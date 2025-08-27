Il ritorno dalle vacanze si addolcisce con le nuove uscite

Settembre 2025 si preannuncia un mese ricchissimo per gli appassionati di streaming. Le principali piattaforme hanno preparato un’offerta variegata e di qualità per accompagnare il rientro dalle vacanze estive, con grandi ritorni, nuove serie originali e film imperdibili.

Dalle seconde parti delle serie più attese ai nuovi thriller, passando per documentari esclusivi e produzioni internazionali, ogni piattaforma ha qualcosa di speciale da offrire. Ecco una guida completa alle novità più interessanti del mese.

Netflix: grandi ritorni e nuove avventure

Mercoledì 2 – Il fenomeno continua

Il mese inizia con l’uscita degli ultimi quattro episodi di “Mercoledì 2”. Ebbene sì proprio il 3 settembre su Netflix arriveranno gli episodi 5-8 della serie teen firmata Tim Burton sull’iconico personaggio di Mercoledì della Famiglia Addams.

La seconda parte della seconda stagione promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico giovanile, con Jenna Ortega che continua a interpretare il personaggio dall’umorismo nero e dallo spirito ribelle. Il ritorno di Tim Burton alla regia conferma l’atmosfera gotica e dark che caratterizza la produzione.

Alice in Borderland 3 – Il ritorno in Borderland

Il 25 settembre arriva la terza stagione di Alice in Borderland. Quando Usagi viene rapita e abbandonata priva di sensi da un misterioso professore ossessionato dall’aldilà, Arisu torna nella pericolosa “Borderland” per salvarla. Insieme a nuovi giocatori dovrà affrontare il Jolly, un avversario mai incontrato prima.

Altre novità Netflix di settembre

Netflix non si ferma qui e presenta un catalogo ricco di proposte:

Il club dei delitti del giovedì : Un crime tratto dal bestseller internazionale di Richard Osman che segue i quattro irrefrenabili pensionati Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) e Joyce (Celia Imrie) mentre trascorrono il tempo divertendosi a indagare su casi di omicidi irrisolti.

: Un crime tratto dal bestseller internazionale di Richard Osman che segue i quattro irrefrenabili pensionati Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) e Joyce (Celia Imrie) mentre trascorrono il tempo divertendosi a indagare su casi di omicidi irrisolti. Serie comedy animate : Agosto sarà il mese anche dell’animazione con l’arrivo di una nuova serie comedy creata dallo stesso ideatore di BoJack Horseman. Si tratta di una commedia animata sulle vicissitudini di una famiglia.

: Agosto sarà il mese anche dell’animazione con l’arrivo di una nuova serie comedy creata dallo stesso ideatore di BoJack Horseman. Si tratta di una commedia animata sulle vicissitudini di una famiglia. Il rifugio atomico: Direttamente dal regista di “Berlino” e “La casa di carta” arriva un nuovo titolo thriller pronto a conquistarci.

Prime Video: spettacolo e intrattenimento

Gen V – Seconda stagione

Nella seconda stagione, la scuola è ricominciata. Mentre il resto dell’America è costretto ad adeguarsi al pugno di ferro di Homelander, alla Godolkin University il misterioso nuovo Rettore annuncia un programma di studi che promette di rendere gli studenti più potenti che mai.

The Runarounds – Nuova serie musicale

The Runarounds parla di un gruppo di neodiplomati di Wilmington, nella Carolina del Nord, che nell’estate dopo il diploma si riuniscono per formare una rock band, uniti dal loro amore comune per la musica e dal sogno quasi impossibile di diventare famosi.

La Fidanzata – Thriller erotico

Tratto dall’omonimo romanzo di Michelle Frances, La Fidanzata segue la storia di Laura (Wright), una donna che sembra avere tutto: una carriera brillante, un marito amorevole e un figlio adorato, Daniel. La sua vita perfetta inizia a complicarsi quando Daniel porta a casa una nuova fidanzata, Cherry (Cooke), destinata a cambiare tutto.

Hotel Costiera – Serie crime italo-americana

Per chi ama il genere crime, arriva la serie crime italo-americana Hotel Costiera, che promette di unire il fascino del paesaggio italiano con intrighi e misteri.

Disney+: magia e avventure per tutta la famiglia

Futurama – Stagione 13

Dal 16 settembre 2025 su Disney+ torna Futurama con la stagione 13. John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal… sono tutti tornati nella serie animata di fantascienza di Matt Groening con 10 episodi inediti.

Altri contenuti Disney+ di settembre

Disney+ continua ad arricchire il suo catalogo con contenuti per tutta la famiglia, documentari National Geographic e le serie più amate che continuano con nuovi episodi.

Italia’s Got Talent

Italia’s Got Talent arriva su Disney+: la nuova edizione del talent show di successo è prodotta da Fremantle Italia e debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming dal 1° settembre, con nuovi episodi disponibili ogni settimana.

Nessuno ti salverà

Dal 22 settembre arriva “Nessuno ti salverà”, con Kaitlyn Dever protagonista dell’avvincente thriller psicologico fantascientifico. Al centro delle vicende c’è Brynn, una giovane donna creativa e di talento che è stata allontanata dalla sua comunità, finché una notte non viene svegliata da strani rumori di intrusi ultraterreni.

