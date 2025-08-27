Oroscopo settimanale dal 1 al 7 settembre 2025: amore, lavoro e benessere segno per segno

La prima settimana di settembre si apre con il Sole e Marte in Vergine, un binomio che spinge a essere più pratici, concreti e organizzati. Venere retrograda continua a farci riflettere su legami e sentimenti, mentre Mercurio diretto favorisce la chiarezza mentale. È il momento giusto per fare ordine nella vita e rimettere a posto ciò che era rimasto in sospeso.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Potresti avvertire qualche distanza dal partner, ma nulla che non si possa chiarire con dialogo sincero.

Lavoro: Settimana impegnativa, cerca di non reagire impulsivamente alle critiche.

Benessere: Energia altalenante.

Voto: 7

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Momento di stabilità, con piccoli gesti che rafforzano il legame.

Lavoro: Opportunità di crescita professionale grazie alla tua costanza.

Benessere: Buona vitalità.

Voto: 8

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Alcuni non detti rischiano di creare confusione, chiarisci subito.

Lavoro: Buona settimana per sistemare questioni burocratiche o rimaste in sospeso.

Benessere: Mente attiva ma corpo più lento.

Voto: 7

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Serenità nei rapporti, maggiore intimità con il partner.

Lavoro: Collaborazioni produttive e sostegno da colleghi.

Benessere: Energia equilibrata.

Voto: 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Ancora tanta passione, ma serve equilibrio con le responsabilità quotidiane.

Lavoro: Possibili riconoscimenti in arrivo, specie per chi ha lavorato duramente in estate.

Benessere: Energia forte e stabile.

Voto: 8

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Il Sole e Marte nel segno ti rendono deciso e magnetico. Ottimo momento per nuove relazioni o per consolidare quelle già avviate.

Lavoro: Periodo d’oro: ottime occasioni di crescita e affermazione.

Benessere: Forma fisica eccellente.

Voto: 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Piccole tensioni, ma gestibili con diplomazia.

Lavoro: Bene i progetti creativi, ma attenzione ai dettagli.

Benessere: Fase leggermente discontinua.

Voto: 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Sintonia crescente con il partner, attrazioni intense per i single.

Lavoro: Intuizioni vincenti che portano svolte interessanti.

Benessere: Energia positiva.

Voto: 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Voglia di leggerezza, ma attenzione a non trascurare chi ti è vicino.

Lavoro: La concentrazione non è al massimo, meglio non prendere decisioni affrettate.

Benessere: Necessità di maggiore riposo.

Voto: 7

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Relazioni solide e chiare, perfetta settimana per rafforzare i legami.

Lavoro: Occasioni di consolidamento sul piano professionale.

Benessere: Equilibrio e resistenza.

Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Desiderio di libertà che può creare qualche contrasto.

Lavoro: Tante idee, ma serve più concretezza.

Benessere: Rallenta i ritmi.

Voto: 7

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Momento romantico e coinvolgente, ottimo per incontri significativi.

Lavoro: Successi in attività artistiche e creative.

Benessere: Buon equilibrio emotivo.

Voto: 8

Classifica dei segni zodiacali

Vergine (9) Toro, Cancro, Leone, Scorpione, Capricorno, Pesci (8) Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario, Acquario (7)

Segni top e flop della settimana

Top: Vergine

Flop: Ariete, Sagittario