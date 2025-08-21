Napoli su Dovbyk e Hojlund: corsa contro il tempo dopo il ko di Lukaku

L’infortunio di Romelu Lukaku ha sconvolto i piani del Napoli a pochi giorni dall’inizio del campionato. I campioni d’Italia sono ora costretti a tornare sul mercato per trovare un sostituto all’altezza, con Artem Dovbyk della Roma e Rasmus Hojlund del Manchester United come obiettivi principali.

L’emergenza Lukaku: 3-4 mesi di stop

Il grave infortunio subito da Romelu Lukaku nell’amichevole contro l’Olympiacos ha cambiato radicalmente le strategie di mercato del Napoli. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, con uno stop previsto di almeno 3-4 mesi.

I dettagli dell’infortunio

Il comunicato ufficiale del Napoli chiarisce la gravità della situazione:

“In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica.”

Il belga rischia un’operazione chirurgica che allungherebbe ulteriormente i tempi di recupero, costringendo il Napoli a escluderlo dalle liste ufficiali, in particolare quella Champions League.

Dovbyk: il sogno di una stagione fa

Artem Dovbyk rappresenta un nome familiare per il Napoli. L’attaccante ucraino era stato molto vicino agli azzurri la scorsa estate, prima di approdare alla Roma dal Girona.

I retroscena della trattativa mancata

Secondo il Corriere dello Sport, c’è stato un momento in cui Dovbyk era davvero più vicino al Napoli che alla Roma:

Valutazione : Il Girona chiedeva 40 milioni per la clausola rescissoria

: Il Girona chiedeva 40 milioni per la clausola rescissoria Offerta Napoli : I partenopei erano pronti a offrirne 35

: I partenopei erano pronti a offrirne 35 Distanza economica: Solo 5 milioni separavano le parti

Il direttore sportivo Giovanni Manna lo vedeva come una soluzione concreta per il dopo-Osimhen, ma alla fine prevalse la proposta della Roma.

La situazione attuale alla Roma

Ora Dovbyk vive un momento difficile nella Capitale. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa, le caratteristiche dell’ucraino non sembrano sposarsi pienamente con le idee tattiche del nuovo allenatore.

Le cifre di Dovbyk alla Roma:

12 gol in Serie A nella stagione 2024-25

in Serie A nella stagione 2024-25 3 gol in Coppa Italia

in Coppa Italia 2 gol in Europa League

in Europa League Totale: 17 reti in 45 partite

Numeri importanti ma distanti da quelli registrati con il Girona (24 reti totali e titolo di capocannoniere della Liga).

L’interesse del Napoli

Il Napoli valuta profili in prestito per rinforzare l’attacco dopo l’infortunio di Lukaku. Dovbyk era nei radar della dirigenza azzurra già lo scorso anno, prima di virare proprio sul belga.

La Roma, dal canto suo, non considera Dovbyk incedibile e potrebbe aprire a una cessione con la formula del prestito per alleggerire il monte ingaggi.

Hojlund: duello con il Milan per il danese

Hojlund (Depositphotos)

Rasmus Hojlund è diventato l’obiettivo numero uno del Napoli per sostituire Lukaku. L’attaccante danese del Manchester United non rientra più nei piani di Ruben Amorim e sta cercando una nuova sistemazione.

La concorrenza del Milan

Il Napoli si è inserito prepotentemente nella corsa per Hojlund, ma deve fare i conti con la forte concorrenza del Milan. Tuttavia, gli azzurri possono contare su alcuni vantaggi competitivi:

Champions League : Il Napoli può offrire la massima competizione europea

: Il Napoli può offrire la massima competizione europea Status : Essere campioni d’Italia rappresenta un richiamo importante

: Essere campioni d’Italia rappresenta un richiamo importante Allenatore : Antonio Conte è universalmente riconosciuto come tecnico vincente

: Antonio Conte è universalmente riconosciuto come tecnico vincente Lista Under: Hojlund, classe 2003, non occuperebbe slot nelle liste over

Le condizioni della trattativa

Secondo Sky Sport, il Napoli sta trattando con il Manchester United per un prestito con diritto di riscatto. Le stesse condizioni che aveva posto il Milan:

Formula : Prestito oneroso con diritto di riscatto

: Prestito oneroso con diritto di riscatto Valutazione : Circa 40-45 milioni per il riscatto

: Circa 40-45 milioni per il riscatto Ostacolo: Hojlund preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto

Il gradimento sul progetto tecnico c’è, ma il giocatore vorrebbe maggiori garanzie sulla formula del trasferimento.

