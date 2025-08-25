Oroscopo oggi 25 agosto 2025: segno top e flop del giorno

Lunedì 25 agosto 2025. Il Sole è in Vergine. Mercurio e Marte spingono a organizzare e chiarire. Venere resta retrograda: serve tatto nelle relazioni. Giornata pratica. Testa fredda e azioni semplici funzionano meglio.
Qui trovi previsioni amore, lavoro, energia, voti e classifica.
Ariete
Amore
Piccole frizioni. Evita risposte di impulso. Un messaggio calmo può sistemare molto.
Lavoro
Attività veloci ok. Decisioni strategiche da rimandare. Priorità chiare.
Energia
Discontinua. Fai pause brevi. Idratazione e passi lenti.
Voto: 6,5
Toro
Amore
Clima stabile. Se vuoi chiarire, fallo ora. Parole semplici, effetto forte.
Lavoro
Buon ritmo. Pratiche arretrate da chiudere. Un collega ti apprezza.
Energia
Regolare. Passeggiata serale consigliata.
Voto: 7,5
Gemelli
Amore
Dialogo utile, ma evita ironie. Una sfumatura può essere fraintesa.
Lavoro
Idee brillanti, da mettere in scaletta. Scomponi i compiti.
Energia
Testa piena. Respiri profondi prima di ogni call.
Voto: 7
Cancro
Amore
Toni dolci vincono. Piccoli gesti contano più dei discorsi.
Lavoro
Focus su documenti e scadenze. Oggi porti a casa risultati concreti.
Energia
In crescita. Cura il sonno.
Voto: 7,5
Leone
Amore
Orgoglio alto. Rischio di risposte brusche. Conta fino a tre.
Lavoro
Spese e budget sotto controllo. Evita mosse vistose.
Energia
Altalena. Riduci impegni extras.
Voto: 6
Vergine
Amore
Tono pacato e chiaro. Zero drammi. Buona intesa.
Lavoro
Precisione top. Liste, metodo, risultati. Oggi sei un riferimento.
Energia
Solida. Movimento leggero, costante.
Voto: 9
Bilancia
Amore
Sensibilità alta. Chiedi tempo se non sei sicuro. Pace prima, risposte poi.
Lavoro
Evita compromessi affrettati. Meglio un controllo in più.
Energia
Serve riposo. Stacca dagli schermi.
Voto: 6,5
Scorpione
Amore
Passione intensa. Se chiarisci, chiarisci tutto. Niente zone grigie.
Lavoro
Trattative e accordi favoriti. Fiuto per i dettagli utili.
Energia
Forte. Canalizza senza esagerare.
Voto: 8,5
Sagittario
Amore
Schiettezza ok, ma con misura. Una parola di troppo crea gelo.
Lavoro
Routine stabile. Piccoli avanzamenti. Metti per iscritto i prossimi passi.
Energia
Buona ma non esplosiva. Stretching mattutino.
Voto: 7
Capricorno
Amore
Tono serio ma rassicurante. Affidabilità che piace.
Lavoro
Giornata produttiva. Compiti complessi in discesa. Ottima concentrazione.
Energia
Costante. Alimentazione pulita aiuta.
Voto: 8
Acquario
Amore
Serve empatia. Non dare per scontato. Ascolta fino in fondo.
Lavoro
Meglio squadra che solista. Delegare ti libera tempo.
Energia
A tratti bassa. Evita straordinari.
Voto: 6,5
Pesci
Amore
Clima romantico. Un invito semplice vale oro.
Lavoro
Creatività utile, ma con struttura. Titola, schematizza, consegna.
Energia
In risalita. Camminata al tramonto consigliata.
Voto: 7,5
Consigli rapidi per oggi
- Organizza in blocchi da 25 minuti.
- Rivedi budget e scadenze prima di pranzo.
- Comunicazione chiara: una mail breve è meglio di tre chat.
- Pausa vera: dieci minuti senza schermo.
Classifica del giorno
- Top del giorno: Vergine (9) – ordine, lucidità, risultati.
- Secondo posto: Scorpione (8,5) – trattative e passione al top.
- Terzo posto: Capricorno (8) – produttività e focus.
Flop del giorno: Leone (6) – nervosismo e spese da moderare.