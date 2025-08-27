Nuovi tronisti Uomini e Donne 2025/2026: tutti i nomi confermati

La nuova stagione di Uomini e Donne 2025/2026 si avvicina e con essa cresce l’attesa per conoscere i volti dei nuovi tronisti che siederanno sulla famosa sedia rossa di Maria De Filippi. Le registrazioni sono iniziate negli Studi Elios di Roma e il programma tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 22 settembre 2025 alle 14:45.

Chi sono i nuovi tronisti del 2025

I primi due nomi ufficiali per il trono classico 2025/2026 sono stati confermati: Flavio Ubirti e Cristiana, due volti freschi che promettono di animare la prossima stagione del dating show più famoso d’Italia.

Flavio Ubirti: dal tentatore di Temptation Island al trono

Il primo nome ufficiale confermato per il trono classico 2025/2026 è Flavio Ubirti, 24enne di Figline Valdarno, paesino in provincia di Firenze. Il giovane tronista arriva direttamente dall’esperienza come tentatore nell’ultima edizione di Temptation Island 2025, dove si era avvicinato a Denise Rossi.

Caratteristiche di Flavio:

Età: 24 anni

24 anni Provenienza: Figline Valdarno (FI)

Figline Valdarno (FI) Professione: Ex portiere di calcio e modello

Ex portiere di calcio e modello Esperienza TV: Tentatore a Temptation Island 2025

Flavio ha una grande passione per lo sport, in particolare per il calcio dove ha fatto il portiere. Come ha dichiarato nel suo video di presentazione: “Io punto sulla bontà d’animo, mi dicono che sono un ragazzo di altri tempi e pieno di valori”.

Cristiana Anania: la nuova tronista siciliana

Cristiana Anania, 22 anni, siciliana, è la nuova tronista di “Uomini e Donne”. La giovane vive a Palermo, dove lavora come speaker radiofonica in una radio locale. Nella clip di presentazione condivisa dai canali ufficiali di WittyTv, Cristiana si è descritta come una ragazza vulcanica, solare e sempre pronta a nuove avventure: “Penso fortemente che ciò che mi è destinato troverà sempre il modo di raggiungermi. Con questa idea comincerò il mio percorso“.

Caratteristiche di Cristiana Anania:

Nome completo: Cristiana Anania

Cristiana Anania Età: 22 anni

22 anni Provenienza: Palermo, Sicilia

Palermo, Sicilia Professione: Speaker radiofonica

Speaker radiofonica Personalità: Vulcanica, solare, avventurosa

Nonostante la sua sicurezza e vitalità, Cristiana ha raccontato di aver affrontato momenti difficili legati alla separazione dei genitori: “Dietro questa mia esuberanza ci sono tanti buchi neri che mi hanno portata a crescere molto più di quanto avrei dovuto. In tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Per fortuna ho avuto accanto i miei nonni, Rosanna e Michele, che mi hanno dato protezione e certezze“.

Single e pronta a mettersi in gioco, Cristiana sogna di vivere un amore intenso: “Mi sento fortunata perché finalmente ho l’opportunità di trovare un fidanzato. Sono curiosa di provare quelle sensazioni che solo una relazione può dare. L’amore per me è vita e io ho una voglia di vivere che non può spegnermi nessuno“.

Altri tronisti ancora da svelare

Secondo le anticipazioni più recenti, accanto ai volti noti ci saranno anche volti nip, persone non famose. L’esperto del programma ha rivelato che ci sarà un tronista sconosciuto che è già stato scelto ma sul quale non si sa molto, solo che è un ragazzo romano di 27 anni lontano dal mondo dello spettacolo.

Le novità del trono over 2025/2026

Per quanto riguarda il trono over, sono già confermati alcuni ritorni storici:

Ritorni confermati

Gemma Galgani: La dama più famosa del programma ha fatto ritorno nel parterre

La dama più famosa del programma ha fatto ritorno nel parterre Federico Mastrostefano: Volto storico della trasmissione che fu tronista nel 2009, torna tra le dame e i cavalieri più esperti del programma

Volto storico della trasmissione che fu tronista nel 2009, torna tra le dame e i cavalieri più esperti del programma Alessio Pili Stella, Sabrina Zago, Agnese Di Pasquale

Ospiti speciali delle prime registrazioni

Durante le registrazioni, ci sono stati anche ospiti speciali come Asma e Cristiano, ex protagonisti del trono Over oggi genitori.

Quando iniziano le registrazioni e la messa in onda

Le informazioni sui tempi sono ormai definitive:

Date delle registrazioni

Le registrazioni avvengono una volta a settimana ed iniziano tra il 25 ed il 31 agosto e finiscono tra il 25 ed il 31 maggio. Per la stagione 2025/2026, le prime registrazioni si sono tenute negli Studi Elios di Roma.

Data di messa in onda

Il programma tornerà in onda lunedì 22 settembre 2025 su Canale 5, sempre nel consueto orario delle 14:45.

Le anticipazioni dalla prima registrazione

Durante la registrazione, c’è stato anche uno scontro emotivo tra Giuseppe e Rosanna: lei è rimasta nel parterre Over, mentre lui è uscito dal programma perché “si è fidanzato con una donna al di fuori dal programma”.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, due cavalieri si sono già presentati e “lei li ha tenuti”.

I possibili candidati da Temptation Island

Una delle novità più interessanti di questa stagione potrebbero essere i crossover con Temptation Island. Si vocifera che alcuni partecipanti di “Temptation Island” potrebbero sedersi sul trono, un evento mai accaduto prima. In particolare, si parla di partecipanti che hanno affrontato diverse difficoltà durante il reality e che ora potrebbero cercare l’amore separatamente nel programma.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

La stagione 2025/2026 di Uomini e Donne si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Come sempre, il programma manterrà la sua formula vincente alternando il trono classico e il trono over nella stessa puntata.

Conferme nel cast

Maria De Filippi alla conduzione

alla conduzione Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionisti storici

come opinionisti storici Tinì come terzo opinionista

Come partecipare ai casting

Per chi fosse interessato a partecipare al programma, la redazione è attiva con i consueti casting online e i provini dal vivo. Chi desidera mettersi in gioco può candidarsi attraverso il sito ufficiale o durante gli eventi itineranti che la produzione sta organizzando in tutta Italia.

Conclusioni

La nuova stagione di Uomini e Donne 2025/2026 promette di essere una delle più avvincenti degli ultimi anni. Con Flavio Ubirti e Cristiana Anania già confermati come tronisti ufficiali e altri nomi ancora da svelare, i fan possono aspettarsi emozioni, colpi di scena e nuove storie d’amore.

L’appuntamento è fissato per lunedì 22 settembre 2025 alle 14:45 su Canale 5, dove Maria De Filippi ci accompagnerà ancora una volta nel mondo dei sentimenti più famoso della televisione italiana.