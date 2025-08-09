Monaco-Inter 1-2: rimonta epica dei nerazzurri in dieci uomini

L’Inter di Cristian Chivu ha regalato uno spettacolo di carattere e determinazione nell’amichevole di venerdì 8 agosto allo Stadio Louis II di Monte Carlo. I nerazzurri hanno ribaltato il risultato nella ripresa, superando il Monaco 2-1 nonostante abbiano giocato per oltre un’ora in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Calhanoglu al 36′.

Un inizio complicato per l’Inter

La partita è iniziata nel peggiore dei modi per la squadra di Chivu. Dopo appena 2 minuti, Akliouche ha portato in vantaggio il Monaco con un mancino preciso dal limite dell’area che non ha lasciato scampo a Sommer. La rete del giovane talento monegasco ha subito messo i nerazzurri alle corde in quello che rappresentava il primo vero test internazionale del precampionato.

L’espulsione che cambia tutto

Se il gol subito in avvio aveva complicato i piani dell’Inter, l’episodio del 36′ ha reso la sfida ancora più in salita. Calhanoglu è stato espulso per doppia ammonizione dopo un intervento su Vanderson giudicato eccessivamente severo dall’arbitro Vernice. La decisione ha scatenato le proteste non solo della panchina interista, ma anche di quella del Monaco, considerando la natura amichevole dell’incontro.

La reazione di carattere nella ripresa

Nonostante l’inferiorità numerica, l’Inter ha mostrato grande personalità nel secondo tempo. La squadra si è schierata con un 3-4-2 e ha trovato il modo di dare fastidio ai padroni di casa, creando diverse occasioni da gol.

Il pareggio di Lautaro Martinez

Al 60′, su un pallone recuperato, Lautaro è stato mandato in porta: il capitano ha dribblato Kehrer e battuto Hradecky, complice una deviazione, per il gol del pareggio. Una rete che ha galvanizzato i tifosi nerazzurri presenti sugli spalti del Louis II e ha ridato fiducia alla squadra.

Il gol della vittoria firmato Bonny

La svolta definitiva è arrivata all’80’ con una giocata spettacolare del nuovo acquisto. Bonny ha firmato la rimonta con un’azione individuale: pallone recuperato a centrocampo, cavalcata verso la porta, dribbling e conclusione in area per il 2-1 finale. Un gol che ha testimoniato le qualità dell’ex Parma e la sua capacità di incidere anche nei momenti cruciali.

Le formazioni e i protagonisti

Monaco (4-4-2)

Hradecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir; Biereth, Ilenikhena. Allenatore: Adi Hütter.

Inter (3-5-2)

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu.

I numeri del match

La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti:

2′ : Gol di Akliouche per il Monaco

: Gol di Akliouche per il Monaco 36′ : Espulsione di Calhanoglu

: Espulsione di Calhanoglu 60′ : Pareggio di Lautaro Martinez

: Pareggio di Lautaro Martinez 63′ : Palo di Zakaria per il Monaco

: Palo di Zakaria per il Monaco 80′: Gol vittoria di Bonny

Il contesto del precampionato

Questa vittoria rappresenta il secondo successo consecutivo per l’Inter dopo il convincente 7-2 contro l’Inter U23 nella prima uscita stagionale ad Appiano Gentile. Per il Monaco, invece, si è trattata della prima sconfitta dopo sette amichevoli disputate nel precampionato, iniziato l’11 luglio con la vittoria per 1-0 contro il Cercle Bruges.

I prossimi appuntamenti

L’Inter continuerà la preparazione con le sfide contro Monza (12 agosto) e Olympiacos (16 agosto), tappe fondamentali per arrivare pronti all’esordio in campionato fissato per lunedì 25 agosto a San Siro contro il Torino.

Le polemiche pre-partita

La sfida è stata preceduta da alcune controversie legate alle disposizioni del Monaco per i tifosi dell’Inter. Il club monegasco aveva diffuso un comunicato con limitazioni molto rigide per i supporter nerazzurri, vietando l’esposizione di vessilli e simboli della squadra milanese. Decisioni giudicate eccessive per una partita amichevole e che hanno suscitato polemiche sui social media.

Le indicazioni tattiche

La prova di Monte Carlo ha fornito importanti indicazioni a Chivu in vista della nuova stagione. La capacità di reagire in inferiorità numerica, la qualità delle giocate individuali di Lautaro e Bonny, e la solidità difensiva mostrata nel secondo tempo sono tutti segnali positivi per l’Inter 2025/26.

I nuovi acquisti in evidenza

Particolarmente positiva è stata la prestazione di Bonny, che oltre al gol vittoria ha mostrato grande dinamismo e capacità di pressing. Anche Sucic e Luis Henrique hanno dato buone indicazioni, integrandosi rapidamente nei meccanismi di squadra.

Dove vedere la partita

L’amichevole è stata trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con differita su Nove alle 21:30 e su Inter TV a partire dalla mezzanotte. La sfida ha rappresentato un importante test televisivo per valutare l’interesse del pubblico verso le amichevoli estive.

Conclusioni

La vittoria dell’Inter al Louis II di Monte Carlo rappresenta molto più di un semplice successo in amichevole. La capacità di ribaltare una partita giocata per un’ora in inferiorità numerica dimostra il carattere e la mentalità vincente che Chivu sta trasmettendo alla squadra.

Con Lautaro Martinez sempre decisivo nei momenti cruciali e Bonny che si conferma un acquisto azzeccato, l’Inter può guardare con ottimismo all’inizio della nuova stagione. La strada verso il debutto in Serie A del 25 agosto contro il Torino è ormai tracciata, e i segnali provenienti da Monaco sono decisamente incoraggianti per tutti i tifosi nerazzurri.