Il calciomercato del Milan entra nella fase decisiva con la cessione praticamente definita di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro bonus inclusi. Un’operazione che rappresenta una plusvalenza straordinaria per i rossoneri e che apre nuovi scenari per il derby di mercato con l’Inter per Giovanni Leoni del Parma.

La cessione di Thiaw: 40 milioni e plusvalenza record

I dettagli dell’operazione

Il Newcastle United ha trovato l’accordo definitivo con il Milan per il trasferimento di Malick Thiaw. L’operazione è strutturata con 38 milioni di euro di parte fissa più 4 milioni di bonus, per un totale di 42 milioni di euro che rappresenta una delle cessioni più redditizie nella storia recente del club rossonero.

Il difensore tedesco, che aveva già salutato i compagni al termine dell’amichevole contro il Leeds, è stato escluso dalla lista dei convocati per la prossima partita e si prepara a volare in Inghilterra per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con i Magpies.

Una plusvalenza da record

L’aspetto economico dell’operazione è particolarmente interessante per le casse milaniste. Thiaw era stato acquistato nell’estate 2022 dallo Schalke 04 per appena 9,29 milioni di euro comprensivi di bonus, con un contratto fino al 2027.

A bilancio il giocatore ha un valore residuo di circa 3,71 milioni di euro, il che significa che il Milan realizzerà una plusvalenza netta di circa 35 milioni di euro, al netto del 10% che spetterà allo Schalke 04 come da accordi precedenti.

L’impatto sul bilancio rossonero

Questa cessione rappresenta un colpo fondamentale per l’equilibrio finanziario del Milan. Come sottolineato da diverse fonti, la plusvalenza di Thiaw dimezza le perdite derivanti dalla mancata qualificazione alla Champions League 2025/26, fornendo al club una flessibilità economica cruciale per le prossime mosse di mercato.

L’amministratore delegato Giorgio Furlani ha dato il suo ok definitivo all’operazione, riconoscendo l’importanza strategica di questa cessione per i piani di rafforzamento della squadra.

Il derby di mercato per Leoni: Milan vs Inter

Il talento del Parma nel mirino

Con i soldi incassati dalla cessione di Thiaw, il Milan può ora puntare con decisione su Giovanni Leoni, il talentuoso difensore centrale del Parma classe 2006. Il giovane romano rappresenta uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano e ha attirato l’attenzione delle due squadre milanesi.

Le richieste del Parma

Il Parma ha fissato la valutazione di Leoni tra i 30 e i 35 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore che nell’ultima stagione ha collezionato 17 presenze e 1 gol in Serie A, ma che riflette le enormi potenzialità del difensore.

Il club ducale, guidato dal direttore generale Federico Cherubini, preferirebbe trattenere il giocatore per almeno un’altra stagione, ma di fronte a offerte importanti potrebbe essere costretto a valutare la cessione.

Le strategie delle due Milan

Milan: Con la cessione di Thiaw, i rossoneri hanno ora la forza economica per soddisfare le richieste del Parma e scavalcare l’Inter nella corsa a Leoni. Massimiliano Allegri ha dato il suo benestare all’operazione, riconoscendo in Leoni il profilo ideale per rinforzare la difesa.

Inter: I nerazzurri sono stati i primi a muoversi concretamente per Leoni, forti del rapporto con Cristian Chivu che ha allenato il giocatore nella seconda parte della scorsa stagione al Parma. Tuttavia, l’Inter deve prima cedere per avere liquidità, con Asllani e Taremi nel mirino di diversi club.

Il fattore allenatori

Un aspetto interessante della trattativa riguarda i rapporti personali:

Chivu (Inter) ha già lavorato con Leoni al Parma, valorizzandolo nel girone di ritorno

(Inter) ha già lavorato con Leoni al Parma, valorizzandolo nel girone di ritorno Allegri (Milan) ha osservato diverse volte il giocatore dal vivo al Tardini, rimanendone molto colpito per qualità tecniche e personalità

Chi vincerà il derby?

Secondo gli esperti di mercato, la chiave sarà la velocità nelle cessioni. Il Milan, con l’operazione Thiaw praticamente chiusa, ha un vantaggio temporale importante sull’Inter, che deve ancora finalizzare le uscite per finanziare l’operazione.

Come sottolineato da diverse fonti, “il derby di mercato lo vince chi cede per primo”, e in questo momento il Milan sembra in vantaggio.

Le alternative: Comuzzo e altri profili

Pietro Comuzzo della Fiorentina

Nel caso in cui la trattativa per Leoni non dovesse andare a buon fine, il Milan ha già individuato il piano B in Pietro Comuzzo della Fiorentina. Il difensore classe 2005 ha da poco rinnovato fino al 2029 con i viola ed è valutato 25-30 milioni di euro.

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, vorrebbe almeno 30 milioni per lasciar partire il giovane friulano, che nell’ultima stagione si è imposto come uno dei migliori prospetti del calcio italiano.