Sky e NOW: crime, drama e grandi ritorni

The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 3

Da lunedì 15 settembre alle 21:15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, torna “The Walking Dead: Daryl Dixon” con la terza stagione. Carol e Daryl si ritrovano impegnati in un cammino tortuoso verso casa e verso chi amano davvero.

X-Factor 2025

Prende ufficialmente il via X Factor 2025. A guidare la nuova edizione dello show Sky Original sarà ancora una volta Giorgia, riconfermata alla conduzione dopo la sua applauditissima prima stagione. Il tavolo dei quattro giudici di questa edizione ha una formazione inedita e accoglie Achille Lauro.

The Equalizer – Stagione finale

Da martedì 9 settembre arriva la stagione finale della fortunata serie con Queen Latifah nei panni di Robyn McCall, che nei nuovi episodi dovrà affrontare nuove minacce mentre il suo team si sgretola.

The Pitt – Medical drama con Noah Wyle

Dal 23 settembre arriva “The Pitt”, l’attesissimo medical drama con Noah Wyle dal creatore di E.R. – Medici in prima linea.

Altri titoli Sky di settembre

FBI International – Stagione 3: Il Fly Team dell’FBI, con base a Budapest, affronta nuove missioni ad alto rischio in tutta Europa, tra intrighi internazionali, operazioni sotto copertura e sfide personali.

– Stagione 3: Il Fly Team dell’FBI, con base a Budapest, affronta nuove missioni ad alto rischio in tutta Europa, tra intrighi internazionali, operazioni sotto copertura e sfide personali. Law & Order: Organized Crime – Stagione 3: Il detective Elliot Stabler continua la sua lotta contro la criminalità organizzata, affrontando nuove alleanze pericolose, indagini sotto copertura e sfide personali.

– Stagione 3: Il detective Elliot Stabler continua la sua lotta contro la criminalità organizzata, affrontando nuove alleanze pericolose, indagini sotto copertura e sfide personali. Outlander: Blood of my Blood: Un viaggio indietro nel tempo fino alle origini delle due famiglie destinate a cambiare il corso della storia: i Fraser e i Beauchamp.

Apple TV+: qualità e star internazionali

The Morning Show – Stagione 4

Il 17 settembre 2025 arriva la quarta stagione di The Morning Show, serie interpretata e prodotta da Reese Witherspoon e Jennifer Aniston. La quarta stagione si apre nella primavera 2024, quasi due anni oltre gli eventi del capitolo precedente. La fusione tra UBA e NBN è ormai realtà, ma con essa arrivano nuove tensioni, giochi di potere e il peso di una verità sempre più difficile da afferrare in un’America divisa.

Slow Horses – Stagione 5

Il 24 settembre 2025 torna “Slow Horses”, lo spy drama con Gary Oldman. Nella quinta stagione tutti si insospettiscono quando il nerd tecnologico Roddy Ho ha una nuova, affascinante fidanzata; quando una serie di eventi sempre più bizzarri si verificano in tutta la città, tocca agli Slow Horses capire come il tutto sia collegato.

Highest 2 Lowest

Il 5 settembre 2025 arriva “Highest 2 Lowest”, il film di Spike Lee che reinterpreta “High and Low” di Akira Kurosawa e lo porta nella Grande Mela ai nostri giorni. Il nuovo thriller del cineasta newyorkese conta su un cast di primo piano con Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera e A$AP Rocky.

Profilo privato

Il 26 settembre 2025 debutta “Profilo privato”, thriller in otto episodi interpretato e prodotto da Jessica Chastain. Jessica Chastain interpreta un’agente sotto copertura che si introduce nei meandri più oscuri del web per smascherare e contrastare le comunità d’odio online.

Consigli per il mese

Per gli amanti del thriller

Settembre è il mese perfetto per chi ama i thriller e i misteri. Da “Alice in Borderland 3” su Netflix a “La Fidanzata” su Prime Video, fino a “Profilo privato” su Apple TV+, le opzioni non mancano.

Per le famiglie

Disney+ continua a essere la scelta ideale per le famiglie con “Futurama” che torna per una nuova stagione e “Italia’s Got Talent” che porta talento e spettacolo.

Per chi ama le serie crime

Sky e NOW offrono il meglio del genere crime con “The Walking Dead: Daryl Dixon” e le nuove stagioni di “FBI International” e “Law & Order”.

Per gli appassionati di alta qualità

Apple TV+ conferma la sua reputazione per contenuti di qualità premium con star hollywoodiane e produzioni curate nei minimi dettagli.

Conclusioni: settembre da non perdere

Settembre 2025 si presenta quindi come un mese con molte occasioni per chi utilizza le piattaforme streaming, puntando su qualità e varietà che tengono conto delle diverse esigenze di un pubblico ampio.

Dalle seconde stagioni più attese ai nuovi format originali, passando per grandi film e documentari esclusivi, ogni piattaforma ha saputo costruire un’offerta competitiva e variegata.

Il nostro consiglio: pianificate le vostre visioni perché settembre 2025 sarà davvero un mese ricco di contenuti di qualità che non vorrete perdere. Dalle atmosfere gotiche di “Mercoledì” ai thriller internazionali, dalle commedie musicali alle serie crime, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti.

L’autunno si preannuncia già ricchissimo di novità e questi titoli di settembre sono solo l’antipasto di quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Preparate i popcorn: sarà un mese di grande streaming!