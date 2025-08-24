Oroscopo oggi 24 agosto 2025: segno top e flop del giorno

La giornata di oggi, domenica 24 agosto 2025, si apre con il Sole in Vergine, Mercurio e Marte attivi e Venere ancora retrograda. È un cielo che invita a essere più razionali, organizzati e a non lasciarsi prendere dalle tensioni emotive. L’energia c’è, ma non per tutti i segni sarà facile canalizzarla. Alcuni vivranno un giorno positivo e produttivo, altri dovranno affrontare nervosismo e momenti di calo.

Vediamo insieme l’oroscopo segno per segno, con voti, previsioni per amore, lavoro e benessere, e la classifica del top e del flop del giorno.

Ariete

Amore: discussioni possibili, serve calma.

discussioni possibili, serve calma. Lavoro: meglio non forzare la mano, rimanda decisioni importanti.

meglio non forzare la mano, rimanda decisioni importanti. Energia: in calo, ascolta il tuo corpo.

Voto: 6

Toro

Amore: relazioni solide, intesa in crescita.

relazioni solide, intesa in crescita. Lavoro: nuove prospettive in arrivo, tieniti pronto.

nuove prospettive in arrivo, tieniti pronto. Benessere: buona stabilità interiore.

Voto: 8

Gemelli

Amore: piccole incomprensioni da chiarire.

piccole incomprensioni da chiarire. Lavoro: idee brillanti ma disordinate, prenditi tempo per organizzarle.

idee brillanti ma disordinate, prenditi tempo per organizzarle. Energia: rischio stress nervoso, cerca momenti di pausa.

Voto: 6,5

Cancro

Amore: clima familiare sereno.

clima familiare sereno. Lavoro: possibili conferme o riconoscimenti.

possibili conferme o riconoscimenti. Benessere: giornata in crescita, utile per recuperare.

Voto: 7,5

Leone

Amore: tensione in aumento, sii prudente.

tensione in aumento, sii prudente. Lavoro: attenzione alle spese, evita scelte impulsive.

attenzione alle spese, evita scelte impulsive. Energia: altalenante, la giornata parte agitata.

Voto: 6

Vergine

Amore: chiarezza nei rapporti, comunicazione favorita.

chiarezza nei rapporti, comunicazione favorita. Lavoro: momento ideale per programmare.

momento ideale per programmare. Energia: lucidità e forza mentale al top.

Voto: 9

Bilancia

Amore: incomprensioni da risolvere con pazienza.

incomprensioni da risolvere con pazienza. Lavoro: evita decisioni affrettate.

evita decisioni affrettate. Benessere: bisogno di riposo e leggerezza.

Voto: 6

Scorpione

Amore: passione accesa e intensa.

passione accesa e intensa. Lavoro: ottimi accordi e trattative favorite.

ottimi accordi e trattative favorite. Energia: alta e coinvolgente.

Voto: 8,5

Sagittario

Amore: relazioni da gestire con diplomazia.

relazioni da gestire con diplomazia. Lavoro: clima stabile, niente colpi di scena.

clima stabile, niente colpi di scena. Benessere: discreto, senza eccessi.

Voto: 7

Capricorno

Amore: rapporti equilibrati e sereni.

rapporti equilibrati e sereni. Lavoro: giornata favorevole per agire concretamente.

giornata favorevole per agire concretamente. Energia: costante e produttiva.

Voto: 8

Acquario

Amore: nervosismo da smussare.

nervosismo da smussare. Lavoro: meglio collaborare che imporre.

meglio collaborare che imporre. Forma fisica: cura necessaria, evita strapazzi.

Voto: 6,5

Pesci

Amore: clima romantico e intenso.

clima romantico e intenso. Lavoro: buone prospettive, qualcuno nota il tuo impegno.

buone prospettive, qualcuno nota il tuo impegno. Energia: in crescita, giornata positiva.

Voto: 7,5

Classifica del giorno

Top del giorno: Vergine (9) – lucidità e forza mentale al massimo.

– lucidità e forza mentale al massimo. Secondo posto: Scorpione (8,5) – passione ed energia travolgenti.

– passione ed energia travolgenti. Terzo posto: Toro (8) – equilibrio e buone prospettive lavorative.

Flop del giorno: Leone (6) – spese fuori controllo e nervosismo da gestire.

In sintesi