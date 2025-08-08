Compleanno da ricordare e da incorniciare per la giornalista Monica Setta che, dopo il pre-party al Monte Sarago di Ostuni e la sontuosa festa del 5 agosto a Masseria Torre Maizza (leggi qui), ha scelto il Lido Pettolecchia di Torre Canne, in provincia di Brindisi, per spegnere l’ultima candelina e brindare con un Franciacorta DOC a quelli che lei chiama, scherzosamente, “i miei 16 anni al contrario”.

Pranzo, bagno e cin cin per Monica e la sua famiglia.

“Ho spezzato qui la candelina, esprimendo un grande desiderio, e poi ho guardato il mare che, malgrado il maestrale, è stupendo”, ha raccontato.

Lido Pettolecchia: l’eccellenza balneare a Torre Canne

Lido Pettolecchia di Torre Canne è un lido di lusso a cinque stelle situato nel cuore della Puglia. Il Lido Pettolecchia è uno dei lidi più esclusivi ed eleganti in Puglia, che permette di vivere un’esperienza lussuosa dove l’eccellenza parte dai dettagli.

Il lido si trova sulla Strada Provinciale 90 Savelletri – Torre Canne, a quattro chilometri e mezzo dal centro città. La struttura rappresenta un nuovo concept di beach club in Puglia, garantendo il lusso con dettagli essenziali e semplici. I lettini sono dei veri e propri letti con baldacchino per fare ombra, non poggiati direttamente sulla sabbia.

Gastronomia d’eccellenza sul mare

Il ristorante del lido permette di coniugare una giornata in spiaggia con l’alta cucina, rendendo onore ai frutti prelibati del mare pugliese. Il ristorante è molto gettonato non solo per la qualità della cucina sublime, ma anche grazie alla location semplice ma chic, perfetta per una cena intima o un pranzo di lavoro.

Il lido è stato inaugurato dal banchiere italo-svizzero Renè de Picciotto come la spiaggia più esclusiva della regione, offrendo servizi di altissimo livello in una delle zone più prestigiose della costa pugliese.

Torre Canne: una perla della Costa Adriatica

Torre Canne, dove si trova il Lido Pettolecchia, rappresenta una delle destinazioni più raffinate della costa pugliese. La zona vanta 120 ettari di meravigliosi uliveti secolari e millenari tra Torre Canne e Savelletri, uno scenario naturale idilliaco dove per millenni sono stati eretti masserie e casali storici.

Questa località offre un accesso privilegiato alle bellezze della Puglia: Lido Pettolecchia gode di una posizione centrale e strategica per visitare le più belle spiagge pugliesi della costa Adriatica e le magnifiche città di Torre Canne, Savelletri e Capitolo, ma anche tutta la Valle d’Itria e le città di Monopoli, Polignano a Mare, Bari ed Alberobello.

Un Compleanno che Celebra la Puglia

La scelta di Monica Setta di celebrare il suo compleanno in queste tre location d’eccellenza rappresenta un vero e proprio tour delle meraviglie pugliesi. Dal fascino storico di Ostuni con il suo hotel di charme, al lusso senza tempo della Masseria Torre Maizza, fino all’eleganza contemporanea del Lido Pettolecchia, ogni tappa ha raccontato un aspetto diverso dell’ospitalità pugliese di altissimo livello.

La giornalista, che ha sempre mantenuto un legame speciale con la sua terra d’origine, ha scelto di festeggiare “i suoi 16 anni al contrario” immersa nella bellezza incontaminata della costa adriatica pugliese, tra tradizione, lusso e quella calorosa accoglienza che rende unica questa regione del Sud Italia.

Il brindisi finale con il Franciacorta DOC, mentre osservava il mare mosso dal maestrale, rappresenta il perfetto sigillo di una celebrazione che ha saputo unire l’eleganza personale della festeggiata con l’eccellenza dell’offerta turistica pugliese di fascia alta.