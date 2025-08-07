Napoli calciomercato: doppio colpo spagnolo, obiettivi Miretti e Chiesa

Il calciomercato del Napoli entra nella fase decisiva con diverse trattative in corso che potrebbero ridisegnare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Gli azzurri sono concentrati su un doppio colpo dalla Spagna con Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez, mentre proseguono i discorsi per Fabio Miretti e Federico Chiesa. Sul fronte cessioni, l’Atletico Madrid continua a corteggiare Giacomo Raspadori, ma la trattativa è ancora in fase embrionale.

I due spagnoli nel mirino: Juanlu e Gutierrez

Juanlu Sanchez: sprint finale con il Siviglia

Il Napoli stringe per Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003 del Siviglia. Il giocatore vuole fortemente il Napoli, tanto da essersi imposto col Siviglia per la cessione. Lo spagnolo ha fatto sapere al suo club che non è intenzionato ad accettare l’offerta del Wolverhampton se non dovesse andare in porto il passaggio in Italia.

Le cifre dell’operazione:

Offerta del Napoli : 17 milioni di euro senza bonus

: 17 milioni di euro senza bonus Richiesta del Siviglia : inizialmente 20 milioni, ora scesa a 17 milioni garantiti

: inizialmente 20 milioni, ora scesa a 17 milioni garantiti Concorrenza: Wolverhampton con offerta da 17,5 milioni più percentuale sulla rivendita

Si attende che il Siviglia accetti l’ultima offerta presentata per il suo cartellino. La società di De Laurentiis è forte della volontà del giocatore di venire in Italia e quindi dovrebbe trattarsi ormai di un conto alla rovescia per vedere il traguardo dell’operazione.

Miguel Gutierrez: affare in dirittura d’arrivo

Anche per Miguel Gutierrez del Girona l’affare è praticamente definito. Il Napoli è sempre più vicino a chiudere per il terzino sinistro classe 2001, con l’accordo tra le due società praticamente ai dettagli.

I dettagli della trattativa:

Cifra pattuita : 18 milioni di euro più 2 di bonus (totale 20 milioni)

: 18 milioni di euro più 2 di bonus (totale 20 milioni) Contratto giocatore : quinquennale da 2,3 milioni netti a stagione

: quinquennale da 2,3 milioni netti a stagione Ingaggio proposto: tra i 2 e i 2,5 milioni di euro netti con ingaggio a salire

Lo spagnolo, che è attualmente infortunato e quindi non pronto fin da subito, è un profilo che gli azzurri seguono dallo scorso ottobre. L’idea del club di De Laurentiis è quella di avanzare Spinazzola come esterno offensivo, per dare maggiore equilibrio all’undici di Conte.

Gli obiettivi dal campionato italiano

Fabio Miretti: pressing sulla Juventus

Miretti (Depositphotos)

Cresce l’ottimismo in casa Napoli per l’arrivo di Fabio Miretti. I campioni d’Italia hanno alzato l’offerta per il centrocampista della Juventus, arrivando a 14 milioni di euro per il classe 2003, reduce da 26 presenze tra Serie A e Coppa Italia con il Genoa.

La strategia del Napoli:

Offerta attuale : 14 milioni di euro alla Juventus

: 14 milioni di euro alla Juventus Richiesta bianconera : inizialmente 20 milioni, ora più flessibile

: inizialmente 20 milioni, ora più flessibile Contratto proposto : accordo di massima già raggiunto col giocatore

: accordo di massima già raggiunto col giocatore Tempistiche: l’affare potrebbe accelerare dopo la cessione di Raspadori

Manna conosce personalmente il giocatore dai tempi della Next Gen e lo considera ideale per il progetto di Conte. Miretti garantirebbe tecnica, dinamismo e duttilità al centrocampo azzurro.

Federico Chiesa: l’occasione dalla Premier

In cima alla lista per l’ala pura c’è Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool e titolare di un ingaggio da circa 6 milioni annui. L’ex Juventus e Fiorentina rappresenta un’occasione di mercato interessante per completare il reparto offensivo.

Le condizioni dell’affare:

Situazione contrattuale : in uscita dal Liverpool

: in uscita dal Liverpool Ingaggio attuale : 6 milioni di euro annui

: 6 milioni di euro annui Interesse del Napoli : concreto ma legato alle cessioni

: concreto ma legato alle cessioni Concorrenza: altri club italiani e stranieri

Chiesa potrebbe essere il rinforzo giusto per dare a Conte un’ala di qualità e esperienza internazionale.

