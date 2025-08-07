Nissan Juke: la prossima non sarà solo elettrica?

di 7 Agosto 2025

L’anno prossimo, stando alle indiscrezioni, debutterà la nuova generazione della Nissan Juke. Diversamente da quanto programmato, la futura SUV coupé di piccole dimensioni del costruttore giapponese non sarà proposta solo nella configurazione EV a propulsione elettrica.

Infatti, la gamma della prossima Nissan Juke dovrebbe comprendere il motore a benzina 1.2 DIG-T sovralimentato, nelle declinazioni da 120 CV di potenza con la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 12V e 140 CV di potenza con la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V.

Inoltre, non mancherà la propulsione ibrida Full Hybrid, con la nuova Nissan Juke Hybrid da 160 CV di potenza che sarà mossa dal propulsore a benzina 1.8 DIG-S aspirato, nonché con l’inedita Juke e-Power da 190 CV di potenza complessiva.

Dario Montrone

