Milan su Hojlund: le ultime sul possibile colpo in attacco

Il calciomercato del Milan continua a essere dominato dalla ricerca di un nuovo attaccante e tra i nomi più caldi c’è quello di Rasmus Hojlund, centravanti danese del Manchester United. Le ultime indiscrezioni parlano di un interesse concreto dei rossoneri per l’ex Atalanta, con possibili sviluppi legati alle mosse del mercato inglese.

La situazione attuale di Hojlund

Rasmus Hojlund rimane nella lista dei desideri del Milan, soprattutto se il Manchester United dovesse decidere di aprire al prestito con diritto di riscatto. Il Manchester United potrebbe aprire al prestito dell’attaccante danese nel caso in cui i Red Devils dovessero riuscire ad acquistare Sesko.

I numeri del danese in Premier League

Con la maglia del Manchester United Hojlund ha collezionato 26 gol in 95 presenze, con anche 6 assist. All’Atalanta, invece, il classe 2003 ha realizzato 10 reti in 34 partite. Numeri che testimoniano le difficoltà di adattamento in Inghilterra, ma anche il potenziale mostrato durante l’esperienza italiana.

Le richieste del Manchester United

Secondo le ultime notizie di calciomercato, Hojlund è arrivato dall’Atalanta per una cifra iniziale di 64 milioni di sterline. Secondo The Athletic lo United potrebbe prendere in considerazione offerte da 30 milioni di sterline. Una valutazione più accessibile rispetto all’investimento iniziale dei Red Devils.

La formula ideale per il Milan

La formula ideale per il Milan sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Questa soluzione permetterebbe ai rossoneri di valutare il giocatore senza impegni economici immediati troppo onerosi, considerando le attuali necessità di bilancio del club.

Il progetto tecnico di Allegri

I rossoneri, dopo gli addii di Luka Jovic e Tammy Abraham, stanno cercando di rinforzare il reparto offensivo. Serve un’altra punta da affiancare a Santiago Gimenez, il centravanti arrivato a gennaio dal Feyenoord.

Le caratteristiche ricercate

Il Milan cerca un attaccante con caratteristiche specifiche:

Presenza fisica in area di rigore

in area di rigore Esperienza nel calcio europeo

nel calcio europeo Giovane età per investimenti a lungo termine

per investimenti a lungo termine Adattabilità al calcio italiano

La concorrenza sul mercato

Rasmus Hojlund potrebbe tornare in Serie A e sulle sue tracce non c’è soltanto la Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante del Manchester United è nel mirino del Milan in seguito al mancato accordo per Darwin Nunez.

Le alternative studiate dal Milan

In lista resistono sempre Vlahovic ed Embolo. Il Milan osserva. E dopo aver completato il centrocampo, pensa alla fase offensiva. La dirigenza rossonera mantiene aperte diverse opzioni per non farsi trovare impreparata.

Il ruolo di Igli Tare

L’ultima idea per Igli Tare, che sta lavorando per trovare il profilo giusto per Massimiliano Allegri, arriva dalla Premier League e porta al nome di Rasmus Hojlund. Il direttore sportivo albanese sta valutando attentamente il mercato per individuare il rinforzo ideale.

La strategia di mercato

Il direttore sportivo Igli Tare, consapevole che per Vlahovic servirà ancora del tempo con la Juventus, ha avviato fitti dialoghi con il Manchester United e l’entourage di Hojlund per capire nel concreto se ci sono possibilità di una fumata bianca.

I tempi dell’operazione

L’interesse del Milan per Rasmus Hojlund è concreto, ma subordinato ai movimenti in entrata del Manchester United. Se Sesko dovesse davvero approdare a Old Trafford, per i rossoneri potrebbe aprirsi una finestra di mercato importante.

Le condizioni per l’affare

L’operazione Hojlund dipende da diversi fattori:

L’arrivo di Benjamin Sesko al Manchester United

al Manchester United La formula del trasferimento (prestito vs acquisto)

del trasferimento (prestito vs acquisto) La disponibilità economica del Milan

economica del Milan La volontà del giocatore di tornare in Italia

Le criticità dell’operazione

Hojlund ha giocato tanto la scorsa stagione: ben 52 presenze di cui 38 dal primo minuto con una media di 64 minuti giocati. La frequenza del gol non va a suo favore: 333 minuti a rete segnata. Questi numeri sollevano alcuni dubbi sulla sua efficacia sotto porta.

L’analisi tecnica

Come detto, i numeri offensivi non vanno proprio a suo favore: il Milan starebbe cercando una prima punta d’area di rigore, un giocatore in grado di segnare con costanza e cinismo. La dirigenza dovrà valutare attentamente se il profilo del danese corrisponde alle necessità tattiche.

Le prospettive future

Il calciomercato Milan entra nelle settimane decisive e la questione Hojlund rappresenta una delle operazioni più interessanti sul tavolo della dirigenza rossonera. La possibilità di riportare in Serie A un talento che ha già dimostrato il suo valore con l’Atalanta rappresenta un’opportunità da non sottovalutare.

I fattori decisivi

Tempistiche del mercato inglese

del mercato inglese Disponibilità del Manchester United al prestito

del Manchester United al prestito Valutazione tecnica finale dello staff di Allegri

finale dello staff di Allegri Sostenibilità economica dell’operazione

L’estate del Milan continua a essere caratterizzata da trattative complesse ma la pista Hojlund rappresenta sicuramente una delle più intriganti per completare il reparto offensivo rossonero.