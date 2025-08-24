Oroscopo oggi 24 agosto 2025: segno top e flop del giorno

Oroscopo del giorno

La giornata di oggi, domenica 24 agosto 2025, si apre con il Sole in Vergine, Mercurio e Marte attivi e Venere ancora retrograda. È un cielo che invita a essere più razionali, organizzati e a non lasciarsi prendere dalle tensioni emotive. L’energia c’è, ma non per tutti i segni sarà facile canalizzarla. Alcuni vivranno un giorno positivo e produttivo, altri dovranno affrontare nervosismo e momenti di calo.

Vediamo insieme l’oroscopo segno per segno, con voti, previsioni per amore, lavoro e benessere, e la classifica del top e del flop del giorno.

Ariete

  • Amore: discussioni possibili, serve calma.
  • Lavoro: meglio non forzare la mano, rimanda decisioni importanti.
  • Energia: in calo, ascolta il tuo corpo.

Voto: 6

Toro

  • Amore: relazioni solide, intesa in crescita.
  • Lavoro: nuove prospettive in arrivo, tieniti pronto.
  • Benessere: buona stabilità interiore.

Voto: 8

Gemelli

  • Amore: piccole incomprensioni da chiarire.
  • Lavoro: idee brillanti ma disordinate, prenditi tempo per organizzarle.
  • Energia: rischio stress nervoso, cerca momenti di pausa.

Voto: 6,5

Cancro

  • Amore: clima familiare sereno.
  • Lavoro: possibili conferme o riconoscimenti.
  • Benessere: giornata in crescita, utile per recuperare.

Voto: 7,5

Leone

  • Amore: tensione in aumento, sii prudente.
  • Lavoro: attenzione alle spese, evita scelte impulsive.
  • Energia: altalenante, la giornata parte agitata.

Voto: 6

Vergine

  • Amore: chiarezza nei rapporti, comunicazione favorita.
  • Lavoro: momento ideale per programmare.
  • Energia: lucidità e forza mentale al top.

Voto: 9

Bilancia

  • Amore: incomprensioni da risolvere con pazienza.
  • Lavoro: evita decisioni affrettate.
  • Benessere: bisogno di riposo e leggerezza.

Voto: 6

Scorpione

  • Amore: passione accesa e intensa.
  • Lavoro: ottimi accordi e trattative favorite.
  • Energia: alta e coinvolgente.

Voto: 8,5

Sagittario

  • Amore: relazioni da gestire con diplomazia.
  • Lavoro: clima stabile, niente colpi di scena.
  • Benessere: discreto, senza eccessi.

Voto: 7

Capricorno

  • Amore: rapporti equilibrati e sereni.
  • Lavoro: giornata favorevole per agire concretamente.
  • Energia: costante e produttiva.

Voto: 8

Acquario

  • Amore: nervosismo da smussare.
  • Lavoro: meglio collaborare che imporre.
  • Forma fisica: cura necessaria, evita strapazzi.

Voto: 6,5

Pesci

  • Amore: clima romantico e intenso.
  • Lavoro: buone prospettive, qualcuno nota il tuo impegno.
  • Energia: in crescita, giornata positiva.

Voto: 7,5

Classifica del giorno

  • Top del giorno: Vergine (9) – lucidità e forza mentale al massimo.
  • Secondo posto: Scorpione (8,5) – passione ed energia travolgenti.
  • Terzo posto: Toro (8) – equilibrio e buone prospettive lavorative.

Flop del giorno: Leone (6) – spese fuori controllo e nervosismo da gestire.

In sintesi

  • Segno top del giorno: Vergine
  • Segno flop del giorno: Leone
  • Giornata ideale per chi sa organizzarsi e vuole fare chiarezza.
  • Relazioni da gestire con tatto per chi è più nervoso.
Astro Luca

Astrologo appassionato e guida celeste, Astro Luca unisce saggezza antica e interpretazioni moderne nei suoi oroscopi su Lifestyleblog.it. Con oltre dieci anni di esperienza, offre previsioni che aiutano a navigare la vita con armonia e consapevolezza.

