Monica Setta festeggia a Lido Pettolecchia dopo Torre Maizza

Compleanno da ricordare e da incorniciare per la giornalista Monica Setta che, dopo il pre-party al Monte Sarago di Ostuni e la sontuosa festa del 5 agosto a Masseria Torre Maizza (leggi qui), ha scelto il Lido Pettolecchia di Torre Canne, in provincia di Brindisi, per spegnere l’ultima candelina e brindare con un Franciacorta DOC a quelli che lei chiama, scherzosamente, “i miei 16 anni al contrario”.

Pranzo, bagno e cin cin per Monica e la sua famiglia.