Oroscopo oggi 24 agosto 2025: segno top e flop del giorno

La giornata di oggi, domenica 24 agosto 2025, si apre con il Sole in Vergine, Mercurio e Marte attivi e Venere ancora retrograda. È un cielo che invita a essere più razionali, organizzati e a non lasciarsi prendere dalle tensioni emotive. L’energia c’è, ma non per tutti i segni sarà facile canalizzarla. Alcuni vivranno un giorno positivo e produttivo, altri dovranno affrontare nervosismo e momenti di calo.
Vediamo insieme l’oroscopo segno per segno, con voti, previsioni per amore, lavoro e benessere, e la classifica del top e del flop del giorno.
Ariete
- Amore: discussioni possibili, serve calma.
- Lavoro: meglio non forzare la mano, rimanda decisioni importanti.
- Energia: in calo, ascolta il tuo corpo.
Voto: 6
Toro
- Amore: relazioni solide, intesa in crescita.
- Lavoro: nuove prospettive in arrivo, tieniti pronto.
- Benessere: buona stabilità interiore.
Voto: 8
Gemelli
- Amore: piccole incomprensioni da chiarire.
- Lavoro: idee brillanti ma disordinate, prenditi tempo per organizzarle.
- Energia: rischio stress nervoso, cerca momenti di pausa.
Voto: 6,5
Cancro
- Amore: clima familiare sereno.
- Lavoro: possibili conferme o riconoscimenti.
- Benessere: giornata in crescita, utile per recuperare.
Voto: 7,5
Leone
- Amore: tensione in aumento, sii prudente.
- Lavoro: attenzione alle spese, evita scelte impulsive.
- Energia: altalenante, la giornata parte agitata.
Voto: 6
Vergine
- Amore: chiarezza nei rapporti, comunicazione favorita.
- Lavoro: momento ideale per programmare.
- Energia: lucidità e forza mentale al top.
Voto: 9
Bilancia
- Amore: incomprensioni da risolvere con pazienza.
- Lavoro: evita decisioni affrettate.
- Benessere: bisogno di riposo e leggerezza.
Voto: 6
Scorpione
- Amore: passione accesa e intensa.
- Lavoro: ottimi accordi e trattative favorite.
- Energia: alta e coinvolgente.
Voto: 8,5
Sagittario
- Amore: relazioni da gestire con diplomazia.
- Lavoro: clima stabile, niente colpi di scena.
- Benessere: discreto, senza eccessi.
Voto: 7
Capricorno
- Amore: rapporti equilibrati e sereni.
- Lavoro: giornata favorevole per agire concretamente.
- Energia: costante e produttiva.
Voto: 8
Acquario
- Amore: nervosismo da smussare.
- Lavoro: meglio collaborare che imporre.
- Forma fisica: cura necessaria, evita strapazzi.
Voto: 6,5
Pesci
- Amore: clima romantico e intenso.
- Lavoro: buone prospettive, qualcuno nota il tuo impegno.
- Energia: in crescita, giornata positiva.
Voto: 7,5
Classifica del giorno
- Top del giorno: Vergine (9) – lucidità e forza mentale al massimo.
- Secondo posto: Scorpione (8,5) – passione ed energia travolgenti.
- Terzo posto: Toro (8) – equilibrio e buone prospettive lavorative.
Flop del giorno: Leone (6) – spese fuori controllo e nervosismo da gestire.
In sintesi
- Segno top del giorno: Vergine
- Segno flop del giorno: Leone
- Giornata ideale per chi sa organizzarsi e vuole fare chiarezza.
- Relazioni da gestire con tatto per chi è più nervoso.