Altri profili monitorati

La dirigenza rossonera sta monitorando anche altri profili:

Mario Gila della Lazio, classe 2000 con esperienza internazionale

della Lazio, classe 2000 con esperienza internazionale Koni De Winter del Genoa, seguito anche dall’Inter

del Genoa, seguito anche dall’Inter Profili dall’estero ancora in fase di valutazione

Le strategie di Allegri e Tare

Massimiliano Allegri (depositphotos)

Il piano tecnico di Allegri

Massimiliano Allegri ha le idee chiare sul tipo di difensore che vuole per il suo Milan. Il tecnico livornese predilige centrali fisici e di personalità, capaci di gestire la pressione dei big match e di crescere rapidamente nel contesto rossonero.

Leoni risponde perfettamente a questi requisiti, avendo già dimostrato maturità notevole nonostante i soli 18 anni.

Il lavoro di Tare

Il nuovo direttore sportivo Igli Tare sta dimostrando le sue qualità nella gestione del mercato. Dopo aver chiuso per Jashari, Modric e Ricci, ora punta a completare il reparto difensivo con un colpo di prospettiva ma già pronto per il presente.

L’esperienza di Tare alla Lazio lo ha abituato a trattative complicate e derby di mercato, elementi che potrebbero fare la differenza nella corsa a Leoni.

L’impatto della cessione di Thiaw

Perché il Milan ha accettato

Nonostante Thiaw fosse considerato centrale nei piani di Allegri, diversi fattori hanno portato alla cessione:

Offerta irrinunciabile: 40 milioni per un giocatore acquistato a 9 rappresentano un’opportunità di mercato eccezionale Necessità di liquidità: I fondi serviranno per rinforzare più reparti Volontà del giocatore: Thiaw aveva già trovato l’accordo con il Newcastle e desiderava il trasferimento in Premier League

Il saluto di Thiaw

Il difensore tedesco ha salutato emotivamente i compagni al termine dell’amichevole contro il Leeds, riconoscendo l’importanza dei tre anni trascorsi a Milano. Nelle 85 presenze complessive, Thiaw ha lasciato il segno anche con un gol memorabile al Bernabéu contro il Real Madrid in Champions League.

Le prossime mosse del Milan

Priorità immediate

Con la cessione di Thiaw ormai definita, il Milan può concentrarsi su:

Chiusura per Leoni o Comuzzo per la difesa Acquisto di un attaccante, con Hojlund del Manchester United sempre più vicino Completamento dell’operazione Athekame per la fascia destra

Il tesoretto a disposizione

I 40 milioni incassati da Thiaw, sommati agli eventuali proventi dalle cessioni di Musah (corteggiato da Napoli e Nottingham Forest) e Bennacer (interesse del Marsiglia), potrebbero garantire al Milan un budget importante per gli ultimi colpi di mercato.

Considerazioni tattiche

L’impatto sul sistema di gioco

L’eventuale arrivo di Leoni o Comuzzo non cambierebbe radicalmente l’impostazione tattica di Allegri, che può giocare sia con la difesa a quattro che a tre. Entrambi i profili garantirebbero:

Fisicità e presenza aerea

e presenza aerea Velocità per coprire gli spazi

per coprire gli spazi Personalità per gestire la pressione dei big match

per gestire la pressione dei big match Prospettiva per il futuro del club

L’integrazione nel gruppo

La giovane età di entrambi i candidati non deve trarre in inganno: sia Leoni che Comuzzo hanno già dimostrato maturità tattica e leadership notevoli per la loro età, qualità che li renderebbero pronti per l’immediato inserimento in una big come il Milan.

Il confronto con l’Inter

I vantaggi del Milan

Liquidità immediata dalla cessione Thiaw

dalla cessione Thiaw Appeal del progetto Allegri

Allegri Possibilità di investimento importante

importante Tempismo nelle operazioni

I punti di forza dell’Inter

Rapporto Chivu-Leoni già consolidato

già consolidato Progetto tecnico più definito

più definito Esperienza europea garantita

garantita Tradizione nella valorizzazione dei giovani

Conclusioni: una scommessa sul futuro

La cessione di Thiaw al Newcastle rappresenta molto più di una semplice operazione di mercato: è la dimostrazione della capacità del Milan di valorizzare i propri investimenti e di reinvestire i proventi per alzare ulteriormente il livello della rosa.

Il derby di mercato con l’Inter per Leoni sarà un banco di prova importante per le ambizioni future di entrambi i club. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il talento del Parma avrà compiuto un investimento strategico per i prossimi anni.

Con Allegri e Tare determinati a costruire una squadra competitiva e sostenibile, il Milan sembra avere tutte le carte in regola per vincere questa sfida di mercato e continuare il percorso di crescita iniziato nelle ultime stagioni.

L’estate 2025 si preannuncia decisiva per il futuro del Milan: la cessione di Thiaw è solo l’inizio di una rivoluzione che potrebbe portare i rossoneri a competere nuovamente ai massimi livelli del calcio europeo.