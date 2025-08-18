Napoli: infortunio Lukaku, emergenza attacco e i nuovi nomi nel mirino

L’infortunio di Romelu Lukaku ha scombussolato i piani del Napoli a pochi giorni dall’inizio del campionato. Con il belga fermo per un risentimento al quadricipite della coscia sinistra, la società partenopea si trova costretta a cercare rinforzi immediati in attacco, privilegiando soluzioni in prestito per questioni di lista e budget.

L’infortunio di Lukaku e le conseguenze immediate

L’infortunio preoccupa. Molto. Il risentimento al quadricipite della coscia sinistra subito da Romelu Lukaku al 30′ dell’ultima amichevole di Castel di Sangro contro l’Olympiacos ha scombussolato tutti i piani del Napoli. Non è ancora chiaro quanto tempo dovrà stare fermo il belga, si saprà solo dopo il referto medico ufficiale, ma l’infortunio non lascia spazio all’ottimismo.

Un imprevisto alla vigilia della stagione che complica i piani, cambia le strategie in termini di mercato e costringe il Napoli a far quadrare la conta e la lista, facendo attenzione agli under. Con soli 14 giorni alla chiusura del mercato, il direttore sportivo Manna si è messo immediatamente all’opera per trovare soluzioni rapide.

Lorenzo Lucca: il nuovo titolare in emergenza

Lorenzo Lucca è già un giocatore del Napoli e sarà lui a dover prendere il posto di Lukaku nelle prime partite. L’attaccante ex Udinese si è destreggiato più che bene nelle amichevoli precampionato, ha segnato quattro gol e ha dimostrato di essersi ben inserito nei meccanismi offensivi di Conte.

Le caratteristiche di Lucca

Età : 24 anni (classe 2000)

: 24 anni (classe 2000) Altezza : 2 metri

: 2 metri Ruolo : Centravanti

: Centravanti Prestazioni recenti: 4 gol nelle amichevoli precampionato con il Napoli

Tuttavia, Conte e la dirigenza sanno che non basta. C’è bisogno di un’alternativa nel ruolo di centravanti e allora in questi giorni si sfoglia la lista dei nomi, dei giocatori che – con la formula del prestito – potrebbero fare al caso del Napoli.

Darwin Nunez: obiettivo tramontato

Darwin Nunez era stato inizialmente l’obiettivo numero uno del Napoli per il ruolo di centravanti. Tuttavia, il Napoli ha deciso di non procedere con la trattativa a causa dell’eccessivo costo del trasferimento richiesto dal Liverpool.

Il club inglese chiedeva tra i 50 e i 60 milioni di euro per l’uruguaiano, una cifra considerata troppo elevata dal club partenopeo. Darwin Nunez è stato definitivamente ceduto all’Al-Hilal della Saudi Pro League per una cifra di 53 milioni di euro più bonus, chiudendo ogni possibilità di un futuro trasferimento al Napoli.

I nomi nel mirino del Napoli

Con l’emergenza Lukaku, il Napoli ha iniziato a valutare diversi profili per rinforzare l’attacco, privilegiando la formula del prestito per questioni di lista e budget.

Joshua Zirkzee: il vecchio pallino

Zirkzee (depositphotos)

Joshua Zirkzee (24 anni) rappresenta un vecchio pallino del Napoli. L’attaccante olandese al Manchester United, privo di coppe europee, giocherà molto probabilmente pochissimo. I Red Devils hanno speso un’ottantina di milioni per Sesko e in rosa hanno ancora Hojlund (in uscita verso il Milan) e il nuovo arrivato Cunha (pagato 74,2 milioni).

Vantaggi di Zirkzee:

Conosce il campionato italiano

È rimasto in panchina nell’esordio in Premier contro l’Arsenal

Ritroverebbe Beukema, ex compagno al Bologna

Conosce Lang, olandese come lui

Si è inevitabilmente deprezzato rispetto al valore iniziale

Jean-Philippe Mateta: l’alternativa francese

Jean-Philippe Mateta (28 anni) è l’attaccante francese del Crystal Palace nel mirino del Napoli. Profilo diverso da Zirkzee, molto più simile a Lukaku per fisicità e caratteristiche. È titolare fisso in Premier e ha già iniziato la stagione col botto, ma strapparlo ai londinesi in prestito sembra complesso.

Artem Dovbyk: il nome che non tramonta

Dovbyk (depositphotos)

Artem Dovbyk (27 anni) era stato valutato dal Napoli l’anno scorso prima di virare su Lukaku. L’attaccante ucraino finì alla Roma, ma non è mai uscito dai radar dei partenopei. Rappresenta un’opzione concreta per l’attacco azzurro.

Nikola Krstovic: l’opportunità in Serie A

Nikola Krstovic – LiveMedia/Emmanuele Mastrodonato

Nikola Krstovic (25 anni) è l’attaccante montenegrino che il Lecce ha messo sul mercato. Conosce bene la Serie A, ma anche qui la soluzione del prestito diventa difficile, visto che i salentini vogliono monetizzare dalla sua cessione.

Jhon Duran: il sogno che resta

Tra le piste più affascinanti resta sempre quella che porta a Jhon Duran, giovane attaccante colombiano dell’Aston Villa che ha già mostrato sprazzi di grande talento in Premier League. Tuttavia, il costo elevato dell’operazione (oltre 40 milioni di euro) lo rende un obiettivo complesso per il mercato di riparazione.

Altri nomi in orbita Napoli

La strategia del prestito

Il Napoli sta privilegiando la formula del prestito per questioni di lista e per non appesantire eccessivamente il bilancio. Quattro nomi, in particolare, sono sotto la lente di ingrandimento della dirigenza partenopea:

Zirkzee : Il più concreto, data la situazione al Manchester United

: Il più concreto, data la situazione al Manchester United Mateta : Difficile strapparlo al Crystal Palace

: Difficile strapparlo al Crystal Palace Dovbyk : Sempre nei radar, possibile dalla Roma

: Sempre nei radar, possibile dalla Roma Krstovic: Lecce vuole monetizzare, prestito complicato

La situazione attuale e le prossime mosse

Con Lorenzo Lucca pronto a prendere il posto di Lukaku e con l’urgenza di trovare un’alternativa in attacco, il Napoli si muove su più fronti. Tutto dipenderà dall’entità dell’infortunio del belga: Antonio Conte spera di perderlo per poco tempo, ma il mercato non aspetta.

La dirigenza partenopea dovrà essere brava a cogliere le opportunità negli ultimi 14 giorni di mercato, privilegiando soluzioni in prestito che non compromettano l’equilibrio della lista. L’infortunio di Lukaku ha accelerato i tempi e reso urgente una situazione che sembrava sotto controllo.

Il verdetto: Il Napoli si trova di fronte a una sfida imprevista che potrebbe trasformarsi in opportunità. Con Lucca già in rosa e diversi profili interessanti nel mirino, la società dovrà dimostrare capacità di reazione rapida per non compromettere l’inizio di stagione e mantenere le ambizioni di difendere il titolo.