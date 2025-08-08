Milan su Hojlund: il danese può arrivare in prestito

Il Milan vive ore decisive per il proprio attacco. Mentre i rossoneri si preparano all’ultima amichevole estiva contro il Chelsea a Stamford Bridge (domenica alle 16), la dirigenza milanista lavora intensamente sul mercato londinese per regalare ad Allegri il rinforzo tanto atteso in zona gol.
L’obiettivo numero uno: Rasmus Hojlund
Sistemato il centrocampo con l’arrivo di Jashari, i dirigenti rossoneri hanno individuato in Rasmus Hojlund l’obiettivo principale per l’attacco. Il 22enne danese del Manchester United, pagato due estati fa 75 milioni di euro più bonus dall’Atalanta, è finito ai margini del progetto tecnico dei Red Devils.
Una situazione che rappresenta un’occasione d’oro per il Milan, considerando le prestazioni deludenti del giovane attaccante nell’ultima stagione. Le statistiche parlano chiaro: appena 4 gol segnati nell’ultima Premier League e ben 22 partite a secco fra dicembre e marzo.
La rivoluzione del Manchester United
Il Manchester United, definito dal proprio allenatore Ruben Amorim come “il peggior United della storia” (15° in classifica, mai così male negli ultimi 50 anni), ha deciso di rivoluzionare completamente il reparto offensivo.
La società inglese ha investito massicciamente sul mercato per un totale di circa 150 milioni di euro:
- Mbeumo dal Brentford (ala destra)
- Cunha dal Wolverhampton (seconda punta)
- Sesko dal Lipsia per 85 milioni (centravanti puro)
Questi maxi investimenti hanno di fatto messo alla porta Hojlund, ormai rassegnato all’idea di cambiare aria e cercare maggiore continuità altrove.
I dettagli dell’operazione
Gli intermediari sono al lavoro a Londra per definire i dettagli della trattativa. Il Manchester United, per sfoltire l’attacco sovraffollato, sarebbe disposto ad aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula che stuzzica particolarmente il Milan.
L’aspetto economico dell’operazione appare sostenibile per le casse rossoneri:
- Valore a bilancio: circa 15 milioni di euro
- Cifra da versare subito: da definire negli incontri londinesi
- Ingaggio proposto: tra 4 e 4,5 milioni di euro annui
Il vantaggio competitivo
Per il Milan si tratterebbe di un’operazione decisamente più conveniente rispetto ad altre piste seguite, come quella che porta a Dusan Vlahovic della Juventus. Il serbo, infatti, guadagna il triplo rispetto al danese e presenta un cartellino più costoso.
Hojlund rappresenta inoltre un profilo giovane ma con esperienza internazionale, capace di crescere ulteriormente sotto la guida di Allegri. Il tecnico livornese apprezza le caratteristiche fisiche e tecniche del danese, ritenendolo perfetto per il suo sistema di gioco.
Le prossime 48 ore decisive
I dirigenti milanisti sono fiduciosi di poter chiudere positivamente la trattativa. La volontà del giocatore di trasferirsi e l’apertura del Manchester United al prestito rappresentano elementi favorevoli per la riuscita dell’operazione.
Le prossime ore saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a regalare ad Allegri l’attaccante tanto desiderato, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di obiettivi ambiziosi sia in campionato che nelle coppe europee.