La situazione Raspadori: Atletico alla finestra

Raspadori (depositphotos)

I contatti con l’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid non molla Giacomo Raspadori e ha intensificato i contatti con il Napoli. Quando Enzo Millot dello Stoccarda ha cominciato a vacillare dinnanzi alle lusinghe degli arabi dell’Al-Ahli, Diego Simeone ha immediatamente pensato al talento azzurro.

Le cifre della trattativa:

Valutazione Napoli : 30 milioni di euro (magari 25 più 5 di bonus)

: 30 milioni di euro (magari 25 più 5 di bonus) Prima offerta Atletico : 20 milioni di euro

: 20 milioni di euro Distanza attuale : 10 milioni tra domanda e offerta

: 10 milioni tra domanda e offerta Stato trattativa: fase embrionale, dialogo in corso

L’effetto domino del mercato

La cessione di Raspadori rappresenterebbe l’ago della bilancia del mercato Napoli. Se dovesse partire, il club sarebbe pronto a chiudere due operazioni: quella per Miguel Gutierrez e quella per una vera ala offensiva come Chiesa.

Il piano strategico:

Cessione Raspadori: 25-30 milioni di euro Acquisto Gutierrez: 20 milioni di euro Investimento su ala: budget rimanente per Chiesa o alternative Miretti: operazione parallela per il centrocampo

Le alternative studiate dal ds Manna

Piano B per ogni ruolo

Nel caso in cui non dovessero andare a buon fine le trattative principali, il Napoli ha individuato diverse alternative:

Per il centrocampo:

Giovanni Fabbian (Bologna): alternativa a Miretti

(Bologna): alternativa a Miretti Yunus Musah (Milan): profilo gradito per duttilità tattica

Per l’attacco:

Jadon Sancho : occasione dalla Premier League

: occasione dalla Premier League Jack Grealish (Manchester City): il sogno dopo l’arrivo di De Bruyne

Per la fascia destra:

Alessandro Zanoli : possibile permanenza se salta Juanlu

: possibile permanenza se salta Juanlu Marc Pubill (Almeria): opzione valutata in precedenza

Le operazioni in uscita

Gli addii necessari

Il Napoli deve sistemare alcune questioni relative alla lista e prima di comprare occorre cedere giocatori che non vengono ritenuti utili al progetto:

In partenza:

Giovanni Simeone : accordo con il Torino di Marco Baroni

: accordo con il Torino di Marco Baroni Jens Cajuste : corteggiato dall’Ipswich Town e dal Besiktas

: corteggiato dall’Ipswich Town e dal Besiktas Walid Cheddira : sempre più vicino al Paok Salonicco

: sempre più vicino al Paok Salonicco Cyril Ngonge: possibili offerte dall’estero

L’importanza del monte ingaggi

Tutte le cessioni serviranno per:

Alleggerire il monte ingaggi

Rispettare i parametri della lista

Reinvestire sui nuovi acquisti

Mantenere l’equilibrio finanziario

Le tempistiche del mercato

Le prossime settimane decisive

Il calciomercato del Napoli entra nelle settimane decisive con diverse operazioni da chiudere:

Entro metà agosto:

Definizione trattative Juanlu e Gutierrez

e Risposta definitiva della Juventus per Miretti

per Evoluzione situazione Raspadori-Atletico Madrid

Entro fine mercato:

Possibile affondo per Federico Chiesa

Completamento delle cessioni in programma

Valutazione alternative per ogni reparto

Le prospettive tattiche

L’impronta di Antonio Conte

I nuovi acquisti dovranno inserirsi nel modulo 4-3-3 di Conte che richiede:

Esterni veloci e tecnici come Juanlu e Gutierrez

come Juanlu e Gutierrez Centrocampisti dinamici come Miretti

come Miretti Ali pure come Chiesa per l’attacco posizionale

Il Napoli si prepara a un agosto di fuoco con l’obiettivo di completare una rosa competitiva per tutte le competizioni, mantenendo l’equilibrio tra investimenti e sostenibilità economica. La strategia di Manna appare chiara: investire su giovani di prospettiva dalla Spagna e cogliere le occasioni dal mercato italiano e internazionale.