Oroscopo di settembre 2025: amore, lavoro e benessere segno per segno

Il mese di settembre 2025 si apre con il Sole in Vergine, che porta ordine, razionalità e bisogno di concretezza. Marte è anch’esso in Vergine e sostiene impegno, produttività e precisione. Dal 22 settembre il Sole passa in Bilancia, introducendo un clima più equilibrato e armonioso. Venere retrograda invita ancora a riflettere su amore e rapporti, mentre Mercurio diretto facilita comunicazione e chiarezza. Un mese ideale per rimettere a posto la propria vita e guardare avanti con lucidità.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Mese pratico e utile per sistemare aspetti lavorativi e organizzativi. In amore serve più pazienza: qualche tensione iniziale si scioglierà con il passare delle settimane.

Voto: 7

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Settembre premia la costanza. L’amore diventa più stabile e rassicurante, mentre nel lavoro arrivano risultati concreti, specie dopo il 15.

Voto: 8

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il mese porta chiarezza ma anche imprevisti. Bene il lavoro creativo, meno i rapporti affettivi, che richiedono maggiore attenzione.

Voto: 7

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Un settembre sereno, ideale per i rapporti familiari e sentimentali. Nel lavoro, nuove opportunità di collaborazione.

Voto: 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Dopo un’estate intensa, settembre ti chiede più concretezza. L’amore resta passionale, ma servono scelte più ponderate.

Voto: 8

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Con Sole e Marte nel segno, settembre ti mette al centro della scena: energia, determinazione e successi. Periodo perfetto per rinnovare la vita professionale e privata.

Voto: 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole entrerà nel tuo segno il 22 e ti darà una nuova spinta. Prima di allora potresti sentirti più incerto, ma il mese chiude in grande stile.

Voto: 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settembre stimola le emozioni profonde e porta chiarezza nei rapporti. Nel lavoro, intuizioni vincenti e nuove possibilità da non perdere.

Voto: 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il mese porta desiderio di viaggiare e uscire dalla routine, ma la gestione pratica potrebbe pesarti. Attenzione agli eccessi e alle distrazioni.

Voto: 7

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Periodo costruttivo, ideale per consolidare obiettivi. In amore maggiore disponibilità emotiva rafforza i rapporti.

Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Settembre porta nuove idee e stimoli, ma serve più concentrazione per concretizzarle. In amore evita atteggiamenti troppo altalenanti.

Voto: 7

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Mese intenso: emozioni forti, intuizioni chiare, possibilità di crescita. Nella seconda parte del mese ritrovi anche più armonia.

Voto: 8

Classifica dei segni zodiacali – settembre 2025

Vergine (9) Toro, Cancro, Leone, Bilancia, Scorpione, Capricorno, Pesci (8) Ariete, Gemelli, Sagittario, Acquario (7)

Segni top del mese:

Vergine

Segni flop del mese:

Ariete, Gemelli, Sagittario, Acquario