8
Classifica dei segni zodiacali
- Vergine (9)
- Toro, Cancro, Leone, Scorpione, Capricorno, Pesci (8)
- Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario, Acquario (7)
Segni top e flop della settimana
Top: Vergine
Flop: Ariete, Sagittario