Monica Setta festeggia a Lido Pettolecchia dopo Torre Maizza

Monica Setta festeggia a Lido Pettolecchia dopo Torre Maizza

·
di 8 Agosto 2025

Compleanno da ricordare e da incorniciare per la giornalista Monica Setta che, dopo il pre-party al Monte Sarago di Ostuni e la sontuosa festa del 5 agosto a Masseria Torre Maizza (leggi qui), ha scelto il Lido Pettolecchia di Torre Canne, in provincia di Brindisi, per spegnere l’ultima candelina e brindare con un Franciacorta DOC a quelli che lei chiama, scherzosamente, “i miei 16 anni al contrario”.

Monica Setta festeggia a Lido Pettolecchia dopo Torre Maizza

Pranzo, bagno e cin cin per Monica e la sua famiglia.

“Ho spezzato qui la candelina, esprimendo un grande desiderio, e poi ho guardato il mare che, malgrado il maestrale, è stupendo”, ha raccontato.

Monica Setta festeggia a Lido Pettolecchia dopo Torre Maizza
Monica Setta festeggia a Lido Pettolecchia dopo Torre Maizza
Monica Setta festeggia a Lido Pettolecchia dopo Torre Maizza
Monica Setta festeggia a Lido Pettolecchia dopo Torre Maizza

Bruno Bellini

Direttore Responsabile Lifestyleblog.it - Classe '81, da Monopoli (Bari)
Dal 2015 nella Giuria Stampa del Festival di Sanremo. Dottore in Comuncazione e Multimedia

Potrebbe interessarti

Ultime di Lifestyle

Da non perdere!

Meridiana viene riconosciuta nella Guida Eccellenze Tricolore

Meridiana viene riconosciuta nella Guida Eccellenze Tricolore

Dal dicembre 2024, Marco Strada, già…
Traffico Autostrada (Depositphotos)

Ferragosto, weekend da bollino nero: attesi oltre 12 milioni di spostamenti

Il weekend del 9 e 10…