Opel Manta: allo studio il sensazionale ritorno?

Stando alle indiscrezioni, potrebbe tornare la sportiva Opel Manta. Non sarà la gemella della nuova DS N°8, per lasciare totale spazio alla rediviva Lancia Gamma. Infatti, dovrebbe rappresentare il modello ‘alter ego’ della nuova Dodge Charger.

Quindi, la prossima Opel Manta sarà proposta nelle varianti con la carrozzeria coupé a due porte e berlina a quattro porte. Grazie alla piattaforma modulare STLA Large, sarà prevista la motorizzazione a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri da 280 CV o 330 CV di potenza, dotata della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V. Non è esclusa la versione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 250 CV di potenza complessiva e 100 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica, grazie all’abbinamento tra il propulsore 1.6 Turbo a benzina e il motore elettrico.

Il top di gamma della nuova Opel Manta, tuttavia, sarà appannaggio della sportiva configurazione GSe a propulsione elettrica. Esteticamente, saranno molteplici gli elementi stilistici in linea con la concept car Manta GSe Elektromod, mentre la versione per il mercato britannico sarà commercializzata con il brand Vauxhall.