Oroscopo di settembre 2025: amore, lavoro e benessere segno per segno

Il mese di settembre 2025 si apre con il Sole in Vergine, che porta ordine, razionalità e bisogno di concretezza. Marte è anch’esso in Vergine e sostiene impegno, produttività e precisione. Dal 22 settembre il Sole passa in Bilancia, introducendo un clima più equilibrato e armonioso. Venere retrograda invita ancora a riflettere su amore e rapporti, mentre Mercurio diretto facilita comunicazione e chiarezza. Un mese ideale per rimettere a posto la propria vita e guardare avanti con lucidità.
Ariete (21 marzo – 19 aprile)
Mese pratico e utile per sistemare aspetti lavorativi e organizzativi. In amore serve più pazienza: qualche tensione iniziale si scioglierà con il passare delle settimane.
Voto: 7
Toro (20 aprile – 20 maggio)
Settembre premia la costanza. L’amore diventa più stabile e rassicurante, mentre nel lavoro arrivano risultati concreti, specie dopo il 15.
Voto: 8
Gemelli (21 maggio – 20 giugno)
Il mese porta chiarezza ma anche imprevisti. Bene il lavoro creativo, meno i rapporti affettivi, che richiedono maggiore attenzione.
Voto: 7
Cancro (21 giugno – 22 luglio)
Un settembre sereno, ideale per i rapporti familiari e sentimentali. Nel lavoro, nuove opportunità di collaborazione.
Voto: 8
Leone (23 luglio – 22 agosto)
Dopo un’estate intensa, settembre ti chiede più concretezza. L’amore resta passionale, ma servono scelte più ponderate.
Voto: 8
Vergine (23 agosto – 22 settembre)
Con Sole e Marte nel segno, settembre ti mette al centro della scena: energia, determinazione e successi. Periodo perfetto per rinnovare la vita professionale e privata.
Voto: 9
Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)
Il Sole entrerà nel tuo segno il 22 e ti darà una nuova spinta. Prima di allora potresti sentirti più incerto, ma il mese chiude in grande stile.
Voto: 8
Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)
Settembre stimola le emozioni profonde e porta chiarezza nei rapporti. Nel lavoro, intuizioni vincenti e nuove possibilità da non perdere.
Voto: 8
Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)
Il mese porta desiderio di viaggiare e uscire dalla routine, ma la gestione pratica potrebbe pesarti. Attenzione agli eccessi e alle distrazioni.
Voto: 7
Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)
Periodo costruttivo, ideale per consolidare obiettivi. In amore maggiore disponibilità emotiva rafforza i rapporti.
Voto: 8
Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)
Settembre porta nuove idee e stimoli, ma serve più concentrazione per concretizzarle. In amore evita atteggiamenti troppo altalenanti.
Voto: 7
Pesci (19 febbraio – 20 marzo)
Mese intenso: emozioni forti, intuizioni chiare, possibilità di crescita. Nella seconda parte del mese ritrovi anche più armonia.
Voto: 8
Classifica dei segni zodiacali – settembre 2025
- Vergine (9)
- Toro, Cancro, Leone, Bilancia, Scorpione, Capricorno, Pesci (8)
- Ariete, Gemelli, Sagittario, Acquario (7)
Segni top del mese:
Vergine
Segni flop del mese:
Ariete, Gemelli, Sagittario, Acquario