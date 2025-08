Napoli e Roma alla ricerca di rinforzi per l’attacco: il punto sul mercato

Il calciomercato di agosto si accende: obiettivi e strategie dei due club

Napoli e Roma sono protagoniste indiscusse del mercato di agosto 2025, con entrambe le squadre alla ricerca di rinforzi di qualità per completare i rispettivi reparti offensivi. Le due dirigenze lavorano su profili diversi ma accomunati dalla necessità di alzare il livello tecnico per competere ai massimi livelli.

Le esigenze tattiche di Conte e Gasperini

Antonio Conte per il Napoli e Gian Piero Gasperini per la Roma hanno identificato chiaramente le lacune da colmare. Il tecnico salentino cerca un esterno offensivo di alto livello per completare il pacchetto arretrato, mentre l’ex allenatore dell’Atalanta punta su un attaccante versatile che possa adattarsi al suo sistema di gioco.

Napoli: la caccia all’esterno perfetto per Conte

I quattro nomi caldi della lista Manna

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha stilato una lista di quattro obiettivi prioritari per rinforzare la batteria di esterni offensivi azzurri:

Federico Chiesa (Depositphotos)

Federico Chiesa (Liverpool)

Situazione: Ai margini del progetto Slot

Valutazione: 25-30 milioni di euro

Pro: Conosce la Serie A, motivato al riscatto

Contro: Infortuni recenti, ingaggio elevato

Jack Grealish (Manchester City)

Situazione: Fuori dai piani di Guardiola

Valutazione: 35-40 milioni di euro

Pro: Qualità tecnica elevata, attirato dall’amicizia con De Bruyne

Contro: Stipendio da 15 milioni a stagione

Raheem Sterling (Chelsea)

Situazione: Non convocato per la nuova stagione

Valutazione: 30 milioni di euro

Pro: Esperienza internazionale, duttilità tattica

Contro: Costi elevati dell’operazione

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Situazione: Ai margini dopo l’arrivo di nuovi acquisti

Valutazione: 40-45 milioni di euro

Pro: Giovane età, margini di crescita

Contro: Concorrenza di altri top club

Le alternative monitorate

Oltre ai quattro nomi principali, il Napoli tiene d’occhio anche:

Ademola Lookman (Atalanta): in caso di rottura definitiva con i bergamaschi

(Atalanta): in caso di rottura definitiva con i bergamaschi Antonio Nusa (Lipsia): profilo giovane e promettente

Roma: Gasperini e la ricerca dell’attaccante ideale

Echeverri in pole position

Claudio Echeverri del Manchester City rappresenta la prima scelta di Gasperini per la trequarti. Il giovane argentino classe 2006 ha caratteristiche che si sposano perfettamente con il gioco dell’ex tecnico dell’Atalanta:

Età : 19 anni

: 19 anni Ruolo : Trequartista/esterno offensivo

: Trequartista/esterno offensivo Valutazione : 20-25 milioni di euro

: 20-25 milioni di euro Ostacolo: Il City vuole solo prestito secco

Fabio Silva: l’alternativa portoghese

Fabio Silva (Depositphotos)

L’attaccante del Wolverhampton è il piano B della Roma per completare il reparto offensivo:

Caratteristiche tecniche:

Versatilità tattica (prima punta/esterno)

Ottima tecnica individuale

Esperienza in Liga con 10 gol in 24 presenze

Dettagli economici:

Contratto in scadenza nel 2026

Richiesta del Wolverhampton: 20-25 milioni

Roma pronta a offrire 15 milioni

Il nuovo nome: Julio Enciso

Spunta una terza opzione per l’attacco giallorosso: Julio Enciso del Brighton. Il paraguaiano classe 2004 presenta caratteristiche interessanti:

Contratto in scadenza nel 2026

Valutazione: 20 milioni di euro

Reduce dal prestito all’Ipswich Town

Già seguito da Gasperini ai tempi dell’Atalanta

Le strategie economiche dei due club

Napoli: prestiti eccellenti e occasioni

La strategia azzurra punta su operazioni intelligenti che non compromettano l’equilibrio finanziario:

Prestiti con diritto di riscatto per i top player

Sfruttare le occasioni di fine mercato

Valutare cessioni (Raspadori all’Atletico Madrid per 30 milioni)

Roma: investimenti mirati e sostenibili

I giallorossi adottano un approccio più conservativo dopo gli investimenti della scorsa estate:

Budget limitato di 50-60 milioni totali

Preferenza per giocatori in scadenza

Cessioni necessarie per finanziare acquisti

I movimenti paralleli: terzini e portieri

Napoli: Gutierrez nel mirino

Oltre all’esterno offensivo, il Napoli lavora su Miguel Gutierrez del Girona per la fascia sinistra:

Accordo con il giocatore raggiunto

Trattativa con il Girona per 20 milioni

Concorrenza del Marsiglia

Roma: completare la difesa

La Roma ha praticamente chiuso per Daniele Ghilardi dal Verona:

Operazione da 10,5 milioni più bonus

Visite mediche già programmate

Rinforzo per la difesa centrale

Le tempistiche del mercato

Scadenze cruciali

Le prossime due settimane saranno decisive per entrambi i club:

15 agosto : deadline informale per completare le rose

: deadline informale per completare le rose 30 agosto : chiusura ufficiale del mercato estivo

: chiusura ufficiale del mercato estivo Metà agosto: possibili occasioni dell’ultimo minuto

Fattori determinanti

Diversi elementi influenzeranno le scelte finali:

Partecipazione alle coppe europee

Liste UEFA e vincoli sui giocatori formati

Cessioni necessarie per finanziare acquisti

Le dichiarazioni dei protagonisti

Conte chiede rinforzi

Il tecnico del Napoli non nasconde le sue richieste: “Servono ancora 3-4 acquisti per essere competitivi su tutti i fronti. La squadra ha bisogno di completarsi.”

Gasperini e le aspettative

L’allenatore della Roma è stato chiaro: “Il mercato è in ritardo, servono 4-5 acquisti per completare la squadra e competere in Europa League.”

Scenari futuri: le possibili conclusioni

Best case scenario

Per il Napoli:

Arrivo di Chiesa in prestito con diritto

Chiusura per Gutierrez

Permanenza di Osimhen (ormai al Galatasaray)

Per la Roma:

Echeverri in prestito con diritto di riscatto

Fabio Silva come alternativa

Completamento con Ghilardi in difesa

Worst case scenario

Entrambi i club potrebbero dover ripiegare su alternative meno costose in caso di mancata chiusura per gli obiettivi principali, con possibili soluzioni dell’ultimo minuto che potrebbero non soddisfare completamente le richieste degli allenatori.

Conclusione: sfide e opportunità

Il mercato di Napoli e Roma rappresenta un test importante per le ambizioni delle due squadre. Gli azzurri puntano a consolidare la propria posizione ai vertici della Serie A, mentre i giallorossi vogliono tornare in Champions League dopo l’esperienza europea.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se le due dirigenze riusciranno a centrare gli obiettivi prefissati e regalare ai rispettivi allenatori le armi necessarie per competere ad alto livello in tutte le competizioni.

La sfida del mercato è appena iniziata: Napoli e Roma sono pronte a giocarsi le loro carte migliori per assicurarsi i rinforzi che potrebbero fare la differenza nella stagione 2025-26.