Oroscopo oggi 25 agosto 2025: segno top e flop del giorno

Lunedì 25 agosto 2025. Il Sole è in Vergine. Mercurio e Marte spingono a organizzare e chiarire. Venere resta retrograda: serve tatto nelle relazioni. Giornata pratica. Testa fredda e azioni semplici funzionano meglio.

Qui trovi previsioni amore, lavoro, energia, voti e classifica.

Ariete

Amore

Piccole frizioni. Evita risposte di impulso. Un messaggio calmo può sistemare molto.

Lavoro

Attività veloci ok. Decisioni strategiche da rimandare. Priorità chiare.

Energia

Discontinua. Fai pause brevi. Idratazione e passi lenti.

Voto: 6,5

Toro

Amore

Clima stabile. Se vuoi chiarire, fallo ora. Parole semplici, effetto forte.

Lavoro

Buon ritmo. Pratiche arretrate da chiudere. Un collega ti apprezza.

Energia

Regolare. Passeggiata serale consigliata.

Voto: 7,5

Gemelli

Amore

Dialogo utile, ma evita ironie. Una sfumatura può essere fraintesa.

Lavoro

Idee brillanti, da mettere in scaletta. Scomponi i compiti.

Energia

Testa piena. Respiri profondi prima di ogni call.

Voto: 7

Cancro

Amore

Toni dolci vincono. Piccoli gesti contano più dei discorsi.

Lavoro

Focus su documenti e scadenze. Oggi porti a casa risultati concreti.

Energia

In crescita. Cura il sonno.

Voto: 7,5

Leone

Amore

Orgoglio alto. Rischio di risposte brusche. Conta fino a tre.

Lavoro

Spese e budget sotto controllo. Evita mosse vistose.

Energia

Altalena. Riduci impegni extras.

Voto: 6

Vergine

Amore

Tono pacato e chiaro. Zero drammi. Buona intesa.

Lavoro

Precisione top. Liste, metodo, risultati. Oggi sei un riferimento.

Energia

Solida. Movimento leggero, costante.

Voto: 9

Bilancia

Amore

Sensibilità alta. Chiedi tempo se non sei sicuro. Pace prima, risposte poi.

Lavoro

Evita compromessi affrettati. Meglio un controllo in più.

Energia

Serve riposo. Stacca dagli schermi.

Voto: 6,5

Scorpione

Amore

Passione intensa. Se chiarisci, chiarisci tutto. Niente zone grigie.

Lavoro

Trattative e accordi favoriti. Fiuto per i dettagli utili.

Energia

Forte. Canalizza senza esagerare.

Voto: 8,5

Sagittario

Amore

Schiettezza ok, ma con misura. Una parola di troppo crea gelo.

Lavoro

Routine stabile. Piccoli avanzamenti. Metti per iscritto i prossimi passi.

Energia

Buona ma non esplosiva. Stretching mattutino.

Voto: 7

Capricorno

Amore

Tono serio ma rassicurante. Affidabilità che piace.

Lavoro

Giornata produttiva. Compiti complessi in discesa. Ottima concentrazione.

Energia

Costante. Alimentazione pulita aiuta.

Voto: 8

Acquario

Amore

Serve empatia. Non dare per scontato. Ascolta fino in fondo.

Lavoro

Meglio squadra che solista. Delegare ti libera tempo.

Energia

A tratti bassa. Evita straordinari.

Voto: 6,5

Pesci

Amore

Clima romantico. Un invito semplice vale oro.

Lavoro

Creatività utile, ma con struttura. Titola, schematizza, consegna.

Energia

In risalita. Camminata al tramonto consigliata.

Voto: 7,5

Consigli rapidi per oggi

Organizza in blocchi da 25 minuti .

. Rivedi budget e scadenze prima di pranzo.

prima di pranzo. Comunicazione chiara : una mail breve è meglio di tre chat.

: una mail breve è meglio di tre chat. Pausa vera: dieci minuti senza schermo.

Classifica del giorno

Top del giorno: Vergine (9) – ordine, lucidità, risultati.

– ordine, lucidità, risultati. Secondo posto: Scorpione (8,5) – trattative e passione al top.

– trattative e passione al top. Terzo posto: Capricorno (8) – produttività e focus.

Flop del giorno: Leone (6) – nervosismo e spese da moderare.