Il profilo ideale per Conte

Hojlund rappresenta il profilo perfetto per le esigenze tattiche di Antonio Conte:

Fisicità : Alto 1,91 metri, ideale per il gioco aereo

: Alto 1,91 metri, ideale per il gioco aereo Velocità : Eccellente nello scatto e nell’attacco alla profondità

: Eccellente nello scatto e nell’attacco alla profondità Esperienza italiana : Ha già giocato in Serie A con l’Atalanta

: Ha già giocato in Serie A con l’Atalanta Età e prospettive : 22 anni con ampi margini di crescita

: 22 anni con ampi margini di crescita Versatilità: Può giocare sia da unico riferimento che in coppia

Milan non più interessato: strada libera per il Napoli

Una notizia importante per le strategie del Napoli arriva dal Milan. I rossoneri hanno definitivamente virato su Victor Boniface del Bayer Leverkusen, lasciando di fatto strada libera agli azzurri per Hojlund.

I motivi del cambio di rotta del Milan

Il Milan ha deciso di concentrarsi su Boniface per diverse ragioni:

Accordo raggiunto : Intesa trovata con il Leverkusen per 30 milioni

: Intesa trovata con il Leverkusen per 30 milioni Gradimento del giocatore : Boniface ha già dato l’ok al trasferimento

: Boniface ha già dato l’ok al trasferimento Tempistiche : L’operazione Boniface è più avanzata

: L’operazione Boniface è più avanzata Costi: Formula più sostenibile rispetto a Hojlund

Questa decisione del Milan rappresenta un’opportunità d’oro per il Napoli, che può ora concentrare tutti gli sforzi sul danese senza dover competere direttamente con i rossoneri.

La strategia di mercato del Napoli

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando su più fronti per non farsi trovare impreparato:

Piano A: Hojlund

Priorità assoluta per sostituire Lukaku

per sostituire Lukaku Trattativa avanzata con il Manchester United

Resta da convincere il giocatore sulla formula

Piano B: Dovbyk

Alternativa concreta se salta Hojlund

se salta Hojlund Conoscenza del campionato italiano

Possibilità di prestito dalla Roma

Altri profili valutati

Il Napoli sta sondando anche altre piste:

Nicolas Jackson del Chelsea

del Chelsea Nikola Krstovic del Lecce

del Lecce Joshua Zirkzee del Manchester United

del Manchester United Roberto Piccoli del Cagliari

Le tempistiche serrate

Il tempo stringe per il Napoli. Con la chiusura del mercato fissata per il 30 agosto, restano pochi giorni per concludere un’operazione di questo calibro.

I fattori che giocano a favore del Napoli

Urgenza : L’infortunio di Lukaku rende necessario un intervento immediato

: L’infortunio di Lukaku rende necessario un intervento immediato Attrattività : Champions League e progetto Conte sono richiami importanti

: Champions League e progetto Conte sono richiami importanti Esperienza : Manna ha già dimostrato di saper chiudere operazioni complesse

: Manna ha già dimostrato di saper chiudere operazioni complesse Flessibilità: Disponibilità a valutare diverse formule (prestito, diritto, obbligo)

Gli ostacoli da superare

Concorrenza : Altri club europei su entrambi i giocatori

: Altri club europei su entrambi i giocatori Costi : Le valutazioni dei club proprietari restano elevate

: Le valutazioni dei club proprietari restano elevate Tempi : Pochissimi giorni per definire tutto

: Pochissimi giorni per definire tutto Liste: Necessità di liberare slot nelle rose ufficiali

Il fattore Conte

Antonio Conte rappresenta un elemento determinante nelle trattative. Il tecnico salentino ha un appeal internazionale che può fare la differenza nella scelta dei giocatori.

L’esperienza con Lukaku

Il rapporto speciale tra Conte e Lukaku, che ha portato allo scudetto, dimostra come il tecnico sappia valorizzare al meglio i centravanti di fisicità. Questo precedente può essere un argomento convincente per attrarre nuovi attaccanti.

Le richieste tattiche

Conte cerca un attaccante che sappia:

Attaccare la profondità negli spazi lasciati dalle difese avversarie

negli spazi lasciati dalle difese avversarie Giocare spalle alla porta per far salire la squadra

per far salire la squadra Finalizzare in area di rigore con entrambi i piedi

in area di rigore con entrambi i piedi Integrarsi nel gioco corale della squadra

Conclusioni: una corsa contro il tempo

Il Napoli si trova di fronte a una sfida cruciale per mantenere competitive le proprie ambizioni stagionali. L’infortunio di Lukaku ha aperto una voragine nell’attacco che deve essere colmata rapidamente.

Dovbyk e Hojlund rappresentano due profili diversi ma entrambi funzionali al progetto di Conte:

Dovbyk : Esperienza, conoscenza della Serie A, disponibilità immediata

: Esperienza, conoscenza della Serie A, disponibilità immediata Hojlund: Gioventù, potenziale di crescita, investimento futuro

La decisione finale dipenderà da:

Disponibilità economica dei club proprietari

dei club proprietari Preferenze dei giocatori

dei giocatori Rapidità nell’chiudere le trattative

nell’chiudere le trattative Creatività nelle formule proposte

Con il Milan ormai concentrato su Boniface, il Napoli ha l’opportunità di chiudere in solitaria per uno dei due obiettivi. La prossima settimana sarà decisiva per capire quale sarà il nuovo centravanti dei campioni d’Italia.